– Dette har vært uløselig.

Slik beskrev fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord problemet med å få hjerteleger i Bodø og Tromsø til å samarbeide om hjerteinfarkt-behandling i Nord-Norge under styremøtet.

Helse Nord har derfor ønsket at UNN skulle overta ansvaret for dette tilbudet i Bodø.

– Det er viktig for å tydeliggjøre hvem som har myndighet. Og det er viktig for å sikre UNN sin status som universitetssykehus, sa styreleder Renate Larsen.

Forslaget har møtt sterke protester i Nordland, der man mener dette ikke vil løse utfordringene med store samarbeidsproblemer mellom sykehusene.

Et enstemmig styre landa på at PCI-virksomheten på dagtid i Bodø skal fortsette. Og det som et dagtilbud. Men PCI-senteret i Bodø skal ligge under Tromsø og ansatte i Bodø skal overføres til UNN.

Det skal skje gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse og innen 1. januar 2025.

Fagdirektør: – Modellen har ikke fungert

Striden står rundt såkalt PCI-behandling, som er en avansert og skånsom metode for å åpne opp tette årer til hjertet.

I Nord-Norge ble dette tidligere kun utført ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Men etter en heftig debatt i 2017 endte det med at også Nordlandssykehuset i Bodø fikk utføre behandlinga, men da kun på dagtid (08-16). Og som en «satellitt» under PCI-senteret i Tromsø.

Her ved Nordlandssykehuset i Bodø har det vært PCI-virksomhet siden 2020, altså i fire år. De har greid å rekruttere de fagfolkene de har trengt, kom det fram på styremøtet. Foto: Benjamin Fredriksen

Fagdirektør Geir Tollåli innleda med å si at senter-satellittmodellen som ble vedtatt i 2017 ikke har fungert.

Og uenigheten mellom fagmiljøene som var der da PCI-debatten raste som verst i 2026/2027 har bestått.

Tollåli viste til at ekspertgruppa som har vurderte PCI i Nord-Norge var bekymra for at det med PCI i Bodø blir færre hjertepasienter ved UNN.

– Dette gjør at det kan være mindre muligheter til å drive forskning eller eksperimentell ved UNN, forklarte Tollåli.

I Bodø har fagmiljøet på hjerte fått et oppsving siden PCI ble etablert.

– Bodø har rekruttert bra. De har fått fram egne LIS-leger og blitt spesialister i denne prosedyren. De har også erfarne leger som driver disse undersøkelsen.

– Det har blitt to selvstendige senter.

Tollåli sa at UNN har blitt kompensert med 30 mill. for å styrke universitetsfunksjonen.

Styremedlemmer: – Manglende folkeskikk og dypt beklagelig

Styremedlem Jan Oddvar Sørnes var tidlig ute med å ta opp det dårlige samarbeidsklimaet.

– At det skytes så i hytt og vær er skremmende. Er det virkelig ingen som kan få disse to fagmiljøene til å samarbeide?

Her ved Nordlandssykehuset i Bodø har det vært PCI-virksomhet siden 2020, altså i fire år. Nå skal de som jobber på PCI-labene i Bodø overføres til UNN i Tromsø. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Styremedlem Anne Husebekk etterlyste bedre økonomiske beregninger og fulgte opp med å si at hun blir lei deg over debattklimaet i denne saka:

– Det er manglende folkeskikk slik de to fagmiljøene snakker om hverandre i avisene. Begge miljøene må det ta på sin kappe.

Uvanlig «virksomhetsoverdragelse»

Tillitsvalgte i Helse Nord har kalt samarbeidet for «dysfunksjonelt» da de hadde drøftinger om saka med ledelsen i Helse Nord, i forkant av dagens styremøte.

En av dem, Kari Marie Baadstrand Sandnes, mente det er mange ubesvarte spørsmål rundt virksomhetsoverdragelse.

En gruppe ansatte ved Nordlandssykehuset i Bodø vil nå få UNN som sin arbeidsgiver.

– Hva skjer hvis alle ansatte sier nei takk til virksomhetsoverdragelse. Hvis alle sier nei, hva skjer da?

– Er dette en metode som skal brukes på andre områder i sykehusene der det er uenighet?, spurte hun.

Også tillitsvalgt Sissel Alterskjær var opptatt av de ansatte i Bodø som vil få ny arbeidsgiver.

