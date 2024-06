Nesten dagleg har reiarlaget Norled hatt problem med å avvikle rutetrafikken på øyane utanfor Florø i Kinn kommune, etter at selskapet tok over 1. mai i år.

Vaksne som skal på jobb – og elevar som skal på skulen – kjem seg ikkje fram i tide.

Sara Svardahl Hovden, som er lærar og bur på Færøykalven rett utanfor Florø, er blant dei som kjem for seint.

Det same gjeld borna hennar Cecilia (9), Linea (7) og Louie (2) som skal til skule og barnehage.

– Det er forferdeleg. Ungane vegrar seg for å dra på skulen fordi dei ikkje synest det er kjekt å kome for seint til timen.

Fleire foreldre og øybuarar NRK har snakka med, skildrar ein kvardag som har blitt fylt med stress og frustrasjon.

– Det har gått over til sinne, seier Hovden.

Båtrutene i Florø-bassenget Ekspander/minimer faktaboks 1. mai 2024 tok reiarlaget Norled over kontrakten på ei rekkje båtruter. Samtundes kom det nye og meir miljøvenlege fartøy.

På rutene til og frå Florø, har problema stått i kø. Desse rutene er bindeleddet mellom dei mange øyane utanfor kystbyen, og fraktar både passasjerar og bilarr.

Rutene som har hatt størst problem er: Rute 291 Florø – Veiesund – Stavang – Askrova – Svanøy i Florøbassenget sør.

Rute 292 Florø – Barekstad – Batalden – Fanøy – Rognaldsvåg – Kinn i Florøbassenget nord. Også med Kystvegekspressen Florø – Måløy – Selje har det vore misnøye. Båtane har stadig lagt etter rutetidene. Pendlarar fortel at forseinkingar på inntil ein halv time har blitt vanleg. Noko som igjen skaper problem for korresponderande buss, arbeid og skule. Også bil-kapasiteten og bookingsystemet har fått kritikk. Det siste skal vere utbetra.

Sara Svardahl Hovden og borna Cecilia (9), Linea (7) og Louie (2) likar å køyre båt. Men i mai og juni har det blitt mykje venting på båten. Foto: Privat

Galgenhumor

Øyfolket fortel om ruter som har blitt kansellerte utan at det blir sett opp ekstra båt.

For å kome seg gjennom kvardagen har løysinga vore galgenhumor.

Dersom ein båt er i rute, er som regel ein eller fleire av dei andre båtane forseinka. Då må elevane som kom først, vente på resten av elevane på kaia i Florø – og alle risikerer å kome for seint til timen.

Den siste veka har NRK fått tilsendt video frå foreldre som registrerer at ungane kjem for seint til skulen – igjen:

I tillegg har eldre elevar sagt nei til å ta båten når det er viktige prøver eller eksamen. Dei tør rett og slett ikkje, i frykt for å kome for seint.

Martine (11) og Victoria Svardahl (11) frå den vesle øya Askrova synest det er stressande å kome for seint til skulen, gong etter gong.

– Læraren byrjar å snakke, så kjem vi inn i klasserommet. Så har vi ikkje peiling på kva dei snakkar om.

Martine Svardahl og Victoria Svardahl skulle ønske at båten gjekk når han skulle. Foto: Håvard Heggen / NRK

Dei første advarslane Ekspander/minimer faktaboks Allereie før Norled tok over rutetilbodet 1. mai, kom dei første advarslane. Ein av båtane heldt rett og slett ikkje høg nok fart under testkøyringa, kunne Fjordenes Tidene melde. Båtane går på batteri, enn så lenge er det snakk om lading via dieselgenerator. Når ladetårna til hausten er på plass på kaia i Florø, er ladetida på batteripakkane berekna til to timar. Kort etter at reiarlaget tok over 1. mai, kom dei første reaksjonane i lokalavisa Firdaposten. Sidan har ein bekk blitt til ein stor foss. Selskap som skal utføre jobbar på øyane, får ikkje lenger frakta ut utstyr.

Havari har ført til at enkelte ruter har blitt innstilte. Bebuarar seier informasjonen frå Norled har vore særs mangelfull.

Tidlegare dagpendlarar på øyane har blitt vekependlarar i Florø, mot sin vilje. Dei orkar ikkje stresset med å ikkje vite om neste båt går i tide eller ikkje.

Personar med nedsett funksjonsevne føler seg behandla som mindreverdige fordi det ikkje er lagt til rette for universell utforming.

Ved lågt tidvatn har Norled i enkelte tilfelle sett inn reservefartøy som ikkje passar til den ordinære brygga. Dermed har båteigarar blitt spurt om å låne vekk den private flytebrygga.

Har hatt krisemøte

Ordføraren i Kinn, Bengt Solheim-Olsen (H), kallar situasjonen «totalt kaos», og ber om snarleg løysing.

Det er det fylkeskommunale selskapet Skyss som avgjorde at Norled skulle vere operatør på rutene frå 1. mai.

Det er snakk om forseinkingar på over 90 prosent av turane på enkelte ruter, skriv Fjordenes Tidene – og viser til Norled sine eigne tal.

Skyss ville først ikkje svare på spørsmål frå NRK. Men etter å ha hatt krisemøte med reiarlaget Norled seier pressekontakt Øyvind Strømmen at ei rekkje tiltak blir vurderte.

Strømmen seier at det som eit hastetiltak vil bli sett inn to ekstrafartøy på rutene både morgon og ettermiddag, på nokre av stoppestadane.

I tillegg har Norled kome med fleire forslag til endringar og forbetringar, utan at Strømmen vil utdjupe kva som ligg i dette.

Han seier Skyss er nøgde med tilbakemeldingane etter møtet, og at dei har god tru på at dei skal finne løysingar til det positive for både bebuarar og næringslivet i øyane.

Båteigarar har fått spørsmål om å låne ut denne private flytebrygga til Norled sine erstatningsbåtar. Dei båtane kan i enkelte tilfelle ikkje legge til på den ordinære brygga, som kan skimtast i bakgrunnen. Foto: Privat

«Beklagar»

Ifølge Firdaposten har Norled tidlegare vist til ein del utfordringar med dei nye rutene og båtane. Mellom anna problem med godshandtering, større fartøy som mannskap treng tid til å bli kjende med – og utfordring knytt til å halde rutetida.

Skyss legg alt ansvar på operatøren.

«Det er Skyss sin klare oppfatning at alle desse tilhøva i utgangspunktet er Norled sin risiko», skriv selskapet.

Norled har så langt ikkje ønskt å stille til intervju med NRK. Reiarlaget skriv i ein kort kommentar, gjennom kommunikasjonssjef Cathrine Gjertsen:

«Vi beklagar at det har vore så mange forseinkingar på sambandet og følgene dette har for passasjerane. Vi gjer det vi kan for å betre situasjonen.»