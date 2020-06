Klokken 17.30 mandag fikk politiet melding om at et snø- og jordskred har gått over veien like ved Pollfjelltunnelen i Lyngen i Troms.

Politiet fikk raskt telefon fra folk som befant seg inne i tunnelen. De kom seg ikke ut på den andre siden. Det cirka 50 meter brede og fire meter høye skredet sperret veien.

– De måtte snu i tunnelen, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt.

Vegen under Pollfjellet er kjent for å være skredutsatt. Derfor ønsker folk i Lyngen en lengre tunnel. Foto: Kent Robin Henriksen

Mannskaper fra Lyngen Røde Kors og flere kjentfolk har gjennomsøkt området. Det er ikke gjort funn av personer eller biler som er tatt av skredet.

Strekningen her er kjent for å være skredutsatt. Folk i Lyngen har i årevis kjempet for å få på plass en lengre tunnel, men Fylkesrådet mener et skredvarslingstårn kan være nok.

Ørjan Bekkstrand så og filmet skredet fra huset sitt på Furuflaten i Lyngen. For han ble det en skremmende opplevelse, etter å ha kjørt strekningen bare timer i forvegen.

– Dette viser at det må være et overbygg der. Det går jo ras her hvert eneste år, sier han.

Veien er sperret av skredet rett foran Pollfjelltunnelen. Statens vegvesen, entreprenør og geolog er i dialog om hva som videre skal skje med tanke på rydding av og åpning av vegen. Foto: Stephan Hoffmann

– Skummelt

Skredsikringsprogrammet for Troms og Finnmark opp i fylkesrådet tirsdag, men i innstillingen heter det at man i stedet bør går for aktiv skredkontroll med varsling – et såkalt skredtårn, skriver Framtid i Nord.

Det mener Ørjan Bekkstrand er langt fra godt nok.

Veien er sperret av skredet rett foran Pollfjelltunnelen. Foto: Kent Robin Henriksen

– Det var virkelig skummelt, rett og slett. Jeg kunne jo ha vært der, og det var biler i tunnelen da raset gikk. Hadde de vært ute 10 sekunder før, så hadde det vært en tragedie, sier han.

Kent Robin Henriksen bor i et av husene som ligger nærmest tunnelen og Pollfjellet.

Han sier folk i Lyngen er vant til å måtte forholde seg til skred, men at mandagens skred viser at et skredtårn er meningsløst.

– Jeg så at det ville komme nært og det buldret i fjellet. Det tok bare sekunder fra jeg hørte lyden til veien var fylt med masse. Det er kun et overbygg som vil hjelpe og som kan redde liv. Det er bare å håpe at politikerne ser det, sier han.

NVEs snøskredvarsling ble tidligere i mai forlenget med to uker frem til midten av juni.

Bakgrunnen er rekordmye snø i fjellet i sør og i Nord-Norge. Snøskredvarslingen har bedt særlig turgåere om å ta hensyn når de ferdes ute i terrenget.

NVE fraråder ferdsel i terreng brattere enn 30 grader og har pinsehelgen oppjustert farenivået for Nord-Norge, Vestlandet og Innlandet til faregrad 3.