– De ansatte har også en reservasjonsrett mot å følge over virksomhetsoverdragelsen. Har vi tenkt gjennom den type risiko hvis de velger å benytte seg av denne?

Helse Nord-sjefen: – Mye stygt i avisene

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, svarte de to tillitsvalgte:

– Det finnes jo et alternativ to fra faggruppa hvis man ikke får til dette alternativet. Vi har prøvd å korrigere beskyldninger fra ekspertgruppa. Jeg forventer jo at de er opptatt av pasientene og ikke takker for seg.

Styremedlem Agnete Masternes Hanssen fra Finnmark var bekymra over at man fra Nordlandssykehuset har valgt å se bort fra prosedyrer som er gitt.

– Det man har sett i den offentlige debatten sjokkerer meg dypt. Måten man mistror hverandre og se bort fra prosedyrer og retningslinjer satt av det regionale helseforetaket – sånn kan det ikke foregå.

Styremedlemmene Tone Hauge fra Nordland og Agnete Masternes Hanssen fra Finnmark. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Bodø ønsker døgnåpent

Striden står altså rundt såkalt PCI-behandling, som er en avansert og skånsom metode for å åpne opp tette årer til hjertet.

I Nord-Norge ble dette tidligere kun utført ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Men etter en heftig debatt i 2017 endte det med at også Nordlandssykehuset i Bodø fikk utføre behandlinga – men da kun på dagtid (08-16).

Nylig ble det gjort ei evaluering av ei ekspertgruppe – fem år etter vedtaket.

I Bodø har man ønska at tilbudet utvides til hele døgnet

I Tromsø er man redd for at færre pasienter vil gå ut over kvaliteten og vil samle PCI-behandlinga ved UNN.

Sikrer posisjonen for UNN

Styreleder Renate Larsen sa før de gikk til avstemming at behovet for PCI er nedadgående. Og at alternativet til dagtid i Bodø er å legge ned og samle alt i Tromsø.

Dette er i tråd med det ekspertgruppa har foreslått.

– Dette er Ikke en inngripende endring for pasientene. Det har vært et forferdelig debattklima. Her bruker vi virksomhetsoverdragelse. Og når noen har bestemt noe er det lettere å få det til.

Hun understreka at de gjennom dagens vedtak sikrer posisjonen for UNN og anerkjenner det fagmiljøet som er bygd opp i Bodø.

Bodø-ordfører: – Vi er bekymret

– Vi syns det er bra at det vi har i dag, som minimum, blir videreført. Vi er veldig opptatt av pasientens beste, og det bør også Helse Nord være. Nå er det et stort ansvar på UNN for å få dette til å fungere.

Det sier Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) etter at PCI-vedtaket ble fattet.

Likevel er han bekymret over at miljøet på Nordlandssykehuset nå blir underlagt styring fra UNN.

– Vi er bekymret for at det kan bety en forvitring av tilbudet i Bodø, og det er ikke bra.

– Man har lest om samarbeidsproblemer mellom fagfolkene – er det ikke bedre å ha ett PCI-senter i Nord-Norge?

– Tidsfaktoren er veldig viktig her, så for folk i Nordland er det viktig å komme hurtig til behandling. Det er lengre til Tromsø enn til Bodø for de fleste i Nordland.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Fra Nordland har man ønsket å få et døgntilbud og ikke bare et dagtilbud. Tror du man er nærmere eller lenger unna det ønsket?

– Det ser ikke ut som man er noe nærmere, men her er det viktig å tenke på pasientenes beste og at det er billigere å drive fra Bodø. Et døgntilbud burde være det Helse Nord fikk på plass etter hvert.

Ingebrigtsen stiller seg undrende til at styret vedtok en virksomhetsoverdragelse uten å ha helt klart for seg hva det innebærer.

– Det er merkelig at man bare vedtar en virksomhetsoverdragelse. Vi kan risikere å miste fagfolk og jeg har registrert at de tillitsvalgte har ytret store protester på måten.

– Er dette rette medisinen for å dempe konfliktene?

– Til syvende og sist er det direktøren i Helse Nord som må finne ut hvordan konsernet skal styres. Men det er lite tillitvekkende at flere styremedlemmer uttaler at hvis dette ikke fungerer, så legger man ned tilbudet i Bodø. Det er helt uakseptabelt.