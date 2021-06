Ved å feste en gps-sender på dyra så forskerne at hanngaupene lever i et område på 2 606 kvadratkilometer og hunngaupene i et område på 1 456 kvadratkilometer.

Det viser forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som nylig er publisert i tidsskriftet Ecology and Evolution.

Mens gaupene sør i Norge har et «hjem» på 200 til 300 kvadratkilometer, er det tilsvarende området for gaupene i Troms og Finnmark på flere tusen kvadratkilometer.

Gaupa er en egenrådig type som gjerne smyger seg ut på jakt på natten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Overrasket forskerne

Noen gauper hadde et leveområde på hele 4 000 kvadratkilometer. Det er like stort som gamle Østfold fylke.

– Det er veldig overraskende for dette er faktisk større arealer enn vi har sett for noe annet kattedyr i verden. Det er veldig spesielt, sier seniorforsker ved NINA, John Odden.

Hvorfor gaupa i nord beveger seg over så store områder har ikke forskerne funnet svar på. Men de mener gaupa tilpasser seg vær, og rein som vandrer fra sommerbeite ved kysten til vinterbeite på innlandet.

OBSERVERT GAUPER: Seniorforsker John Odden ved NINA har fulgt 31 merkede gauper og jerv i sju år. Her ved en tidligere anledning da han viser hodeskalle av en jerv. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Gaupa i Norge er sterkt truet og Stortinget har vedtatt at det hvert år skal fødes 65 kull med gaupeunger. Det er derfor strenge regler for jakt på gaupe i Norge.

I 2021 har staten bestemt at 83 gauper kan skytes. Det anslås at antallet gauper i Norge er 395. I Sverige er dette tallet 1 244.

Vanskelig å skille gaupe og rein

I Troms og Finnmark spiser gaupa i hovedsak tamrein. For å motvirke at reindriftsutøvere mister dyr til gaupa er Norge delt inn i ulike soner for rovdyr og beitedyr, men gaupa i nord har ikke helt fått det med seg.

– Den er veldig dårlig til å lese kart, dessverre, sier Odden.

Fordi de beveger seg over så store områder blir sonene for små, og gaupa beveger seg inn og ut av dem.

Tidligere i år opplevde reindriftsutøver Per Mathis Sara at en gaupe drepte seks av hans reinsdyr utenfor Burfjord i Nord-Troms.

– Vi sitter med kikkert og speider døgnet rundt. Det er ikke noen god følelse å vite at gaupa lusker omkring, sa Sara til NRK i mai.

Vil ha nye soner

Ifølge Odden er det en krevende oppgave å lage soner som er store nok til å hindre at tamrein blir spist.

– I nord er dette veldig vanskelig å få til i praksis. Reinsdyra trekker over store arealer og gaupene har store leveområder, sier Odden.

Leder for rovviltnemnda i Troms og Finnmark, John Roald Karlsen, sier det er et stort problem at gaupa tar seg over i soner for tamrein.

– Det er et veldig stort problem. Vi skal ha ti ynglinger av gaupe i Troms og Finnmark, det er ganske mye. I tillegg har vi 80 prosent av all tamrein.

Med bakgrunn i NINAS forskning har Rovviltnemda foreslått å se på sonene på nytt for å finne en løsning som i større grad tar hensyn til gaupas bevegelsesmønster.