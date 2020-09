Introkurs skal gjøre det enklere å komme i gang med jakt

– Jeg har gledet meg lenge til dette her. Det blir veldig spennende å prøve noe jeg aldri har gjort før, sier den ferske jegeren Savita Cathrine Olufsen.

Gjennom det praktiske jegerkurset til Alta jeger- og fiskerforening får hun være med på elgjakt for aller første gang etter at hun gjennomførte jegerprøven.

De har i 15 år tilbudt et introkurs til nye jegere, fordi det kan være vanskelig å få bli med i et jaktlag når man er fersk.

Der får man være med fra start til slutt, samtidig som man lærer hvordan det praktiske ved jakten foregår.

– Vi kan stille så mange dumme spørsmål vi bare vil, sier Olufsen.

Savita Cathrine Olufsen gleder seg til å være med på sin første elgjakt gjennom introkurset. Foto: MARIAM ELTERVÅG CISSÉ / NRK

Halvparten med jegerprøven drar aldri på jakt

For å gjøre det enklere for uerfarne jegere å komme inn i jaktmiljøet tilbyr Norges jeger- og fiskerforbund 450 ulike introjakter i hele landet.

Der kan man som fersk jeger prøve seg på en jaktform i trygge omgivelser.

– Vi tok et grep om dette for fire år siden ved å sprøyte litt penger inn i systemet sentralt. Det skulle stimulere folk til å gjennomføre slike kurs, sier Espen Farstad i Norges Jeger og Fiskeforbund.

Han mener de har truffet et behov hos uerfarne jegere slik at de kan få veiledning ute i naturen.

– Introjakter har blitt kjempepopulært. Det er rundt 10.000-12.000 som årlig tar jegerprøven, og rundt halvparten av dem kommer seg aldri på jakt, sier Farstad.

Han mener introjaktene er en fin måte å komme inn i jaktmiljøet.

– På storviltjakten hvor det er etablerte grupper og det krever litt mer, kan dette med introjakter være en vei inn i miljøet, sier han.

Espen Farstad i Norges jeger- og fiskerforbund mener de har et såpass stort fokus på moral og etikk ved jakt at noen blir skremt til i det hele tatt å prøve seg. Foto: NJFF

Stor forskjell på det teoretiske og det praktiske

Erik Henriksen, leder for storvilt i Alta Jeger- og fiskerforening, har erfart hvor viktig det er for nye jegere at den første jaktturen i skogen skjer med erfarne instruktører.

Savita Cathrine Olufsen og leder for storvilt i Alta Jeger- og fiskeforening Jan Erik Henriksen diskuterer hvordan jaktdagen blir. Foto: MARIAM ELTERVÅG CISSÉ / NRK

– Jegerprøven er et papir som viser at du har gjennomført det teoretiske. Men selve jakten, det å felle et dyr eller en rype, det er noe annet, sier Henriksen.

Og dersom det blir felt et dyr, er det mer som må læres. Det får deltagerne også prøve seg på.

– De får vært med fra planleggingen til de spiser kjøttet, for å si det sånn, sier storviltlederen.

For kursdeltaker Steffen Eggen Starheim endte den første jaktturen med hans første felling av en elg.

– Elgjakten var en av de tingene som fikk meg til å ville reise opp hit til Finnmark. Så det er stas, sier Eggen Starheim.