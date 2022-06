– Det er skummelt å tenke på at steinene ikke er sikret. Står man i Kløfta kan man se stein som rører på seg, sier Håkon Haldorsen.

Senest i går gikk det skred på den utfordrende veistrekningen.

Haldorsen bor i Alta og har familiehytte i Máze. Derfor kjører han på E45 gjennom Kløfta stort sett hver eneste uke.

Strekningen er smal, krokete og utsatt for ras både på sommer og vinter.

Strekningen ved Kløfta på E45 i Alta er en fryktet veistrekning både sommer og vinter.

I april begynte Haldorsen selv å dokumentere det han selv opplevde som rasutsatte områder, da spesielt steiner han fryktet ville ende opp på veien etter hvert.

Men hver gang han har meldt noe inn til Veitrafikksentralen, blir det ikke gjort noe før raset har gått.

– Jeg tror ikke det skjer noe før det går liv. Sånn har det vært før, og sånn vil det fortsette å være, sier han.

Håkon Haldorsen føler det er opp til de som kjører langs Kløfta å holde veien trygg. Foto: Håkon Haldorsen

– Frustrerende

Veien ble midlertidig stengt den 7. mai da et steinras gikk. Det samme skjedde da en isklump på størrelse med en bil hadde falt på veien.

Begge disse hendelsene hadde Haldorsen i forveien meldt til Vegtrafikksentralen at kunne være farlige.

– Det kommer en entreprenør når raset har gått. Men på noen av de steinene jeg mener er på tur ned har de ikke gjort noe med, sier Haldorsen.

Også forrige uke ble veien stengt i periode da et jord- og steinras gikk ved Trangdalsvatn to mil sør for Alta.

Et jord- og steinras stengte E45 forrige uke. Før raset kom var det mye vann som gikk over veien. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Rassikring av hovedfartsåren mellom Nord-Norge og Finland har lenge vært i Statens vegvesens planer og i Nasjonal transportplan.

Nå ligger strekninga på 6. plass i vegvesenets topp 20-liste for prioriterte veiprosjekt for perioden 2023–2027. Prislappen skal ligge rundt 1,124 milliarder kroner.

Likevel har ikke Haldorsen troen på at noe vil skje med det første.

– Det er frustrerende. Det er godt kjent lokalt, og nasjonalt, at Kløfta er i den standen den er, sier han.

Slik så det ut da en isklump falt ned i veibanen på E45 ved Kløfta. Foto: Finnmark politidistrikt

Anbefaler tunnel

Statens vegvesen informerer om at de ikke har fått inn klager ved de aktuelle skredhendelsene i vår.

– Det er ikke uvanlig at vi får inn bekymringsmeldinger fra trafikanter om strekningene i Kløfta, skriver Martin Venås ved drift og vedlikehold i Statens vegvesen i en e-post til NRK.

Han har selv vært med på å vurdere et av områdene i Kløfta etter en bekymringsmelding i vår.

– Må liv gå tapt før det skjer endringer?

– Det jobbes kontinuerlig med å forbedre det faglige grunnlaget, og det jobbes med en ny revidert oversikt over behovet for skredsikring, sier Venås

Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan hvor det anbefales tunnel, fordi dagens vei er vanskelig å sikre tilstrekkelig.

Venås forteller at utførelse av skredsikring i Kløfta er krevende, og forbundet med risiko for utførende arbeidere. Særlig om våren.

Høyere risiko for jordskred nå

Nå er det gult jordskredvarsel i Nord-Troms og Finnmark på grunn av snøsmeltingen.

– Det er høyere risiko for jordskred nå på grunn av snøsmeltingen vi har i området. I tillegg er det høyt grunnvann og snø som skal smelte før det renner ut i havet, sier Anders Bjordal.

Han er senioringeniør ved Norges vassdrags- og energidirektorat, og forteller at de også har gått ut med gult varsel for flomfare.

Bjordal forventer at vårflommen vil komme nå.

– Vi ser at det er varmt frem mot helgen, men temperaturen på natten vil gå ned. Det vil ikke bli en stor flomøkning, men likevel jevn stor vannføring i vassdragene i ukene fremover, sier han.