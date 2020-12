Ingen «flying start» for utskjelt flyselskap

Få dager før det ungarske flyselskapet Wizz Air begynner flyvninger mellom Oslo og Finnmark er det romslig plass i flyene.

Selskapet fikk ingen pangstart da de startet å fly innenlands tidligere i høst.

Nå er det på strekningene Oslo-Alta og Oslo-Kirkenes Wizz Air vil utfordre SAS og Norwegian, men også her ser det ut til å bli motvind fra start.

Hittil er det kun om lag 50 passasjerer som har kjøpt flybillett på de fire første turene.

Det viser antallet ledige seter som oppgis på flyselskapets egen hjemmeside. Wizz Air har foreløpig ikke bekreftet om dette er korrekt.

Flyavgang Oslo-Alta. Her er det hittil solgt flest billetter, viser en skjermdump fra Wizz Air sin egen hjemmeside fredag ettermiddag. Flyavgang Alta-Oslo. Skjermdumpen er tatt fredag ettermiddag. Flyavgang Oslo-Kirkenes. Tirsdag blir flyr første fly på denne strekninga. Skjermdumpen er tatt fredag ettermiddag. Flyavgang Kirkenes-Oslo. Skjermdumpen er tatt fredag ettermiddag.

Må teste ruter i starten

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror Wizz Air har is i magen, og ser ikke for seg at dårlig salg på oppstartsturene utløser noen form for krisestemning.

– Dette er en ny rute, men Wizz Air tenker nok langsiktig. Det er ofte et tre års perspektiv i nye markeder, sier han.

– Det er selvfølgelig ingen som ønsker å fly tomme fly, men i starten må man teste ut nye ruter for å finne ut hvor etterspørselen ligger.

At folk ikke kjøper flybilletter nå er først og fremst på grunn av reiserestriksjoner, sier Elnæs.

– Alle flyselskapene har det samme problemet. Men ser framtidsbookingene dårlige ut, så kan man redusere tilbud og kapasitet til en periode ting ser bedre ut.

Andre forklaringer er at noen kanskje ikke har fått med seg at de skal begynne å fly rutene ennå, og at det har blitt oppfordret til boikott.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror Wizz Air er kommet for å bli i Norge. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Møter motstand også i nord

Flyselskapet har nemlig møtt massiv turbulens, etter å ha varslet sin ankomst innad i norsk luftrom. Kritikken har særlig dreid seg om de ansattes arbeidsforhold og muligheten til å være fagorganisert.

Fredag ble det kjent at over 200 tillitsvalgte i LO ber regjeringen stoppe lavprisselskapets flyvninger i Norge. Fredag varslet også selskapet at de likevel ikke vil fly mellom Bodø og Tromsø, noe de planla å gjøre fra neste uke.

I tillegg er NRK kjent med at LO vil ha en demonstrasjon på Kirkenes lufthavn når første Wizz air-fly lander der tirsdag.

Ifølge Elnæs vil protestene kun ha begrenset effekt. Han mener kundene kommer til å melde seg etter hvert, fordi pris er det viktigste for mange.

– Lav billettpris vil alltid øke etterspørselen, sier han.

– I Nord-Norge har de ikke vært spesielt bortskjemte med lave priser, så jeg antar – uten å ha sett i krystallkula – at det er sannsynlig at de i nord også vil sette pris på lave priser. Uavhengig av hvordan selskapet er rigget.

Flere vil sette seg på Wizz Air sine fly etter hvert, skal vi tro flyanalytikeren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Reiselivet jublet over økt tilbud

I Finnmark har det vært delte meninger rundt flyselskapet. Særlig næringslivet har vært positiv til økt trafikk mellom nord og sør, og at SAS og Norwegian får konkurranse.

– Når vi bor her vi bor, så er vi helt avhengige av å ha flyavganger, sier leder i Alta Næringsforening, Kjetil Kristensen.

Han er blant dem som tror at Wizz Air kan bidra positivt, fordi økt flykapasitet vil trekke flere turister nordover – etter koronapandemien har roet seg, riktignok.

Kristensen understreker at han mener det er en menneskerettighet å fagorganisere seg, og han regner med at selskapet vil få dette på plass.

– Da må man gi dem en sjanse. Så lenge de har tillatelse til å fly i Norge og forholder seg til norsk regelverk, så flyr jeg gjerne med dem.

Leder i Alta Næringsforening, Kjetil Kristensen, er en av dem som er glade for Wizz Air sitt inntog i Finnmark. Foto: Stian Strøm / NRK

I likhet med flyanalytiker Elnæs er han ikke særlig bekymret for at selskapet selger dårlig nå i starten.

– Det har sammenheng med koronaen, og er ingen overraskelse. Når pandemien er over, så vil det snu.

Elnæs tror på ingen måte at Wizz Air kommer til å kaste inn håndkleet.

– Det er et selskap som har en veldig god finansiell stilling. Jeg tror de mener alvor med det de gjør i Norge.

Wizz Air har ikke besvart NRKs henvendelser.