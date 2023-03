Det blir dyrt og plundrete for de to lagene fra Øst-Finnmark som lørdag møtes for å kvalifisere seg til NM i fotball.

Helst vil IL Norild fra Vadsø ta turen rundt fjorden og møte Kirkenes IF i Barentshallen. Banen i hallen var stor nok sist de møttes – for seks år siden. Men denne gangen er det ingen nåde fra Fotballforbundet.

Dermed må kampen gå i Alta, der Finnmarkshallen er god nok etter regelverket. Lagene må kjøre hele Finnmark på tvers – henholdsvis 445 og 520 kilometer hver vei.

Som å sende Lillestrøm for å spille fotball i Trondheim, med andre ord.

Styreleder for Norild, Stein Mathisen, er skuffet over at Fotballforbundet står så hardt på prinsippene når de to lagene er enige om at Barentshallen er god nok.

Denne banen er god nok, mener både Norild og Kirkenes IF – men ikke Fotballforbundet. Foto: Kristin Humstad / NRK

– Vi er ikke redd for å reise, for i serieavviklingen blir det mye reising uansett. Men når fotballforbundet legger kvalifiseringskampene i mars, når det er snø, is og 15 minusgrader, så må de tilpasse regelverket etter forholdene.

Mathisen sier det går fullt an å spille 11-fotball på banen.

– Kvaliteten på det sportslige burde ikke være forringet på noen måte. Det blir den derimot når man må kjøre en hel dag for å spille kamp.

Mathisen etterlyser litt mer forståelse for situasjonen i distriktene.

– Fotballforbundet må være litt smidigere når det gjelder geografien i Norge og utviklingen av breddefotballen. Vi har ingen innendørshaller som er tilgjengelige, og utendørsbanene er fulle av snø og frost.

Fotballmiljøet har lenge ønsket seg en storhall i Øst-Finnmark. Fram til den kommer på plass, bør det være mulig å få disp, mener Mathisen.

Kan tilpasses

Tore Fredrik Nilsen i Kirkenes IF er helt på linje med Mathisen i Norild.

Han viser til bestemmelsen i spillereglene om at reglene kan tilpasses hvis spillets ånd og prinsipper blir opprettholdt.

– De mener størrelsen på banen er litt for liten. Men Barentshallen holder akkurat minimumsmålene, mener Nilsen.

– Begge lagene har godkjent banen, og har ingen problemer med å spille på den.

Barentshallen i Kirkenes har en bane på 45 ganger 90 meter. Foto: Kristin Humstad / NRK

Har ikke stammet inn

Rune Pedersen er seksjonsleder i konkurranseavdelingen i Fotballforbundet. Han står fast på at det var rett å nekte lagene å bruke Barentshallen.

Fotballforbundet har godtatt flere kamper på avvikende arenaer – men:

– Normalt skal minstemålene være 100 ganger 60 meter. Så kan vi avvike fra det; det har vi gjort i enkelte tilfeller. Men med en banebredde på 45 mener vi at det er for stort avvik.

Pedersen avviser at regelverket er strammet inn, slik lagene har fått inntrykk av. Han vet ikke hva som har vært vurderingen dersom Barentshallen har vært brukt tidligere.

Pedersen understreker at forbundet forsøker å håndheve reglene likt for alle.

Han viser til at også lag andre steder, som på Vestlandet, har tre og fire timers reise til kamper av denne typen.

Samtidig har også lag i Oslo fått nei til å spille i haller – også på baner som er større enn den i Barentshallen, sier han.

– Vi mener det går an å utøve skjønn, med tanke på avstander, trafikksikkerhet og bærekraft, sier Stein Mathisen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Støtte fra vestfylket

For Norild koster det trolig omkring 25.000 kroner i transport, hotell og baneleie for å få avviklet kampen langt hjemmefra.

Lyspunktet i situasjonen:

Tverrelvdalen IL stiller opp og tar jobben med å avvikle arrangementet.

– Det er en solidaritet vi setter svært stor pris på, sier Mathisen.