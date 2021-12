Da Fredrik Lund var ute og matet hundene, så han plutselig at et annet dyr forsynte seg av matfatet.

– Man får jo litt ekstra puls når man plutselig ser en isbjørn så nært, men de er som regel ganske snille og rolige når de kommer så nært.

Sammen med tre kolleger er han utplassert på Hopen meteorologiske stasjon på Svalbard, for å observere været.

Som en bonus får de også sett mye isbjørn når de er på jobb, men det er sjeldent at de ser så mange før jul.

Etter å ha vært på stasjonen i en drøy uke har de allerede observert elleve isbjørner.

Lund kom seg heldigvis raskt i sikkerhet i dette tilfellet, og fikk varslet de andre.

Isbjørnen lurer på hvor det blir av desserten. Foto: PRIVAT

– Kan være skremmende

Meteorologisk institutt har hatt en værstasjon på øya Hopen siden 1940-tallet. Værstasjonen er bemannet året rundt, og meteorologene er stasjonert i seks måneder av gangen.

Ifølge stasjonssleder, Trond Helland, er det slettes ikke uvanlig å se isbjørn, men ikke så tidlig på vinteren.

– På forrige tur tror jeg ikke vi så isbjørn før uti mars. Nå har vi allerede sett elleve, så det lover godt for isbjørnobservasjoner.

Stasjonslederen forteller at de både har observert enslige bjørner og binner med to unger. Helland synes det er veldig spennende å se så mange isbjørner.

– Men det kan også være litt skremmende, særlig hvis man kommer brått på den. Vi vil gjerne se den, men vil ikke at de skal oppholde seg her over lengre tid.

Derfor tar de sikkerheten på alvor, og er rask med å skremme bort isbjørnen. Det gjør de med å rope, bruke signalpistol eller rifle.

Mer vanlig før i tiden

Isbjørnen følger iskanten, og flytter seg lenger sør etter hvert som isen flytter seg. På 90-tallet var det vanlig å se isbjørn på Hopen på denne tiden av året. Men det er det ikke nå lengre.

– Det har skjedd store forandringer. Nå ligger isen 200–300 kilometer lenger nord store deler av året. Derfor kan man si at det nå er litt spesielt å se isbjørn på Hopen så tidlig, sier isbjørnforsker ved Norsk polarinstitutt Jon Aars.

Hvor langt sør isen kommer og når den kommer varierer litt fra år til år, avhengig av vind og temperatur. Men at iskanten stadig flyttes nordover er det ingen tvil om.

– På Bjørnøya var det mye isbjørn før, men nå er det nesten ikke isbjørn der lengre, sier Aars.

Flere frykter at Isbjørnen kan være utryddet på Svalbard om 50 år.

Jon Aars har forsket på isbjørn siden starten av 2000-tallet. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Jobben går som normalt

Til tross for litt uvanlig mange isbjørn-besøk på starten av oppholdet, kommer ikke de hvite bjørnene i veien for jobben til meteorologene.

– Det vil nok ikke legge noen demper på jobben vår, vi ser på det som bare positivt at det er mye bjørn, sier Helland.

Turen på fritiden blir det imidlertid verre med, men de har likevel mye annet å fylle dagene med.