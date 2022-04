– Jeg synes det er veldig dårlig idé. Jeg skjønner ikke poenget. Enn så lenge er han fri og tilsynelatende klarer han seg veldig bra, sier Audun Rikardsen om det å skulle gi Hvaldimir et permanent hjem.

Organisasjonen OneWhale har fulgt den sosiale og lekne hvithvalen siden han dukket opp ved Finnmarkskysten i 2019 og ble verdenskjent.

De ønsker i samarbeid med Hammerfest kommune å sperre av en fjord i Finnmark så Hvaldimir kan få sitt eget område.

Hovedgrunnen er fordi hvithvalen har oppholdt seg i nærheten av oppdrettsanlegg langs kysten, noe de frykter kan føre til farlige situasjoner med mennesker og at Hvaldimir lager hull på laksemerdene.

Professoren i arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, er derimot helt uenig.

– Selvfølgelig er det mindre farer rundt ham om han blir stengt inne. Men så må man også veie det opp mot det faktum at han nå er en fri hval, noe som var hele poenget, sier han.

– Vet ikke hva han snakker om

Organisasjonen OneWhale har som sitt hovedmål å beskytte kjendishvalen Hvaldimir.

Grunnlegger Regina Crosby Haug synes det er sjokkerende at Rikardsen i det hele tatt uttaler seg om Hvaldimir.

– Jeg har vært sammen med Hvaldimir kontinuerlig i to og ett halvt år og jeg har aldri sett ansiktet hans. Så jeg kan fortelle deg at han vet ikke hva han snakker om, sier hun.

Crosby Haug er overbevist om at hvithvalen må flyttes vekk fra oppdrettsanleggene og inn i et lukket miljø der man kan kontrollere hva som skjer med ham.

– Sannheten er at han aldri har forlatt folk eller oppdrettsanleggene, og nå har det gått snart tre år. Jeg hadde en gang et åpent sinn og håpet at han ville svømme ut i havet og finne noen andre hvaler, men nå må vi bare akseptere det som er, sier hun.

Fri, men beskyttet

Også dyrevernsorganisasjonen Noah er overbevist om at Hvaldimir bør plasseres i det de kaller et «hvalreservat».

– Vi ønsker at han skal være fri, men beskyttet samtidig. Selv om han i løpet av de siste tre årene har klart seg, så har det skjedd i stor grad ved hjelp av stor frivillig innsats med folk som følger etter og passer på ham, sier veterinær og leder Siri Martinsen.

Selv om Noah ifølge Martinsen er «den aktøren som er minst for å sperre inne dyr i Norge», påpeker hun at det er snakk om en hel fjord og at Hvaldimir kan svømme tilnærmet fritt.

– Det må ses på som et verneområde hvor det er mulig for dyreliv å gå ut og inn, men begrenset for båt- og menneskelig trafikk, sier hun.

Hvalreservat og dyrepark

Ettersom det planlegges å tilby folk muligheten til å besøke Hvaldimir, går reservatet ifølge Mattilsynet under kategorien «dyrepark».

– Hvis noe sånt skal etableres, så må det søkes til Mattilsynet. Vi må da vurdere hele pakken. Det er ganske strenge krav til hva som må være på plass, og vi må vurdere totaldyrevelferden opp i det hele, sier Asle-Håvard Miklegard.

En slik søknad har ifølge Miklegard Mattilsynet ikke mottatt enda.

I tillegg blir de i så fall nødt til å innhente mer kunnskap for å vurdere søknaden, ettersom hval i fangenskap ikke er noe de jobber med til daglig.

Den regionale fagrådgiveren for dyrevelferd og veterinæren stiller seg bak det Audun Rikardsen og Fiskeridirektoratet mener om Hvaldimir: la ham være fri.

– Vi har ikke noen indikasjoner på at denne hvalen ikke har klart å tilpasse seg livet i det fri, selv om han i utgangspunktet en gang har vært en tam hval, sier Miklegard.