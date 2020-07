Normalt besøker rundt 250.000 personer Nordkapp om sommeren. 75 prosent av trafikken kommer fra cruisebesøkende og bussturister. Nå er bobilene er nærmest forduftet, mens turistbussene og cruiseskipene er helt borte. Det utgjør et tap på over 40 millioner i bare innganspenger, ifølge Scandic.

For de få som har funnet veien er opplevelsen likevel både unik og spesiell.

– I fjor var det enormt med folk. Siden det er så få folk har opplevelsen vært bra i år, sier Tomi Otsala.

Han og familien har reist fra Midt-Finland. De er fornøyd med å være alene på platået, selv om det er tykk tåke, sur vind og knappe seks varmegrader.

Tomi Otsala og familien varmet seg inne i Nordkapphallen på Nordkapplatået. Ute var det guffent vær. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Det er merkbart at denne trafikken nå er helt borte, forteller Hans Paul Hansen. Han er direktør for Nordkapphallen og hotellene til Scandic i Nordkapp kommune.

– Det er meget spesielt å se hele området med så få besøkende. Det kommer jevnt med litt bilturister, men ikke så mange. I tillegg så er all den kommersielle trafikken borte, slik som hurtigruta og busstrafikken, sier Hansen.

Hans Paul Hansen har jobbet på Nordkapplatået siden 1984, da han fikk sin første sommerjobb. Foto: Privat

Hele regionen taper penger

Gjestene som reiser til Nordkapp er ofte de samme som legger igjen penger hos andre bedrifter langs veien. Blant dem er reiselivsbedriften North Adventure i Alta.

– Jo lengre tid det går, jo mer penger taper vi når vi ikke får gjester lang kysten med cruiseskip. Her er det snakk om millioner som tapes hver måned, sier daglig leder Henriette Bismo Eilertsen.

Hun er redd for at oppsigelser kan være alternativet, og mener at regjeringen må på banen med en løsning til reiselivet.

Færre cruiseturister betyr tapte inntekter for reiselivsbedriften til Henriette Bismo Eilertsen. Foto: Marte Lindi / NRK

– Det er snakk om at vi skal ta vare på de bedriftene som er bygd opp gjennom mange år i Norge og Nord-Norge. Det er aktiviteter og leverandører i verdensklasse, og de må vi berge, sier hun og legger til at små bedrifter er viktigst:

– Hvis de forsvinner så er vi ikke lenger en helhetlig destinasjon. Da får vi bare de store igjen som overlever denne krisa, og det er ikke bra for reiselivet i Norge.

Folk fra hele verden kommer for å se globusen på Nordkapplatået. I år har koronapandemien gjort at antall turister har stupt. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Det er viktig å omstille seg

Kristen Albert Ellingsen, forsker og dosent for reiseliv og markedsføring, mener det er bekymringsverdig med en lavere inntekt for Nordkapp. Og det ikke bare for platået.

– Det er åpenbart at det vil ramme en hel region. Turistene som reiser til disse stedene bruker ikke bare tilbudet fra de tradisjonelle reisebedriftene, de handler jo mat og kjøper bensin, og bidrar til at den øvrige serviceinfrastrukturen på nærområdet får et inntektsgrunnlag, sier Ellingsen.

Reiselivsforskeren tror ringvirkningene av tapene kan vare lenge.

Kristen Albert Ellingsen tror konsekvensene av færre turister vil merkes i lang tid for reiselivet. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Han mener mange bedrifter likevel vil greie seg ganske godt, men at de må bruke tiden til å omstille seg.

– Det viktige er at reiselivsnæringen lærer noe av dette til fremtidige kriser, blant annet at man ikke overser lokalmarkedet når det går godt, og at man appellerer til lokalmarkedet i motgang også.

Usikker på åpning av grensene hjelper

Berit Anne Eira er daglig leder for det samiske opplevelsessenteret Sami Siida i Alta. Hun er usikker på om en gjenåpning av grensene vil tilfredsstille et normalt år.

– Tap blir det uansett, det må vi bare regne med når det ikke er åpent til alle land. Vi har brukt å ha gjester fra hele verden. Så jeg tror høsten her blir veldig stille etter fellesferien, da er det kanskje slutt på sesongen.

Eira har allerede hatt en del nordmenn på besøk i år. Hun håper lokalbefolkningen støtter opp, og at enda flere nordmenn tar turen nordover. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Også Hans Paul Hansen i Scandic er usikker på om folk kommer til å endre reiseplanene sine når grensene åpnes gradvis.

– Det at reiserestriksjoner oppheves kan hjelpe veldig mye på. Jeg tror Nordkapp er et såpass attraktivt reisemål at mange vil komme hit. Det kan være med på å gjøre slutten av sesongen litt bedre, men det gjenstår å se, sier Hansen.