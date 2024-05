«Retten finner det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har handlet som beskrevet i tiltalebeslutningen.»

Det kommer frem i kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

I starten av mai måtte den tidligere eliteserieprofilen møte i retten, tiltalt for hatefulle ytringer mot en 19-åring.

Ifølge tiltalen skal den tidligere fotballprofilen ha sagt: «Jeg er han som skal drepe deg.»

Tiltalte skal også, blant annet, ha sagt: «Vær så snill ikke sitt på en benk i Norge» og «jeg kommer til å lage bråk nå med innvandrerne sånn som dokker», ifølge tiltalen.

Retten finner hendelsesforløpet, som beskrevet i tiltalen, som bevist, og har lagt avgjørende vekt på videoene fra hendelsen, hvor alle de tre utsagnene fremkom.

Mannen er nå dømt til 32 dager i fengsel, men fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Han dømmes også til å betale en bot på 45.000 kroner.

– Hadde lyst til å gråte

Fornærmede i saken, en 19-åring fra Tromsø, fortalte like før rettssaken startet sin historie.

– Jeg dro hjem, tenkte på det som skjedde og begynte å gråte. Hvorfor han vil drepe meg? Han kjenner ikke meg, og jeg kjenner ikke han, sa «Zaid».

«Zaid» er ikke 19-åringens reelle navn. NRK har valgt å anonymisere han.

Hendelsen fant sted da Zaid og en kamerat satt på en benk i Tromsø sentrum og pratet arabisk, som er morsmålet. Etter hvert kom den tidligere eliteserieprofilen, som Zaid ikke hadde møtt før, bort til han og kameraten.

Der skal han, slik retten finner bevist, bedt dem om å snakke norsk. Videre kom han med hatefulle ytringer og drapstrusler.

– Jeg var lei meg og hadde lyst til å gråte. Men jeg ville samtidig ikke gråte, det var for mange folk der.

NRK har selv sett videoene som Zaid filmet på Snapchat.

Den nå dømte mannen ønsket ikke å kommentere saken før saken kom opp i tingretten. Det ønsket heller ikke mannens forsvarer.

Flere vitner

Zaid ba tiltalte om å «holde kjeft» og forlate stedet. Flere av de som var vitne til hendelsen, skal ha kommet bort og bedt tiltalte om å forlate.

Noen av dem skal også ha gitt Zaid navnet på tiltalte.

– Jeg googler navnet hans og ser at han har spilt fotball. Så tenker jeg: Hvilken fotballspiller er det som lager bråk med ungdom?

Retten la i sin vurdering stor vekt på fornærmedes forklaring, samt forklaringen til et vitne som gikk forbi underveis i konfrontasjonen, og stoppet og fikk med seg store deler av forløpet.

Utelukker tiltaltes forklaring

I retten forklarte eliteserieprofilen, ifølge kjennelsen, at det var en foranledning til hendelsen.

«Han forklarte at de to guttene hadde diskriminert en jente som gikk forbi, på grunn av klesvalget hennes. Han forklarte at han konfronterte guttene med det, og at guttene deretter begynte å snakke arabisk eller noe sånt», heter det i kjennelsen.

Videre forklarte fotballprofilen at det var derfor han sa til kompisene «at i Norge snakker man norsk».

«Videre forklarte N.N (tiltalte, red.anm.) at det ble diskusjoner, at ting skled ut, og at han ble usaklig og sa ting han ikke mener, fordi han var full.»

Fotballprofilen understreket at han verken er, eller har vært, rasist. Videre beklaget han, selv om han mente det var en historie bak konfrontasjonen, det han sa.

Retten mener foranledningen, slik fotballprofilen har forklart, kan utelukkes.

De påpeker at det ikke er noen ting i videoene som tilsier dette, ei heller fra andre bevis i saken. De skriver samtidig at fotballprofilen først under hovedforhandlingen kom med forklaringen. Han forklarte ikke dette i politiavhøret som fant sted dagen etter hendelsen.