Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykehuset ønsker ikke oppgi eksakte tall, men sier at alle de gravide som er lagt inn på Rikshospitalet med covid-19 den siste tiden er uvaksinerte.

Ingvil Krarup Sørbye er overlege ved Rikshospitalet. Hun sier det er viktig at gravide vaksinerer seg. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

– Dette er kvinner som trenger intensiv behandling, som respiratorbehandling. De er alle uvaksinerte, sier Ingvil Krarup Sørbye, overlege ved Oslo universitetssykehus avdeling Rikshospitalet, til NRK.

WHO har tidligere meldt at gravide som blir smittet har større risiko for å få alvorlige symptomer enn ikke-gravide kvinner i samme alder.

– Hvem er det som blir syke?

– Gravide er generelt en veldig frisk gruppe. Noen av de som har blitt alvorlig syke har hatt tilleggsfaktorer. Men i hovedsak er det personer som representerer den gravide befolkningen før øvrig.

Overlegen har nå en tydelig oppfordring til alle gravide om å vaksinere seg.

– Fordelene er helt tydelig større enn ulempene. Vi vet at vaksinen beskytter mot alvorlig covid-sykdom. Det gjelder både den gravide selv, men også babyen i magen, sier Sørbye.

FHI-anbefaling i august

Spørsmålet om gravide skulle vaksineres mot covid-19 var lenge uavklart. Først i august kom Folkehelseinstituttet med en anbefaling om at gravide burde vaksineres.

Sørbye tror usikkerheten som rådet lenge er en årsak til at en del gravide ikke har vaksinert seg.

– Forstår du at noen er usikre, siden det først var i august at det kom et klart råd om å vaksinere seg?

– Det er veldig lett å forstå. Man vil beskytte barnet i magen, så det er et veldig naturlig instinkt. Men det er ikke alltid at instinktene forteller oss det som er riktig. Vi vet så mye fra andre land, at det er helt klart mye tryggere for gravide selv og for babyen å ta vaksinen, sier Sørbye.

Fikk påvist smitte mens hun var på sykehuset

Camilla Negaard fødte datteren Alma på Rikshospitalet 9. november.

Fødselen varte i over ett døgn. Mot slutten merket Negaard at hun ble varm, og en test den første natta på barselavdelingen ga utslag for covid-19. Negaard regner med at hun hadde blitt smittet av samboeren, som hadde fått påvist covid-19 om lag 10 dager tidligere.

Den nybakte moren sier hun følte seg i «ok form», omstendighetene tatt i betraktning. Samtidig legger hun ikke skjul på at det var krevende å bli satt i isolat med en nyfødt baby.

– Det kjentes litt sånn: «Oi, hva skjer nå? Hvor dårlig blir jeg? Hva skjer med barnet, blir det dårlig? Hvordan skal jeg forholde meg til barnet?»

Camilla Negaard tok koronavaksine mens hun var gravid. Det var hun glad for da hun fikk påvist smitte etter fødselen. Her er hun med datteren Alma (11 dager). Foto: Privat / NRK

Lettet over at hun tok vaksinen

Foreløpig er det ingenting som tyder på at verken Negaard eller datteren – som fortsatt er i karantene – har blitt alvorlig syke av koronainfeksjonen.

Negaard sier hun var gjennom mye grubling og diskusjoner med samboeren før hun tok vaksinen. Noe av årsaken var det ikke forelå tydelige råd fra FHI, før i august. Hun har fortsatt forståelse for at noen gravide synes valget er vanskelig.

– Man vil det beste i situasjonen og vil ikke ta unødvendig risiko om man kan unngå det, sier Negaard, og viser til at gravide er i en veldig sårbar situasjon.

Negaard sier hun ikke merket noen bivirkninger da hun tok vaksinen. I dag er hun veldig lettet over valget sitt.

– Dette er min første fødsel. Man har nok med seg selv og kroppen sin og barnet i fødsel og tiden etter. Det å ha en veldig tøff sykdom på toppen av det hele hadde kanskje slått meg helt ut, sier Negaard, og legger til:

– Det hadde ikke vært lett å ta vare på et barn med alvorlig sykdom. Det kunne blitt en traumatisk opplevelse for hele familien.

Negaard måtte i isolasjon etter å ha fått påvist covid-19 etter fødselen. Hun ble etter alt å dømme ikke smittet på sykehuset. Foto: Privat / NRK

– Har ikke vært tydelige nok

OUS-overlege Sørbye sier det ikke finne sikre tall på hvor mange gravide som ikke er vaksinert. Samtidig mener hun den utviklingen man ser nå tyder på at andelen er større enn i befolkningen for øvrig.

Sørbye tror noe av grunnen kan være at helsepersonell ikke har vært tydelige nok i sine råd.

Fødeavdelingen ved Rikshospitalet. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg tror også at vi som helsepersonell ikke har vært tydelige nok i rådet om å ta koronavaksinen. Vi har ikke nødvendigvis vært oppdatert på alle nivåer av helsetjenesten. Det må vi også ta til oss, sier Sørbye.

Bakgrunnen for at norske helsemyndigheter har landet på at gravide bør vaksinere seg er data fra USA og England, der pandemien har rammet hardere enn i Norge. Tallene viser at vaksinen ikke gir andre eller verre bivirkninger for gravide enn for befolkningen for øvrig, sier OUS-overlegen.

Sørbye sier erfaringer fra måten Delta-varianten har herjet på i England styrker anbefalingen til gravide om å ta vaksinen. I England har det vært flere covid-19-relaterte dødsfall blant gravide. 98 prosent av de døde har vært uvaksinerte, ifølge Sørbye.

– Alvorlig

Sørbye sier covid-sykdom under et svangerskap kan være alvorlig.

– Både for mor, som kan trenge respiratorbehandling med de komplikasjonene det medfører, men også for barnet, som risikerer å bli født for tidlig.

Hun sier komplikasjonene av koronasykdom kan være verre for fostre som har uvaksinerte mødre.

– Det har ledet til fosterdød i visse tilfeller, oftere enn hos de som er beskyttet av vaksinen. Det er en veldig, veldig sjelden begivenhet, og ikke noe vi ønsker å uroe de gravide med, men det er viktig at de kjenner til at det også kan få konsekvenser for fosteret.

Hun sier det også er viktig at gravide tar influensavaksinen. En årsak er influensasesongen kan få for sykehusene. En annen er de helsemessige konsekvensene for enkeltpersoner.

– Influensa gir gjerne nedsatt immunforsvar etterpå, slik også koronaviruset kan. Her er det viktig å være i forkant.

Overlege Ingvil Krarup Sørbye sier økningen i antallet innleggelser blant uvaksinerte gravide kan tyde på at andelen uvaksinerte er høyere blant gravide enn i den øvrige befolkningen. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK