Med denne «klokka» håper Vegvesenet å kunne åpne veiene i Lofoten

Statens vegvesen har i dag arbeidet med å åpne veiene i Lofoten, men avsluttet idet det begynte å bli mørkt. E10 forblir dermed stengt til i alle fall utpå dagen onsdag.

150 husstander ble evakuert i Vestvågøy og Flakstad etter de voldsomme snømengdene som har falt i Lofoten de siste dagene.

Selv om været til dels har roet seg ned, er det fremdeles fare for ras flere steder. Politiet har slitt med å komme fram til alle som skal evakueres.

Marta Jaroszynska får foreløpig ikke flytte hjem. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tirsdag kveld er situasjonen slik at evakuering opprettholdes i Skjelfjord og Ramberg, men oppheves på Ballstad – med unntak av et titalls hus.

– Det er helt grusomt. Men vi må bare vente og se, sier Marta Jaroszynska, som er én av de evakuerte på Ramberg.

– Vi har hatt skikkelige snøvintre her tidligere, men ikke slik at vi har måttet vil evakuert. Men jeg er glad sikkerheten til innbyggerne blir tatt alvorlig, sier Iren Sørvang, som også er blant de berørte.

Fortsetter arbeidet onsdag

Slik ser det ut når geologer er ute og flyr med en såkalt Daisybell. Foto: Tommy Johansen

Avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen forteller at de har hatt folk ute som har skutt med en såkalt Daisybell.

Enkelt forklart er dette en «klokke» som henger under helikopteret. Den er fylt med gass, og når gassen antennes skapes det er kraftig trykk mot snøen. Hensikten er å forsøke å utløse skred, og se hvor stabilt det er i terrenget.

Skjerve sier til NRK at det er gjort flere skudd i ulike deler av Lofoten, og at det bare er mindre mengder snø som har rast som følge av dette.

– Det sier oss noe om hvor stabilt det er. Vi har gjort et solid stykke arbeid i dag, og vil fortsette i morgen. Noen veier har blitt åpnet, men ikke alle. Folk må sjekke 175.no for å forsikre seg om at veien er åpen før man legger i vei.

Et 100 meter bredt ras gikk i går formiddag, og stengte veien. Folk har blitt transportert med ferge fra den ene siden av rasstedet, til den andre.

Det var ganske mye sjø da NRK var med på fergeturen tidligere i dag, som du kan se her.

Folk har blitt transportert med ferge fra den ene siden av rasstedet, til den andre. Her er folk på tur om bord. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Berømmer innbyggerne

Geologer har også vært ute og tatt prøver av snøen i dag.

Geolog Odd Arne Mikkelsen sier han aldri har sett lignende forhold i Lofoten, som det han har bevitnet i dag.

– Ustabiliteten kommer av den siste snøen som har kommet. Normalt vil dette stabilisere seg i løpet av et par døgn. Vi skal ut og gjøre nye vurderinger i morgen tidlig, og vil ha flere svar da.

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal berømmer innbyggerne.

– Folk hjelper naboene sine, og viser både varme og gjestfrihet. Det er godt å se. Det er også bra at folk følger anmodningen om å evakuere. Det kan gå menneskeliv hvis man oppholder seg i husene og det skulle gå ras, sier Sørdal.

