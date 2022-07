Etter brudd i forhandlingene går rundt 900 SAS-piloter i Norge, Danmark og Sverige ut i streik.

Pilotene vil rammes først når de kommer tilbake til sin hjemmebase.

Likevel betyr dette at samtlige piloter er ute i streik innen 24 timer.

– Det er en risiko for at ikke alle kommer seg dit de skal i det hele tatt, og det er en risiko for å bli strandet der du er, sier forbrukerjurist hos Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Ingen plan b

Andrei Popp fra Stjørdal satt i bilen utenfor flyplassen med SAS-billetter da han hørte om streiken og måtte tenke fort.

– Jeg kjøpte meg en flybillett med Norwegian, bare for å være sikker, forteller han.

Popp fikk sikret seg en billett med Norwegian i siste liten. Foto: Solvår Flatås / NRK

Dermed var sommerferien hjemme i Romania sikret. Like etter ble nemlig flyet hans kansellert.

– Det var lurt og det var dyrt, men jeg måtte bare gjøre det, sier Popp.

Maja Wilhelmsen og familien forsøker å komme seg fra Tromsø til Split i Kroatia. Der har de leid hus sammen med to andre familier.

Flyet deres er oppført som et av de som kommer til å bli kansellert. Familien har ikke fått informasjonen selv ennå, men har fått et skriv av SAS om streiken.

Maja Wilhelmsen, Birk Hansen Wilhelmsen, Snorre Hansen Wilhelmsen og Thomas Helge Hansen vurderer nå å ta tog eller leie bil for å komme seg til Kroatia. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Vi trodde det skulle ordne seg, så det var veldig skuffende, sier Wilhelmsen.

Nå vurderer familien å heller ta toget til Kroatia.

En storstreik blant SAS-pilotene vil ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge nyhetsbyrået TT.

Dette skrivet ble delt ut til reisende på Gardermoen da streiken tro i kraft. Foto: Veronica Westhrin / NRK

NRK snakket med flere reisende like før streiken ble et faktum.

– Vi har ikke noen plan b, men vi får bare ta det som det kommer, sier Andrea Rønning, som selv fikk sjekket inn og sto klar for avreise på Gardermoen da pilotene gikk ut i streik.

Familien Svartdal hadde planlagt ferieturen til Kroatia i rundt 200 dager.

– Det er veldig skummelt og stressende når man har gledet seg så mye, sier datteren.

De hadde gledet seg til å reise sammen for første gang på lenge.

– Jeg står her og kaldsvetter og er litt kvalm egentlig, sa pappa Lars Svartdal.

– Travelt

Ved 13-tiden var det allerede kaotisk stemning hos reisebyrået Berg Hansen.

– Vi fikk det travelt da streiken var et faktum. Kunder ringer i ett sett og lurer på hvordan de skal forholde seg, sier kundebehandler Ingeborg Steinsland.

Flere av kundene booker om billettene til andre flyselskaper.

Reisebyråer og forsikringsselskaper merker stor pågang. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Også Gjensidige forsikring er det mange fortvilte kunder som ringer til, ifølge kommunikasjonssjef Line Marcelius.

Forsikringsselskapet dekker hverken hotell eller leiebil som reisende ikke får benyttet. De dekker heller ikke utgiftene for reisende som ikke kommer seg hjem.

I Norge har Norsk Flygerforbund levert plassfratredelse for 254 piloter, mens Parat har levert for 148.

Informasjonstavlene på Gardermoen forteller reisende hvem de skal henvende seg til. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Ikke avbestill reisen selv

– Det er viktig å ikke ta sorgene på forskudd, men å være forberedt på at din tur kan bli kansellert eller veldig forsinket, sier Iversen.

Med mindre man har bestilt en fullstendig fleksibel billett, er det ifølge Iversen viktig å ikke avbestille turen selv, men vente til flyselskapet gjør det.

– Da har du mye bedre rettigheter, rett til ombooking eller full refusjon og erstatning etter standardiserte satser. Avbestiller du selv får du nesten ingenting igjen, sier han.

Forbrukerjurist Thomas Iversen sier at reisende bør ha litt is i magen. Foto: Forbrukerrådet

Blir flyet ditt innstilt har man ifølge Iversen rett til å kreve ombooking snarest mulig, eller å få pengene tilbake. Dessuten skal selskapet dekke mat og drikke i ventetiden, og hotellopphold om det blir nødvendig.

Ifølge Iversen kan kaoset på flyplassen gjøre at man ikke får det man har krav på, og at man da må betale selv og heller søke om å få beløpene refundert.

– Alt det du betaler for selv har en viss økonomisk risiko, siden det kan bli diskusjon i ettertid om størrelsen på utleggene, sier han.

– Forbered deg på å reise

Har man bestilt en pakkereise, anbefaler forbrukerjuristen å ta direkte kontakt med selskapet man har bestilt hos.

– Det er antakelig mindre trøkk der enn hos flyselskapet, og kanskje også mer fleksibilitet avhengig av det enkelte selskapet og hvordan de har planlagt, sier Iversen.

Erstatningssatsen man har krav på å få av flyselskapet varierer, men kan regnes ut på Forbrukerrådets egne nettsider.

Flere fly er nå kansellert. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Reiseforsikringen gjelder i utgangspunktet ikke ved streik, lockout eller konkurs, men Iversen minner om at dersom man skulle miste bagasjen i kaoset, bør man kontakte forsikringsselskapet.

– Veldig naturlig at man tenker at reisen ikke blir noe av, men forbered deg på at du skal reise.