Geir er prøvekanin – fikk eksperimentell medisin mot korona

For en drøy uke siden ble Geir Jørgensen fra Harstad syk med korona. Harstadværingen er fullvaksinert, men på grunn av en nyretransplantasjon har han redusert immunforsvar.

Denne uka fikk han derfor tilbud om å prøve et eksperimentelt legemiddel mot koronasykdommen.

Under overvåking av nyrelegene ved UNN Harstad fikk han en dose antistoffer i kroppen.

Utover kvelden kjente han at det skjedde noe i kroppen.

– Jeg merket at immunforsvaret jobbet mot viruset. Om kvelden og natta hadde jeg febertokter og svetterier. Men neste morgen våknet jeg feberfri, og oksygenmetningen var der den burde være, sier Jørgensen i et intervju med NRK Helgemorgen.

På prøvestadiet

Legemiddelet kalles casirivimab/imdevimab og er fortsatt på prøvestadiet.

Det er utviklet av det amerikanske legemiddelselskapet Regeneron Pharmaceuticals, og ble hastegodkjent av amerikanske myndigheter i fjor.

Det europeiske legemiddelverket har åpnet for at det kan tas i bruk som utprøvende behandling før det får endelig godkjenning i Europa.

Norge har kjøpt inn 100 doser av legemiddelet, som så langt er prøvd ut på en håndfull pasienter.

Haakon Lindekleiv er lege og fagsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og kaller det et spennende legemiddel.

– Det består av en cocktail av antistoffer som binder seg til piggproteinet på koronaviruset. Vi vet fra dyreforsøk og legemiddelutprøving på mennesker at det reduserer mengden virus, sier han.

Lege og fagsjef ved UNN, Haakon Lindekleiv, kaller det et spennende legemiddel. Foto: UNN

Lindekleiv understreker at man foreløpig er usikker på effekten og nytten.

– Vi vet fortsatt lite om effekten i det å forebygge død eller alvorlig sykdomsforløp med behov for respirator, spesielt hos innlagte pasienter, sier han.

– Må gis tidlig i forløpet

Universitetssykehuset Nord-Norge har så langt gitt legemiddelet til to pasienter med koronasykdom.

Legemiddelet inngår ikke i standardbehandlingen, men har hittil blitt vurdert som utprøvende behandling hos pasienter med alvorlig immunsvikt og som ikke har antistoffdannelse i etterkant av vaksinering.

Selv var Geir Jørgensen ikke i tvil til om han skulle takke ja eller ikke til å være prøvekanin.

– Hvis ingen bidrar kommer man ingen vei, sier Jørgensen.

Ifølge Haakon Lindekleiv pågår det flere studier som skal vise om legemiddelet kan tas i bruk i standardbehandlingen av koronasyke pasienter.

– Resultatene fra store studier som nå blir publisert er lovende, men legemiddelet må trolig gis tidlig i forløpet. Når legemiddelet formelt blir godkjent av legemiddelmyndighetene vil Beslutningsforum vurdere om det skal innføres i den norske spesialisthelsetjenesten, sier Lindekleiv.

Medisin i tablettform

Ved Statens legemiddelverk regner man med at det framover vil komme flere typer legemidler som kan brukes for å redusere risikoen for at pasienter som er smittet med korona utvikler alvorlig sykdom – og på den måten hindre sykehusinnleggelse og dødsfall ved koronasmitte.

Flere legemidler er under vurdering av det Europeiske legemiddelkontoret (EMA), og for to av dem er det søkt om midlertidig godkjennelse.

Overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk regner med at det blir tatt en avgjørelse om eventuell godkjenning i løpet av kort tid.

– De har kommet så langt i prosessen at vi på Legemiddelverket har åpnet for at sykehus og leger som vil ta dem i bruk, kan gjøre det. Men det er Helsedirektoratet og helseforetakene som er ansvarlige for innkjøp, sier Hortemo.

Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk tror lignende medisiner vil komme i tablettform i framtida.

Legemidler av typen Geir Jørgensen fikk må gis intravenøst. Foreløpig gis det kun på sykehus.

Hortemo regner imidlertid med at det etter hvert vil komme antivirale legemidler i tablettform.