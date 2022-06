– For ett år siden tok flommen den gamle brua som stod rett bak oss her, sier Henning Mortensen.

Nå har også den nyeste brua over Badderelva i Kvænangen blitt tatt av vårflommen. E6 som binder Troms og Finnmark sammen er derfor stengt.

Mortensen, som er nabo til brua, rister oppgitt på hodet. Dette har han nemlig i lang tid fryktet ville skje.

Da gamlebrua ble tatt av vannmassene, fikk elva en ny retning inn mot den nyeste brua.

– Vi foreslo da at det måtte fylles opp med masse, så elva og vannføringen fikk et rettere løp ned mot den nyere brua, sier han.

– Men det ble ikke tatt på alvor. Nå har brua fått en knekk midt på, og er i ferd med å kollapse.

Brua over Badderen er i ferd med å kollapse. Det vil si at E6 i Nord-Troms er stengt og landet er delt i to. Du trenger javascript for å se video. Brua over Badderen er i ferd med å kollapse. Det vil si at E6 i Nord-Troms er stengt og landet er delt i to.

Flere fryktet kollaps

Kjetil Haug, leder for vann og elveforeningen i Badderen, er heller ikke overrasket over at brua er i ferd med å kollapse.

– Etter at vårflommen tok gamlebrua, så vi hvordan vannmassene styrte rett mot den nyeste brua. Da vannet begynte å grave ut elveløpet under midtpilaren på brua, fryktet jeg at også den ville gå i vårflommen.

– Jeg fikk jo rett i det dessverre. Denne brua tåler ikke mere.

Kjetil Haug er leder for vann og elveforeningen i Badderen. Han sier han ved flere anledninger har varslet muntlig om sin uro for brua. Foto: privat

Fokuset er å finne løsninger for ny bru

Både Mortensen og Haug sier at de har varslet om sine bekymringer.

Men ifølge konstituert kommunedirektør Bjørn Ellefseter i Kvænangen kommune, er det ikke tatt imot skriftlige bekymringer.

– Men vi har opplevd at en del av innbyggerne har vært spent på hva som skjer nå i år, etter at fjorårets flom tok gamlebrua som lå ved siden av, sier han.

Men observasjonene til Henning Mortensen og Kjell Haug stemmer overens med Statens vegvesen. Ifølge dem har fjorårets storflom ført til endringer i elveløpet. Elva har gravd seg dypere under E6-brua.

Det ble satt i gang arbeid med erosjonssikring i høst, som ble stansa da vinteren kom.

Pressevakt i Statens vegvesen, Eli Ramstad, sier de ikke vil kommentere påstandene fra lokalbefolkningen. Hun begrunner det med at de nå heller vil prioriterer å finne løsninger på hvordan man skal få gjenopprettet en trygg forbindelse over Badderelva.

– I den forbindelse vil vi gå grundig gjennom hva som er gjort tidligere, og det vil nødvendigvis ta noe tid, sier Ramstad.

Ordfører i Kvænangen kommune Eirik Losnegaard Mevik, mener kommunen må gjennom beredskapen for å hindre at E6 må stenges i årene framover. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Må se på beredskapen fremover

Ordfører i Kvænangen kommune Eirik Losnegaard Mevik, tror at villere og våtere vær er ei generell utfordring. Likevel er kommuner i nord ekstra sårbare.

– Det som er ekstraordinært for våres del er at det ikke er noen omkjøringsmuligheter. Vi må jo via Finland. Det er helt spesielt, så det er grunn til å gå gjennom den her situasjonen.

– Vi må se på beredskapen og hva vi gjør dersom den her type hendelser skulle skje igjen i framtida.

Det er ikke første gang kommunen opplever å være splittet i to. Fjellovergangen over Kvænangsfjellet stenges ofte om vinteren på grunn av snøskredfare.

Henning Mortensen sier han håper en ny bru kommer fort på plass.

– Det går nok fort en uke eller to. Det betyr at jeg må kjøre via Finland nå på fredag, sier Henning Mortensen, mens han står og studerer den ødelagte brua på avstand.

Inntil videre må både biler og vogntog kjøre omvei via Finland om man skal kjøre mellom Troms og Finnmark.