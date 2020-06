Fortsatt fare for flom og jordskred: – Bare kvitt halvparten av snøen

– Det er viktig å presisere at det er mye snø igjen i fjellene. Vi har bare kvittet oss med omtrent halvparten her i landet. I deler av Midt-Norge og hele Nord-Norge har vi mer enn halvparten igjen, sier Bjørn Sønju-Moltzau i NVE.

Han er hydrolog og flomvarsler i NVE, og har travle dager for tiden.

Onsdag ettermiddag gikk det et stort jordskred ved Kråkneset i Alta. Åtte bygninger ble feid på sjøen. I helga gikk det også et stort snø- og jordskred i Lyngen. Veien ble sperret av skredet rett foran Pollfjelltunnelen.

De neste dagene er det fare for flere slike skred, og flom i store deler av landet.

Våren som endelig kom etter en lang vinter, spesielt i Nord-Norge, førte til en brå overgang fra lave til høye temperaturer. Det kombinert med den ekstremt snørike vinteren gjør at det er mye snøsmelting, som dermed fører til høy vannmetningsgrad i bakken.

Alt dette øker sjansen for flere skred og flom i tiden som kommer.

– Det er absolutt grunn til å rette ryggen og følge godt med. Faren er ikke over, sier Sønju-Moltzau til NRK.

Et stort skred gikk fra toppen av Pollfjellet i Lyngen og raste ned i havet ved Pollfjelltunnelen. Ørjan Bekkstrand har hus like ved. – Jeg kunne jo ha vært der, og det var biler i tunnelen da raset gikk, sier han. Foto: Ørjan Bekkstrand

Venter mye nedbør

I flere uker har NVE ukentlig oppdatert sine vårflomanalyser. Nå kommer de med statusrapporter tre ganger om dagen.

I tillegg har de hyppig kommunikasjon med beredskapsmyndigheter og kraftprodusenter, og team ute i felt som gjør målinger og observasjoner.

Bjørn Sønju-Moltzau i NVE oppfordrer folk til å følge med på varsom.no for å se hvordan situasjonen er der de bor. Foto: NVE

Den siste uken har et høytrykk dominert været i landet. Det har vært høye temperaturer og lite nedbør.

– Det er gunstig med lite nedbør, men til gjengjeld har det varme været ført til høy smelting. Vårflommen er i gang, kan vi trygt si.

Men nå har været endret seg, og lavtrykkene kommer inn.

– Det ser vi et veldig godt eksempel på nå, både i dag og mot helgen. Det kommer veldig mye nedbør inn i Sør-Norge.

Der er det nå lokalt kraftige byger. Og ifølge Meteorologisk institutt ventes det også mye regn i flere dager fremover i deler av Sør-Norge. Det er ikke gunstig for skred- og flomsituasjonen.

Fare i store deler av landet

Bjørn Sønju-Moltzau forklarer at det betyr at vi i tillegg til snøsmeltinga, får nedbøren på toppen av det.

– Da kan vi få en mer akselererende stigning i vannføringene. Det er det vi er veldig oppmerksomme på nå. Vi snakker og samarbeider godt med meteorologene. De har for eksempel sendt ut gult nedbørsvarsel for Agder, og da følger vi opp med flomvarsel for de samme områdene.

Han sier at det stort sett er fare for både flom og skred i hele landet, i ulik grad.

– Når det er mye snø og høy snøsmelting får vi en høy vannmetningsgrad i bakken, og den øker i takt med snøsmeltingen. Får vi da i tillegg mer nedbør vil det øke ytterligere. Det vil øke faren for både jord- og sørpeskred, og flomskred. Både langs bekker, elver og skråninger. Så faren for flom og faren for jordskred har en sterk sammenheng.

Et jordskred stenger fylkesveien mellom Sørbotn og Andersdal sør for Tromsø. Foto: Tor Steinar Isaksen / regobs.no

Håper på reprise av pinseværet

Torsdag er det fortsatt vannføring på gult nivå i flere elver i Nord-Norge og Trøndelag. Enkelte steder er det også på oransje nivå, som er det nest høyeste.

– Det er også meldt ganske høye temperaturer de neste dagene for Troms og Finnmark. Med høye temperaturer vil det opprettholde høy vannføring i de største vassdragene. Vi er veldig spente på om også de nordligste fylkene får nedbør fremover. Nå ser det ikke sånn ut, men det kan endre seg.

Han sier at det beste hadde vært en reprise av pinseværet.

– Da får vi en stabil varme som bidrar til en kontrollert avsmelting av snøen, og da vet vi at vi ikke får noe særlig tillegg i form av nedbør. Pinseværet var en ideell situasjon.

Han mener situasjonen hadde sett annerledes og mer dramatisk ut hvis det ikke var for pinsen.

– Da hadde vi kanskje fått en skarpere flomsituasjon.