Pukkellaksen kan føre til milliontap

Det går mot nok et massivt innrykk av pukkellaks i 2021.

Kartleggingen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, viser at yngelen til den uønskede fiskearten har økt i syv av åtte elver.

Nå frykter man at de finske lakseturistene skal flykte fra de norske elvene.

– Pukkellaksen er som en gift. Det er skummelt å se hvilke påvirkninger den gir, sier den finske laksefiskeren Pasi Brilli til NRK, mens han klargjør fluene.

FORSVINNER: Hvis pukkellaksen tar fullstendig over i elvene, forsvinner den finske fisketuristen Pasi Brilli. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Finlenderne står for over 90 prosent av fiskekortene i den populære fiskeelven. I 2019 utgjorde dette i overkant av én millioner kroner.

I flesteparten av elvene i Finnmark er finlenderne i flertall. Totalt er det 12.500 personer fra utlandet som fisker laks i norske elver.

Men det er ikke bare fiskeforeningen i Neiden som kan tape store penger på finske fisketurister som forsvinner. Næringer i hele Finnmark kan lide store tap.

– Dette er alvorlig. Hvis denne typen tursime uteblir får det store ringvirkninger, sier Solveig Ballo, daglig leder i Sápmi Næringshage.

ELVAS GULL: Atlanterhavslaksen er det de aller fleste fisketuristene er på jakt etter. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Tap i millionklassen for lokal økonomi

De jobber med å fremme næringene som finnes i samiske områder.

Fravær av utenlandske fiskere vil bety tap i millionklassen for den lokale økonomien. Ballo anlår at et tap av omsetning på 1 million gir 350 tusen i tapte ringvirkninger, kanskje mer.

Derfor er hun sikker på at dersom fisketuristene flykter fra pukkellaksen, vil det få konsekvenser.

– Betydelig verdiskapning vil gå tapt. Forskning viser at det er bedriftene litt lenger ut i verdikjeden som vil kjenne det hardest. Eksempler på dette er overnattingsplasser, restauranter og den type, sier Ballo.

RINGVIRKNINGER: Solveig Ballo, leder i Sápmi næringshage, ser alvorlig på lokaløkonomien hvis fisketuristene forsvinner. Foto: Marie Louise Somby / Árvu

Neiden, den lille grensebygda som ligger kun noen kilometere fra fiskegrensen, koker når NRK besøker den populære fiskeplassen. Biler står langs veien. Fiskere som står tett i tett nedover elven. Det selv i regnvær.

Det er «ville tilstander» når fiskesesongen er i gang. Det kan bli stille i den vesle bygda med om lag 250 innbyggere hvis fisketuristene forsvinner.

– Jeg tror i ytterste konsekvens at det kan bli slutt på laksefisket og det vil merkes hvis fiskerne blir borte, sier Karl Magne Arvola, leder i Neidenelvens fiskefellesskap.

UTFISKING: Karl Magne Arvola, leder i Neiden fiskefellesskap, blir å stå på for å få bukt med pukkellaksen hvis det blir et invaderende år. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Blir ikke å komme tilbake

Pukkellaksen, som nå kan skape økonomisk hodebry, er uønsket i Norge.

Det er fryktet at pukkellaksen kan utgjøre en fare og fortrenge arter som finnes fra før.

Den fremmede arten er en av årsakene til tap av naturmangfold globalt. I 2019 ble det fisket 10,5 tonn pukkellaks her i Norge, viser tall fra SSB.

– Hvis det blir store mengder pukkellaks i elvene kan det skade de naturlige bestandene av laksefisk, sier Eirik Frøiland, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

KLAR FOR FISKING: Det er disse «vidunderfluene» som skal til for å få storlaksen på kroken. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Hvis pukkellaksen får et skikkelig fotfeste i Norge, kan det bety kroken på døren for bedrifter som livnærer seg av de.

– Jeg blir ikke å komme tilbake hvis det er fullt av pukkellaks, da vil jeg prøve andre elver hvor de ikke finnes, sier Brilli.

