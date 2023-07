Fotballklubbene fyrer hverandre opp før «Slaget om Nord-Norge»: – Kulturen er helt nydelig

– Det er med på å bygge opp om rivaliseringen og spenningen i forkant av disse kampene, som betyr veldig mye for folk.

Det sier Morten Killingberg, leder av den ene supporterklubben i Tromsø, Forza Tromsø.

Før kamp sender han og andre supportere stikk til motstanderlaget, som på søndag er erkerivalen Bodø/Glimt.

– For mange er det nok mye «show». Samtidig står rivaliseringen sterkt hos mange, sier Forza-lederen.

– Det er kanskje viktigere for noen å «melde» litt, men jeg merker at det er flere som melder seg på og tar del i den oppbygningen. Det gjelder både TIL-supportere og Bodø/Glimt-supportere, sier Killingberg i Forza Tromsø. Foto: Alexander Henningsen

Erik Baalmann er styremedlem i Bodø/Glimts supporterklubb, J-feltet.

Han mener at det å sende stikk til hverandre er en naturlig del av forholdet mellom Tromsø- og Glimt-supporterne.

– Kulturen er helt nydelig. Det er sånn det skal være. Men vi vil ikke at det skal bli noe fysisk utav det, utenom at vi kjemper mot hverandre på banen.

– Livet uten Tromsø og eller Bodø i Eliteserien er adskillelig kjedeligere. Det er artig å ha en bror å kødde med, så får resultatet på banen vise hvem som er storebror og lillebror, sier Erik Baalmann. Foto: Privat

Og det er ikke bare supportere som sender stikk til hverandre.

Onsdag var det ordvekslinger mellom Gaute Helstrup, trener i TIL, og Bodø/Glimt.

– To lag som herjer med lagene sørpå

Trond Blindheim er markedsføring- og merkevarebyggingsekspert, og er dosent på Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

– Når lag spiller mot hverandre, så er det ikke uvanlig at tilhengere skjeller hverandre ut og håner hverandre på sosiale medier.

– Det er en del av fotballkulturen blant supporterne. Det er deres måte å spille fotball på, sier Blindheim.

– Det er ofte fotballaget du heier på som er den viktigste identitetsmarkøren i en by når fotballkampene spilles. Særlig blant lag som vinner kamper. Spiller laget dårlig, så forsvinner entusiasmen, sier Blindheim. Foto: Høyskolen Kristiania

Blindheim viser til andre lag hvor det er en lignende kultur for ordvekslinger på sosiale medier, spesielt blant supporterne, før kamp.

– Jeg er bergenser, og heier selvfølgelig på Brann. Jeg liker ikke at verken Molde, Viking eller et Oslolag vinner kampene de spiller.

Han mener at ingen ønsker at nabobyens fotballag skal lykkes. Men fotballagene i nord, heier gjerne Blindheim på.

Han tror at spesielt Bodø/Glimt, som nå leder Eliteserien, er et lag mange rundt om i landet gjerne heier på.

– Det er jo gøy når Bodø med knapt 55 tusen innbyggere gjør det så godt. Og at på til er treneren deres fra Bergen.

– Jeg skjønner godt at Bodø og Tromsø er i ekstase. Det er to lag som herjer med lagene sørpå.

Mener Nordås ble kidnappet

De siste dagene har flere av supporterne tvitret en emneknagg der det står «FreeNordås».

Ifølge Killingberg i supporterklubben til TIL, kom emneknaggen i fjor høst.

– Da mente vi at Bodø burde slippe Lasse Nordås fri og la han komme til Tromsø. Nå er han klar for TIL igjen, og emneknaggen er enda mer relevant, sier Killingberg.

Lasse Nordås blir TIL-spiller 1. august. Denne uken ble han hentet tilbake til Bodø etter å ha trent med Tromsø i bare noen dager. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Baalmann, i supporterklubben til Bodø/Glimt, er uenig.

Han mener at emneknaggen handler om at Nordås har blitt kidnappet nordover til Tromsø, men at han egentlig vil fortsette å være i Bodø/Glimt.

– Det har jo ikke noe rot i virkeligheten. Det er bare for å fyre.

– Er man like tøffe i trynet mot hverandre fra tribunene også?

– Ja, det vi jeg si. Vi har jo en hel sang om det, sier Baalmann og synger:

– Det vi liker best er å banke TIL.

Forza: – Blir noen stikk til Bodø

Ifølge Killingberg i Forza Tromsø, er det Bodø/Glimt som får de fleste stikkene fra TIL-supporterne.

– Det er det største oppgjøret. De er våre største rivaler.

– Det er noen bannere som skal opp under morgendagens kamp?

– Ja, det blir nok noen stikk til Bodø/Glimt, Bodø og enkelte spillere, sier lederen av Forza Tromsø.

Killingberg i Forza sier at grensen for hva som kan bli sagt før, under og etter kamp går ved personhets, sjikane eller hatefulle ytringer.

Baalmann i Bodø sier at de også har noen retningslinjer.

– Det har jo vært noen episoder fra begge sider, der folk ødelegger for hverandre. Det vil vi ikke ha. Sånn skal det ikke være, sier Baalmann i Bodø.

Søndag hang supporterklubben i Tromsø opp et banner på Tromsø Lufthavn, ifølge iTromsø, med teksten «Tid for hevn».

Supporterlederen i Forza bekreftet hendelsen til avisen, men sier de ikke vil gjøre det igjen.

– Det er uomtenksomt og dårlig humor å bruke på en flyplass, sa Per-Erik Nordsveen, driftssjef i Tromsø lufthavn, til iTromsø.

Nordsveen sier til avisen at han ikke kommer til å melde hendelsen til politiet.

Mener poengtap ikke er det verste

Kampen blåses i gang søndag klokken 19.15.

Enten det blir vinn eller tap, så mener Baalmann i Bodø at slaget om Nord-Norge allerede er avgjort.

– Det er tre kamper i år, og vi har vunnet to av dem. Men det er fortsatt viktig å slå Tromsø, for vi skal ikke ha noe av at de driver å ypper seg.

– Men om det nå skulle bli tap, så er det ikke de poengene som er verst. Det er «gloatinga» fra Tromsø, sier Baalmann.

Hør hva folk på gata i Tromsø sa om «slaget om Nord-Norge» på fredag:

Og her kan du høre hva folk på gata i Bodø hadde å si om søndagens kamp på fredag:

