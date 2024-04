Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen har lagt frem en langtidsplan for Forsvaret for de neste 12 årene.

I fjor valgte 700 ansatte å slutte i Forsvaret før de nådde pensjonsalder, hovedsakelig på grunn av lønn og pensjonsordningen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og leder av Norges offisers og spesialistforbund (NOF), Torbjørn Bongo, er enige om at det må gjøres noe for å beholde flere ansatte.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har fortalt at de er i gang med et bredt arbeid for å øke antallet ansatte, inkludert betydelige økninger på befal- og offisersutdanningen og oppgraderte boforhold.

Fredag la regjeringa fram forslaget til Langtidsplan for Forsvaret fra 2025 til 2036 der forsvarsbudsjettet skal dobles.

Leder av Norges offisers og spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo synes planen er god. Men mener det blir vanskelig både å bemanne de nye avdelingene som skal etableres og de som eksisterer i dag.

– I Forsvaret har vi en temmelig kritisk situasjon på personellsiden. Vi klarer å rekruttere men den største utfordringen er å beholde folk, sier han.

Han sier at i fjor sluttet 700 ansatte før de nådde pensjonsalder.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er enige med NOF i at det må gjøres noe for å beholde flere.

Pensjonsforholdene fikk flere til å slutte

Spesielt pensjonsordningen skal ifølge NOF være av årsakene til at flere slutter. Ansatte i Forsvaret får blant annet ikke pensjon ut fra den delen av inntekten de har fra at de er på vakt og øvelser.

– Det å ikke få en god nok pensjon når du har jobba hardt i 40 år synes ikke folk er greit, sier Torbjørn Bongo.

Leder av Norges offisers og spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo mener bemanningssituasjonen er kritisk. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han sier mange ansatte er frustrerte. Noen velger gå over i en sivil jobb med lavere inntekt mot at de får en bedre pensjon.

– Jeg vet det er folk som sitter på gjerdet og venter på at pensjonsordningen skal bli bedre. Blir den ikke det så tror jeg de kommer til å hoppe ned av gjerdet og finne seg en jobb utenfor Forsvaret, sier Bongo.

Han er enig i at det kan bli oppfattet som en lønnskamp, men viser til antallet som slutter og at det er få søkere på en del stillinger. Hvis det ikke blir gjort noe med det mener han kortstokken om å satse på Forsvaret raser.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen tror også pensjonsordningen må løses for å beholde flere ansatte over tid.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er enig i at noe må gjøres for å beholde flere ansatte. Foto: Malin Straumsnes / Malin Straumsnes

– Det jeg er bekymra for er det helhetlige rundt lønn, arbeid, fritid og pensjon, sier han.

Han viser til at det er kamp om ansatte også utenfor Forsvaret. Derfor må de finne løsninger på å beholde de de har.

Boforhold også avgjørende

Regjeringa har involvert Stortinget i forkant av at Langtidsplanen ble lagt fram fredag. Den blir trolig ferdigbehandlet før sommeren.

Slik skal Forsvaret styrkes Ekspander/minimer faktaboks Utbedre dagens forsvar: Utbedre kritiske mangler i dagens forsvar, blant annet ved å øke beholdningene av ammunisjon og materiell, vedlikeholde bygninger og viktig infrastruktur, å øke kapasiteten til å ta imot allierte og ansette flere folk.

Utbedre kritiske mangler i dagens forsvar, blant annet ved å øke beholdningene av ammunisjon og materiell, vedlikeholde bygninger og viktig infrastruktur, å øke kapasiteten til å ta imot allierte og ansette flere folk. Satse på folk i Forsvaret: Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4.600 flere ansatte, og et stort kompetanseløft.

Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4.600 flere ansatte, og et stort kompetanseløft. Betydelig maritim satsing: Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy. I kroner og øre er styrkingen av Sjøforsvaret den største satsingen i denne langtidsplanen.

Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy. I kroner og øre er styrkingen av Sjøforsvaret den største satsingen i denne langtidsplanen. Kraftig styrking av Hæren og Heimevernet med mer kampkraft: Hæren utvikles fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater.

Hæren utvikles fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater. Historisk satsing på luftvern: Regjeringen vil kjøpe langtrekkende luftvern som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde. I tillegg dobles mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet, som skal utbedres for å beskytte bedre mot droner og missiler. Både Luftforsvaret og Hæren får flere systemer, og dagens luftvernsystemer skal oppdateres.

Regjeringen vil kjøpe langtrekkende luftvern som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde. I tillegg dobles mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet, som skal utbedres for å beskytte bedre mot droner og missiler. Både Luftforsvaret og Hæren får flere systemer, og dagens luftvernsystemer skal oppdateres. Bedre situasjonsforståelse: Øke evnen til å skape en situasjonsforståelse med mer overvåking, tilstedeværelse og kontroll i våre nærområder, ved hjelp av nye fartøy og utbygging av satellitt- og dronekapasitet.

SVs utenriks og forsvarspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, sier at personellflukta er noe de kommer til å legge vekt på i de videre forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret.

– Det hjelper ikke å innkalle flere vernepliktige og ansette flere befal dersom mange erfarne ansatte slutter. Arbeids og lønnsforholdene må bli bedre, sier hun.

Ingrid Fiskaa er forsvarspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun mener det haster å stanse personellflukten.

– Det er et alvorlig tegn på at ting ikke fungerer som det skal i Forsvaret, og at de ansatte ikke har gode nok vilkår, sier Fiskaa.

Hun mener det ikke hjelper å bruke penger på materiell hvis ikke det er kompetente personer som kan drifte det.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fortalte fredag at de er i gang med et bredt arbeid for å gjøre en økning av antallet ansatte mulig. Han uttalte at det forsterkes i langtidsplanen.

Sentrale tiltak er blant annet betydelige økninger på befal- og offisersutdanningen og oppgraderte boforhold.

Det er stort behov for vedlikehold av bygg og anlegg i flere militærleirer, i tillegg til at det må bygges nytt.

– Jeg har hørt at folk slutter fordi boforholdene er for dårlige, sier Torbjørn Bongo i Norges Offisers og spesialistforbund. Han sier det haster med å sette i gang med å gjøre det bedre.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er enig. Han sier de allerede er i gang med utbedringer, men etterslepet er stort.

– Utfordringen er å få løst problemene så raskt som mulig, sier han.