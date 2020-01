Frode Berg får 4,3 millioner i erstatning av staten

– Jeg er svært fornøyd. Det er et sjenerøst tilbud om erstatning de har kommet med. Jeg føler jeg kan sette et punktum for dette nå, sier Frode Berg til NRK.

Spiondømte Frode Berg er tilbake i Norge etter nesten to år i russisk fengsel.

I dag kommer det fram at Berg får 4,3 millioner i erstatning av staten. Berg skrev under en avtale om dette hos Regjeringsadvokaten.

Berg sier til NRK at han er glad for at denne delen av saken nå er avsluttet og at han legger vekt på at han ikke har krevd erstatning, men at staten har tilbudt ham dette.

Ønsket erstatning

I et intervju med NRK 29. november sa Berg at han vil kreve erstatning fra norske myndigheter.

– Jeg har diskutert det min advokat, og det er klart, en regning får de. Det har vært mye ekstrautgifter og en belastning for familien og meg selv selvfølgelig. Det er en del ting som er endret i vårt privatliv også. Det blir kanskje et annet liv fremover. Så en form for erstatning – ja, den regningen kommer etter hvert, sa Berg.

I dag presiserer Berg at han ikke krevde erstatning, men at han har fått tilbud om det.

– Det er viktig å påpeke at jeg aldri har krevd noe erstatning. Jeg har fått tilbud om erstatning. Jeg har aldri bruk ordet «krever». Men jeg har fått en kompensasjon for det jeg har vært gjennom, sier Berg til NRK.

– Det mener du er rettferdig?

– Ja. Jeg er absolutt fornøyd, sier han til NRK.

Berg har hele tiden nektet for at han har vært spion, men erkjent at han har vært kurer for norsk etterretning. Han betraktet det som en vennetjeneste, men føler i ettertid at han ble ført bak lyset.

Pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten

Frode Berg ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva i 2017. Nordmannen ble deretter siktet for spionasje.

FÅR ERSTATNING: Frode Berg får 4,3 millioner i erstatning. Foto: JAN ESPEN KRUSE / NRK

Berg nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjenner senere å ha vært kurer for norsk etterretning.

Han ble 16. april 2019 funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel.

I November 2019, etter at han ble overlevert til den norske ambassaden i Litauen, kom Berg tilbake til Norge.