En av de store sagaene rundt norsk fotball har vært overgangen til stortalentet Daniel Bassi (18) fra Tromsø Idrettslag til Bodø/Glimt.

Til slutt ble det bestemt at Bassi skulle bytte plass med Glimts Lasse Nordås (21), for spilleren som hadde seks måneder igjen av kontrakten sin.

De to spillerne er ikke spillerberettiget for sine nye klubber, før overgangsvinduet åpner 1. august.

Men begge ble sendt motsatt vei i det som så ut som en avtale hvor ingen skulle få spille mot sine nye klubber.

Nå ser det derimot ut til at denne avtalen går i vasken. I hvert fall fra Glimt sin side.

Lasse Nordås satt seg nemlig i dag på et fly tilbake til Bodø, og skal i teorien være klar til kamp mot Bohemians 1905 på torsdag, samt mot Tromsø IL på søndag.

Det får treneren til Tromsø IL, Gaute Helstrup, til å fyre på alle sylindre.

– Det er helt uaktuelt at han skal spille kamp i morgen. Lasse er ikke klar for å trene en gang. Han var ikke klar for trening mandag, han var ikke klar for trening i dag, sier Helstrup til avisa Nordlys, onsdag.

– Han er skadet

Til NRK sier Helstrup at de er bekymret over at skaden de mener Nordås har kan forverre seg hvis han spiller kamper nå.

– Nordås har vært i Tromsø for medisinsk test i forbindelse med overgangen hit 1. august. Han er ikke spilleklar, og vi er derfor bekymret dersom Glimt velger å bruke han i kamp torsdag. Men vi er i dialog med BG om denne saka, og finner sikkert en god løsning for begge lagene, sier Helstrup.

Til Nordlys sier han at en skadet spiller må få lov til å komme i form før han skal spille kamp.

Han mener at det er en skade på Glimt-stjernen Faris Pemi som har gjort at Nordås nå blir presset tilbake i tjeneste for de gule.

– Det at de kaller tilbake en skadet spiller ... Han kommer ikke til å spille i morgen, han kommer ikke til å spille søndag. En spiller som skal komme til oss om noen få dager og er skadet må får lov til å rehabiliteres og komme i gang igjen.

– Jeg tror selv ikke Bodø/Glimt skal være så kyniske at de skal presse en skadet spiller til å spille. Han er skadet, punktum.

Kjetil Knutsen: – Spiller mot både Bohemians og Tromsø

Kjetil Knutsen stilte opp til pressetreff før kampen mot Bohemians i morgen, torsdag.

Han bekrefter at Lasse Nordås nå er tilbake i Bodø, og kommer til å spille både mot den tsjekkiske motstanderen og i slaget om Nord-Norge på søndag.

– Det er helt riktig. Vi ønsket at han skulle starte tiden sin i Tromsø bra og at han kunne trene med de. Men hvis noe skulle oppstå i den posisjonen hos oss, så ville vi hente han tilbake. Han er beordret tilbake av oss, fordi Faris Pemi har slitt litt med ryggen.

Kjetil Knutsen under trening på Aspmyra. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Så Lasse Nordås kan spille både mot Bohemians 1905 og mot Tromsø?

– Ja, det stemmer.

Faris Pemi er altså skadet mot Bohemians 1905, og er uansett suspendert med fire gule kort mot TIL på søndag.

– Hva syns du om uttalelsene til TIL-trener Gaute Helstrup?

– Jeg kjenner Gaute ganske godt, og akkurat i denne saken er han dårlig informert eller ikke satt seg inn i saken. Da er det dumt å uttale seg så krast og tydelig som han har gjort. Om de liker det eller ikke, det kan vi ikke bruke så mye energi på, sier Knutsen.

– Bør få seg litt frisk luft

Sportslig administrativ leder i Glimt, Håvard Sakariassen, sier at Gaute Helstrup skal roe seg ned.

Han sier til NRK at Helstrup ikke har noe med hva Lasse Nordås gjør før han er offisielt klar for klubben.

– Gaute Helstrup er ikke i posisjon til å mene noe om Lasse Nordås før 1. august. Vi har et medisinsk team med mer enn nok kompetanse til å vurdere om Lasse er spilleklar eller ikke.

Han sier at spilleren fikk reise til Tromsø, men at forutsetningene var at Glimt ikke kom til å trenge han i kampene som kommer.

– Lasse fikk lov til å reise til Tromsø, før han blir TIL-spiller, under forutsetning om at ikke vi trengte han i kamptropp. Det gjorde vi for å gi han en best mulig start på TIL-karrieren. Forutsetningen har endret seg siden det.

– Gaute Helstrup burde åpne vinduet på kontoret sitt på gløtt og få i seg litt frisk luft før han uttaler seg til media om ting han ikke har noe med, avslutter han.