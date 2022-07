– Vi synes det er veldig trasig. Mange av hjertebarna har ikke møttes på to år. De har ikke fått møtt barn med samme diagnose og liv som de. Det var viktig for oss at de skulle få en fin ferie, sier leder for Foreningen for hjertesyke barn i Troms, Ingrid Tuflåt Haukland til NRK.

Organisasjonen hadde brukt ett år med planlegging for å reise til Kristiansand dyrepark, og turen skulle ta plass denne uken.

Splitter opp

I alt hadde syv familier i organisasjon meldt seg på. Men på grunn av streiken er det kun fem av dem som får reise. To av familiene har ikke funnet transport sørover.

– Flere tar bil og flere splitter opp familien, Noen sender en forelder og ett barn med et fly og en forelder og ett barn med et annet fly. Noen har dratt i forveien og er der allerede, sier Haukland.

Deler av organisasjonen Ingrid Tuflåt Haukland er leder for får ikke reist på tur i sommer. Flere hjertebarn har ikke sett hverandre på flere år. Foto: ICare, Blindeforbundet

Å utsette turen har ikke vært et alternativ, dette fordi alle flyreiser fra Tromsø og sørover er utsolgt.

– Alle avganger med Flyr og Norwegian er fullbooket, Også tog fra Narvik via Sverige til Oslo er fullbooket.

I tillegg til nærmest utsolgte flybilletter, er prisene på de tilgjengelige billettene skyhøye.

Organisasjon har fått dekt deler av turen med bidrag fra fond, men deler av utgiftene må familiene dekke selv.

– Den dyreste delen av reisen er flyturen fra Tromsø sørover. Man har prøvd å strekke seg i det lengste, men det er økonomiske aspekter, man har ikke råd til å booke om billetter til en familie på fire, det koster nesten en månedslønn.

– Ikke mest synd på oss

Tross den triste situasjonen poengterer Haukland at de er klar over at det er mange som får store konsekvenser fra streiken.

Dette er konflikten Ekspandér faktaboks SAS og pilotane deira er ikkje usamde om lønn. Kjernen i konflikten er opprettinga av to bemanningsselskap.

Under pandemien mista rundt 560 pilotar jobben. Samtidig oppretta SAS to dotterselskap. Dei fekk namna SAS Link og SAS Connect. Desse skal overta fly og fyllast med nye pilotar.

SAS-pilotane som vart sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbane. Dei seier SAS prøver å omgå forpliktingane sine til å hente dei oppsagde pilotane tilbake igjen. SAS avviser dette. Dei meiner selskapet tek omsyn til alle inngåtte avtalar.

Ifølgje pilotforeininga har pilotane gått med på innsparingstiltak som utgjer 25 prosents innsparing.

Til gjengjeld vil dei ha ei forsikring om at det er medlemmene deira som får dei nye arbeidsplassane som skal fyllast i SAS Link og SAS Connect.

– Det er viktig at vi ser på hvorfor det er streik, det er fare for at ti tusen står uten jobb, det er og en ille sak. Det er ikke mest synd på oss. Vi har bare lyst til at ungene våre skal få møtes og få en fin ferieopplevelse.