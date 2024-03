Støre: Norge oppfyller forsvarsmål i år

– Vi kommer til å foreslå i revidert nasjonalbudsjett en betydelig styrking av Forsvaret, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han slo fast at Norge nå kommer til å oppfylle kravet om 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til Forsvaret.

Dermed vil det bli satt av flere milliarder ekstra til Forsvaret allerede i inneværende år, etter det NRK forstår.

Støre møtte pressen etter et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget i dag.

Han bekreftet da at regjeringen legger fram sin nye langtidsplan for Forsvaret 5. april.

– Vi er langsiktige i den planen vi legger fram – det er en 12-årsplan, sa han.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Norge er alvorlig, kanskje den mest alvorlige på mange tiår, sa statsministeren.

Han understreket også at Russland neppe ser seg tjent med en konflikt med et Nato-land, men at Norge må forholde «oss til et farligere og mer uforutsigbart naboland».

– Mange land investerer i et sterkt forsvar, og de gjør det nå, sa Støre.

Han viste til at både forsvarssjefen og forsvarskommisjonen har rådet regjeringen til å styrke de strukturene som allerede er på plass i Forsvaret, ved å tette hull og stanse forfall.