Sammen med Lise Klaveness møtte generalsekretær Karl-Petter Løken pressen onsdag.

I forkant var det blant annet knytta spenning til hva NFF kom til å gjøre med terminlista og NM.

For noen uker siden kom nyheten om at det ble vurdert å skrote cupen neste år.

Dermed var det spennning rundt om Klaveness skulle med noen oppdatering rundt dette på pressetreffet.

Skroter ikke cupen

– Det vi har diskutert nå er; kan vi, og bør vi, ha to NM i 2023, startet Klaveness.

Hun fortalte om en bred forankringsrunde, og at tilbakemeldinga har vært unison.

– Noen var for å kutte 2023, men det var få stemmer. I all hovedsak var det unison tilbakemelding om ønske om to NM. Vi beholder NM 2023.

Dermed blir det to cupfinaler for menn neste år.

Cupfinalen 2023 spilles 11. desember, noe som blir tidenes seneste cupfinale.

Play-off skal skje på nøytral grunn, ikke ved hjemme/borte. Det er ei prøveordning, påpeker Klaveness.

– Så må vi diskutere hvordan vi skal få trendpilen til å snu når det gjelder NM. Jeg ønsker at hele denne debatten skal være start på en løpende debatt, sier fotballpresidenten.

Knutsen overrasket

Cupnyheten ble et tema på pressekonferansen til Bodø/Glimt.

Kjetil Knutsen ble bedt om å kommentere NFFs valg om å beholde vanlig cup i 2023 med alt på én sesong. Glimt-sjefen likte ikke det han hørte.

– Vi kommer til å satse på cupen for å gjøre det bra der. Men da håper jeg at jeg slipper å høre om den berømte fjerde runden, sa Knutsen, og siktet til situasjonen der Glimt vant cupoppgjøret mot Aalesund på walkover etter at NFF hadde flyttet oppgjøret for å tilrettelegge for europacupspill for Glimt. Det passet dårlig for Aalesund, som ikke klarte å stille lag.

– Jeg håper aldri noen lag opplever tilsvarende. Det er skadelig for produktet norsk fotball. Litt overraskende for meg, men det var nok det de fleste klubbene ønsket, sier Knutsen om cupnyheten.

Setter ned utvalg

Kritikken har haglet mot sluttspillet som er innført i Toppserien.

I pressmøtet fortalte Klaveness om at de har fått tydelige signal fra klubbene om at sluttspillordningen bør vureres.

– Styret har besluttet å sette ned en seriekomite, som er bredt sammensatt, sier hun.

Agenda for møtet Ekspandér faktaboks 1. Ny generalsekretær Karl-Petter Løken startet 01.10.

2. Forbundsstyrets styringsplattform – status

3. Hovedterminliste for 2023 NM 2023 4. Toppserien – rapport og veien videre

5. Evaluering av EM 2022

6. Deltakelse Qatar

7. Dommerutvikling

8. Forberedelser til VM og U21-EM

9. Energikostnader og frafallsproblematikk

Vil ha EM til Norge

Onsdag morgen bekreftet Fotballforbundet at de har levert søknad til UEFA om å være med å arrangere EM for kvinner i 2025.

Oslo kommune og Trondheim kommune har vedtatt at de vil være vertsbyer for slittspillet i EM sammen med andre nordiske byer.

– Målet er å ha en fest her i Norge for kvinnefotball. Og selvfølgelig håper vi å sette nye publikumsrekorder, sier Klaveness på pressemøtet.

– Kvinnefotball internasjonalt, særlig i England, skyter fart. Og vi prøver å henge oss på.

I januar blir det klart om Norge og Norden får arrangere mesterskapet i 2025.

De andre vertsbyene er Stockholm og Gøteborg i Sverige, København og Odense i Danmark og Helsingfors og Tammerfors i Finland.

Søknadsfristen gikk ut onsdag, og Frankrike, Polen og Sveits har også søkt.