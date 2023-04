– Jeg er veldig glad for all den støtten jeg har fått og oppfordringer om å stille, men har likevel kommet frem til at jeg ikke vil stille, sier Helga Pedersen til NRK.

Det kunngjør hun søndag, etter at valgkomiteen i Arbeiderpartiet tidligere denne uken la frem en innstilling der de gikk inn for at Kjersti Stenseng skulle fortsette i rollen i to nye år.

Hun sier at hun tok avgjørelsen i dag, søndag. Etter å ha vurdert hvordan situasjonen ville blitt om hun vant frem på landsmøtet, bestemte Pedersen seg altså for å ikke stille.

– Jeg anser at jeg ikke har tilstrekkelig støtte i partiet for å kunne gjøre den jobben på en god måte.

– Er det ledelsen i partiet du hadde slitt med å samarbeide med?

– Jeg har ikke noe behov for å konkretisere det, jeg ser bare at grunnlaget nå tilsier at det ville blitt vanskelig å gjøre en god jobb som partisekretær hvis jeg hadde blitt valgt, sier Pedersen.

Tana-ordføreren ønsker å ikke å kommentere om noen har oppfordret henne til å ikke stille.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Fått lokal støtte

Flere i Arbeiderpartiet har gitt uttrykk for at de ønsker seg Tana-ordfører Helga Pedersen som ny partisekretær i partiet, noe hun nå sier hun ikke ønsker selv.

– Når jeg har kommet frem til denne konklusjonen har jeg både vurdert hva slags støtte jeg har, mulighetene til å vinne frem på landsmøtet og også om jeg har tilstrekkelig støtte til å gjøre en god jobb i hverdagen som partisekretær.

Hun sier at det er det siste forholdet som har gjort at hun kom frem til beslutningen om å ikke stille.

– Har du opplevd at du har støtte lokalt?

– Ja, det har jeg nå absolutt opplevd. Tana Ap har gitt klart uttrykk for at de støtter min beslutning uansett hva den blir. Samtidig tror jeg de er veldig glad i dag, fordi de har ordførerkandidaten sin intakt.

Pedersen uttrykker samtidig at hun hadde hatt tro på eget kandidatur:

– Jeg tror jeg ville vunnet en votering, sier hun til TV 2.

Kjersti Stenseng bekreftet allerede tidligere i år at hun ønsker å fortsette som partisekretær. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Allerede i februar bekreftet sittende partisekretær Kjersti Stenseng at hun ønsker å fortsette.

– Jeg har svart valgkomiteen at jeg ønsker gjenvalg, sa Stenseng til NRK da.

Arbeiderpartiet skal velge ny ledelse på landsmøtet 4.–6. mai.

Avklaring bidrar til ro

– Nå er det jo fremmet en enstemmig innstilling til landsmøtet. Så er det jo lov å fremme benkeforslag på kandidater. Så er det jo en krevende posisjon Helga har, og så har hun sannsynligvis vurdert at det vil hun ikke stå i, sier leder i Finnmark Ap, Kristina Hansen.

Hansen sier at det allerede er godt med stemmer inn i sentralstyret, med tre representanter fra Nord-Norge.

Leder i Finnmark Ap, Kristina Hansen, mener at dagens avklaring bidrar til ro i partiet. Foto: Lars Åke Andersen

Hun er klar på at man selvsagt kunne ønsket å ha en i ledelsen også, men at resultatet av prosessen er annerledes denne gange.

– Tror du denne saka kan bidra til splid i partiet foran landsmøtet neste helg?

– Nei, det tror jeg ikke. Det at Helga nå avklarer situasjonen, bidrar til at det blir ro og det blir fokus på politiske saker.