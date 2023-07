Tromsø-ordfører: – Man kan kjøpe mange ting for penger. Men ikke vett ...

Under søndagens storkamp mellom Bodø/Glimt og Tromsø var det harde tak, både på banen og på tribunen.

Bodø/Glimt-supporterne hang opp en banner med teksten «Vi kan kjøpe hele Tromsø hvis vi vil».

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) skrev følgende om budskapet på egen facebookside:

– Man kan kjøpe mange ting for penger. Men ikke vett ...

Wilhelmsen utenfor rådhuset, og gliser her ved en annen anledning. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Wilhelmsen har også uttalt seg om banneret til Dagbladet.

– Men det er ingen i Tromsø som tar seg nær av sånt. Bodø er en vindfull, liten by. De mangler erfaring og de mangler vett i topplokket, sa Wilhelmsen til Dagbladet.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) er litt mer ydmyk, og ønsker først og fremst å gratulere storebror i nord med seieren.

Etter en liten runde med provokasjoner fra Dagblad-journalisten repliserer Pinnerød med følgende:

– Det er ikke vettet det står på her i byen.

Hun innser likevel at klubbens prestasjon mot erkerivalen var under pari:

– Men slik Glimt spilte i går, ser det kanskje ut som at vi faktisk må kjøpe hele startelleveren til TIL, sier Pinnerød til Dagbladet.

Ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød, virker ikke like gira som Wilhelmsen på å lage bykrig med Tromsø over søndagens fotballresultat. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Endelig tilbake i toppen

Forza, en av supporterklubben til TIL, skriver på egen facebookside at gårsdagens kamp var fantastisk.

– Etter mange år med nedrykkskamp og motgang er vi endelig tilbake i toppen av norsk fotball, skriver supporterklubben på facebooksiden sin.

Flere TIL-supportere, og supporterklubben Forza Tromsø, hadde tatt turen til Bodø. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Etter kampslutt fikk TIL-spiller Kent-Are Antonsen et flagg fra supporterklubben som han tok med ut på banen.

– Jeg fikk flagget fra Forza Tromsø, og så var det vel noen i mengden som sa til meg at det kunne være noe å gjøre. Det var fortsatt en del Glimt-supportere igjen, og det kom noen tilrop, sier Antonsen til iTromsø.

Antonsen på banen, foran Bodø/Glimt-supporterne. Foto: Mats Torbergsen / NTB

TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen sier til NRK dagen etter kampen, at det var en morsom kamp å spille.

– Det var et minneverdig øyeblikk i år. Vi har hele veien sagt at vi skal bli bedre og det føler jeg at vi har blitt, sier Jenssen.

Bodø/Glimts Albert Grønbeck og TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen under kampen, like foran trenerbenken til lagene. Grønbeck og TIL-spiller Kent-Are Antonsen fikk begge gule kort for hendelsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

J-feltet, supporterklubben til Bodø/Glimt, hadde før kampen hengt opp et banner med teksten «Fått lufta dæ, Gaute?».

I forrige uke sa sportslig administrativ leder i Glimt, Håvard Sakariassen dette til NRK.

– Gaute Helstrup burde åpne vinduet på kontoret sitt på gløtt og få i seg litt frisk luft før han uttaler seg til media om ting han ikke har noe med.

Uttalelsen kom i forbindelse med at Lasse Nordås at hentet tilbake til Bodø, og lagene utvekslet ord i media om saken.

TIL-supporterne hadde også tatt med banner til Aspmyra, med et stikk til hjemmelaget.

På banneret sto det «Lokale krigera på jakt i slangebyen»:

Foto: Mats Torbergsen / NTB

Flere TIL-supportere hadde tatt turen til Bodø. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Har en god følelse nå

Tromsø-spiller Yaw Paintsil, sier til NRK dagen etter kampen at det var deilig å vinne kampen på Aspmyra.

– Jeg har en god følelse nå. Det er et fantastisk kollektiv. Alle guttene sloss for hverandre og legger ned det lille ekstra.

– Du er oslogutt, og kommer nordover og gjør det bra. Hvordan føles det?

– Det er veldig, veldig deilig. Jeg føler at jeg blir mer tromsøværing med tiden. Det er deilig!

TIL-keeper Jakob Haugaard og Niklas Vesterlund. Mandag sier Vesterlund til NRK at det er gøy å være dansk i nord. – Det er mange dansker i norsk fotball nå, så det er ekstra artig å være på en av lagene som gjør det bra. Foto: Mats Torbergse / NTB

– Hvordan var det å slå Bodø/Glimt?

– På tide! Det var veldig fortjent og veldig deilig, sier Vesterlund.

Tromsøs Jakob Romsaas mot Bodø/Glimts Amahl Pellegrino. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Bodø/Glimts Brice Wembangomo mot Tromsøs Vegard Erlien. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Flere TIL-supportere hadde tatt turen til Bodø. Foto: Mats Torbergsen / NTB

84 minutter inn i kampen ble Runar Espejord byttet og erstattet av Lasse Nordås, som fra tirsdag av offisielt er TIL-spiller. Foto: Mats Torbergsen / NTB

TIL-spiller Yaw Paintsil, som satte ballen i mål etter 62 minutter var spilt, og sørget for at TIL økte ledelsen til 2–0. Foto: Mats Torbergsen / NTB

TIL takker supporterne for støtten etter kampen. Foto: Mats Torbergsen / NTB