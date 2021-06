Russisk inntrenger er en fare for norsk villaks – nå vil fiskegründer tjene penger på den

Pukkellaksen er svartelistet i Norge, og kan utrydde lokale villaksbestander om den får svømme fritt i lakseelvene.

2021 ser ut til å bli et rekordår for arten. Det er snakk om en invasjon, og arten er til og med fanget så langt sør som i indre Oslofjord.

Men ikke så galt at det ikke er godt for noe: Fisker Svein Lyder ser nemlig store muligheter for å gjøre den fremmede arten om til en salgsvare.

I Norge vil vi bli kvitt pukkellaksen. Dermed har det blitt satt i gang en rekke prosjekter for å fiske den ut fra norske elver, som her i Karpelva i Øst-Finnmark. I Russland derimot, er pukkellaksen en populær matfisk. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Når den allerede er kommet, må man prøve å høste og utnytte dette, sier daglig leder i Lyder Fisk AS.

Han har allerede gjort stor suksess med en tidligere svartelistet art: Kongekrabben.

Arten som først ble oppdaget i Varanger i 1977, etter at den ble satt ut i russiske farvann på 1950-tallet, har vært med på å føre til en årlig omsetning på opp mot 300 millioner kroner for konsernet hans.

– Det er kongekrabben som har bygd oss opp til å være der vi er i dag, sier Lyder.

Svein Lyder har tjent godt på kongekrabbe. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Nå ønsker han at historien skal gjenta seg – med pukkellaks.

Men før han og andre fiskere kan dra stor nytte av den russiske inntrengeren, må myndighetene gjøre det økonomisk gunstig å fiske den, forklarer Lyder.

– Folk gidder ikke å fiske den om de ikke kan tjene på det, sier han.

– Om ingen fisker den, får du heller ikke ned bestanden.

Det var iFinnmark som omtalte saken først.

Fisken hører opprinnelig til i Stillehavet, men ble på 50-tallet satt ut i vassdrag på Kolahalvøya i Russland. Den svømte så til Nord-Norge, men det var først for fire år siden at fiskere rapporterte om en invasjon. Foto: EILIF ANDREAS ASLAKSEN / NRK

– En økonomisk mulighet

Men om pukkelaksen er en fisk man kan selge kommersielt, er det ingen som har et klart svar på. Ennå.

Svein Ove Haugland fra Norges Råfisklag mener at det vil være lurt å få på plass et regelverk med tillatelser og kvoter så fort som mulig.

Han peker på at et kommersielt fiske av pukkelaks vil hjelpe på, når norske myndigheter har et uttalt mål om å bekjempe den fremmede arten.

–I stedet for at den først og fremst håndteres som et problem, så er det viktig å utnytte det som en økonomisk mulighet for norske fiskere.

I tillegg til en pukkel som vokser i gytetida, har russerlaksen prikker på halen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kan være bærer av dødelige sykdommer

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er også engasjert i kampen mot pukkellaksen.

Arten kan være bærer av en dødelig laksesykdom og kan dominere og utrydde lokale villaksbestander.

Samtidig er han ikke i tvil om at den fremmede arten er en god matfisk og en ressurs.

– Der må bedrifter se sine muligheter.

Odd Emil Ingebrigtsen er bekymret for trusselen pukkellaksen utgjør for villaksen. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

I Russland, Canada og Alaska er fisken en populær matfisk. Der selges den fersk, frossen og tørket i butikkene.

Ingebrigtsen er likevel usikker på om den kan selges kommersielt her til lands. Han mener at det må tillatelser til, for at et kommersielt salg skal kunne foregå på skikkelig vis.

Er klare til å fiske

Fisker Svein Lyder står i alle fall klar hvis et regelverk kommer på plass.

– Nå må vi finne ut hva vi kan gjøre for at pukkellaksen skal kunne bli en salgsvare, sier han.

Det er kun tillatelsene som mangler, mener Svein Ove Haugland fra Norges Råfisklag. Han forklarer at selv om pukkellaks foreløpig ikke er omfattet av råfisklagets omsetningsordning, så finnes det muligheter for å ordne det slik at fiskere og kjøpere likevel bruke deres system til å håndtere registrering og betaling.

– På den måten er det mulig å sikre at fiskerne får betalt.