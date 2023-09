Klager på fergestøy: – Ble innlagt på sykehus

– Det har vært helt forferdelig å bo her siden fergen kom i januar eller februar. Jeg gruer meg til å komme hjem fra jobb, og jeg får ikke sove om natten.

Det sier nærmeste nabo til fergeleiet Stornes utenfor Harstad i Sør-Troms, Lutz Wittmann.

Siden MF «Lyngen» erstattet MF «Lauvstad» på fergesambandet Stornes-Bjørnerå 1. februar i år, har flere naboer reagert på støyen fra den «nye» ferga.

MF «Lyngen» opererer på sambandet Stornes-Bjørnerå i Harstad. Foto: HENRIK EINANGSHAUG/NRK

Sykmeldt

I en klage til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som NRK har fått innsyn i, har flere naboer skrevet under på at ferga «støyer så mye at det går utover både trivsel og søvn».

«Lyden fra en eller annen hydraulikkmotor irriterer og går gjennom marg og bein», heter det i brevet fra naboene til fergeleiet.

Sammen med flere naboer på Stornes utenfor Harstad, har Lutz Wittmann sendt klage til Statsforvalteren om støy. Foto: HENRIK EINANGSHAUG/NRK

For Wittmann har støyen vært så ille at han ikke trives med å bo der slik det er nå.

– Jeg ble innlagt på sykehus – ble hentet med blålys – fordi jeg knekte sammen. Jeg var 14 dager sykmeldt, sier han, og reagerer på at ingen har vært hjemme hos han for å måle støynivået.

NRK har vært i kontakt med Statsforvalteren om saken, som henviser til fylkeskommunen. Dette da de er veieier. Les fylkeskommunens svar lenger ned i saken.

Skal erstattes

I februar ble det kjent at fergesambandet Stornes-Bjørnerå, som siden midten av august har vært en del av regjeringens gratisordning, i fremtiden vil gå på strøm.

En ny helelektrisk ferge skal etter planen stå klar i 2025.

I mellomtiden har rederiet Torghatten Nord, som ble tildelt kontrakten for drift av sambandet fra 2025 til 2035, inngått en korttidskontrakt på to år, med opsjon til å forlenge kontrakten i to år (1+1 år).

– Det er tenkt at vi skal ha nye elektriske ferger. Da blir det et helt annet støynivå enn det som oppleves i dag, sier leder for samferdselsetaten i Troms, Jonny Berg.

Regjeringens gratisordning gjelder alle fergesamband som årlig har under 100.000 passasjerer. Dette omfatter over 70 fergesamband over hele landet.

Foto: HENRIK EINANGSHAUG / NRK

Støymåling

Berg opplyser at de er kjent med støyklagene, og opplyser at de tidligere, som følge av dette, har bedt om en støyrapport.

– Den (rapporten, journ.anm.) mener at det er ingen boliger som utsettes for støyverdier som er over de grenseverdiene som de retningslinjene er satt etter.

Han kjenner ikke til om det har blitt foretatt målinger inne i huset til Wittmann og familien, og henviser til andre etater om dette.

Som vegeier setter fylkeskommunen en rekke krav til fergemateriellet ved anbudsutlysning på de ulike sambandene.

Disse kravene er blant annet rettet mot størrelse og rutetilbud.

– Det er klart det er viktig for oss at fergematerialet fungerer i området, og at det er et tilbud som folk kan være fornøyd med, sier Berg, og forteller at det ofte blir satt inn brukte ferger på korttidskontrakter, som på Stornes-Bjørnerå.