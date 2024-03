Lørdag var forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i Harstad – og med seg i bagasjen hadde han gode nyheter for mange i Sør-Troms:

Nær 2,5 milliarder kroner til nytt materiell for Kystjegerkommandoen, som holder til på Trondenes utenfor Harstad.

– Norge er en kyst- og havnasjon, og Kystjegerkommandoen er en viktig ressurs for Forsvaret. Den skal vi nå investere kraftig i og utvikle fremover, sier statsråden til NRK.

Pengene skal blant annet gå til nye båter, droner, bordingskapasitet og eiendomsmasse.

– Vi har viktige verdier å ta vare på i kystsonen, og her spiller Kystjegerkommandoen en sentral rolle. Derfor må vi nå utstyre dem med moderne materiell og utstyr.

– For få år siden kjempet de for å beholde disse styrkene i Harstad-området. Nå blir de her?

– Ja, og nettopp fordi de var tenkt faset ut for noen år siden, har man kommet på etterskudd med å oppdatere materiell.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Jonas Løken Estenstad

– Må samarbeide

Torsdag varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Sp) at Norge allerede i år kommer til å oppfylle Nato-kravet om 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til Forsvaret.

Det betyr at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil sette av flere milliarder ekstra til Forsvaret, etter det NRK forstår.

Statsråd Gram forsikrer om at regjeringen vil jobbe for et godt sivil-militært samarbeid i tiden fremover, nå som Forsvaret skal rustes opp.

– Styrkingen av Forsvaret skal jo skje over noe tid, men vi må samarbeide, sier han, og legger til:

– Ikke minst er det viktig med boligutvikling. Vi skal innkvartere flere folk i Forsvaret, og det krever mye. På dette området har det ikke vært satset nok, og nå blir det enda viktigere.

– Vil bety mye for regionen

Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad fra Arbeiderpartiet, understreker alvoret som ligger bak opprustningen av Kystjegerkommandoen.

– Forsvaret må oppbemanne, og det handler om hva som skjer i verden rundt oss, sier hun, og legger til:

– Når det er sagt så er jo dette en kjempenyhet. Vi får ny kai, nye båter og droner, og etter hvert regner jeg med at det også kommer flere folk.

Forsvarsministeren og ordføreren i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap). Foto: Pål Hansen / NRK

Opsal mener det er ekstra gledelig at nettopp Kystjegerkommandoen, som altså var truet av kutt i 2015-2016, nå satses på.

– Det er en avdeling vi er veldig stolte av her i Harstad – den mest dekorerte avdelingen i det norske forsvaret. Denne styrkingen av Forsvaret vil bety mye for vår region.

Til Forsvarets forum sier sjef for Kystjegerkommandoen, kommandørkaptein Sten Richard Larsen, at det er gledelig å se at det er politisk vilje og forståelse for at kysten er viktig.

– Det blir en formidabel økning i kapasitet, kapabilitet, forståelse og hvordan vi opererer langs kysten, og som sikrer evnen til å motta allierte forsterkninger, sier Larsen til avisen.