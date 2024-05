Frykter folk i Nord-Norge ender på Nav for å hjelpe utenlandske sjøfolk

– Vi frykter at en rekke reiselivsbedrifter går konkurs. For vår del vil vi ikke kunne ha folk i helårige arbeidsplasser dersom vi mister store deler av cruisetrafikken.

Det sier Daniel Myhre, daglig leder i opplevelsesbedriften 71 grader nord, i Nordkapp kommune.

Reiselivet er bærebjelken i kommunen. De siste årene er det satt rekord på rekord med antall cruisebåter som ankommer kommunesenteret Honningsvåg.

Rundt 250 000 turister besøker Nordkapp-platået årlig. De fleste av disse turistene reiser med de mange cruiseskipene som ankommer Honningsvåg hver sommer. Foto: Kristian Sønvisen Bye

Turister fra hele verden kommer i hopetall for å se nordlyset, fiske kongekrabbe, se fuglefjellet og ikke minst besøke Europas nordligste punkt, Nordkapp-platået.

I år kommer hele 182 cruisebåter til å legge til kai i den lille byen med rundt 2000 innbyggere, noe som er enda en ny rekord.

Flere av skipene har like mange passasjerer om bord som det bor folk i den lille finnmarksbyen.

Daniel Myhre er daglig leder i opplevelsesbedriften 71 grader nord. Han frykter han må si opp ansatte dersom regjeringens forslag til lønningsregler for utenlandske cruiseskip i Norge går igjennom. Foto: Hanne Larsen / NRK

Vil ha nye lønnskrav

Nå har et lovforslag fra regjeringen satt en støkk i både havnesjefen og en samlet reiselivsnæring i Nord-Norge.

Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet går ut på at utenlandske sjøfolk skal ha norske lønninger når de oppholder seg en viss tid inne i norske farvann.

Cruise- og offshore er unndratt reglene dersom skipet oppholder seg mindre enn 50 prosent av seilingstiden i norsk område.

Det vil si at fra båten eksempelvis legger fra kai i Tyskland, kan den ikke ha vært mer enn halvparten av tiden i Norge, før den klapper til kai i Tyskland igjen.

Dette hvis rederiene vil unngå å betale ut mer i lønn.

Tyske Sylvia Steibl er en av mange turister som kommer sjøveien til Honningsvåg i Nordkapp kommune på sommerhalvåret. Sammen med reisefølget benytter hun seg av reiselivstilbudet i Honningsvåg. Foto: Hanne Larsen / NRK

– Skipene vil snu på vestlandet

– Vi frykter at skipene ikke vil komme helt opp til Nord-Norge, men velger å stoppe på vestlandet, sier Knut Arne Iversen.

Han er daglig leder i Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard (CNNS) som representerer 200 reiselivsbedrifter i Nord-Norge.

Han mener passasjerskipene burde vært unntatt loven, og får støtte fra havnesjef i Nordkapp kommune, Leif Gustav Prydz.

– Å si at jeg er bekymret en underdrivelse. Jeg frykter at folk i Nord-Norge ender opp med å nave for at regjeringen skal gi filippinerne gode lønninger, sier Prydz.

Å tilby cruiseturistene flere opplevelser enn kun en busstur til Nordkapp-platået har ført til mange nye arbeidsplasser i kommunen. Foto: 71 grader nord

30 millioner mer i lønn

Utenlandske sjøfolk har i snitt en tredel av lønna til norske sjøfolk.

Et cruiseskip med 1500 ansatte om bord vil dermed på en fjortendagers seilas i Norge, risikere å måtte ut med rundt 30 millioner mer i lønn.

– Tror du at de kommer da, spør havnesjefen retorisk.

Havna i Nordkapp har 60 prosent av inntektene sine fra cruisebåter. Inntekter som også kommer kommunen til gode gjennom bygging av viktig infrastruktur.

Knut Arne Iversen er daglig leder i Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard. Han fryktet utenlandske cruiseskip velger å snu på vestlandet, og droppe Nord-Norge, dersom de nye lønnsreglene blir gjennomført. Foto: Hanne Larsen / NRK

– Feil å ofre norske arbeidsplasser

I tillegg drypper det solide inntekter på byens næringsliv når kafeer, butikker og restauranter fylles opp med folk fra alle verdenshjørner.

Havnesjefen understreker at han ikke er imot ryddige arbeidsforhold og rettferdige lønninger til alle sjøfolk.

– Samtidig blir det feil å risikere å ofre norske arbeidsplasser, for at sjøfolk som hverken bor eller jobber i Norge skal få lønninger som er skyhøye regnet om i egne hjemlands valuta, sier han.

– Ubegrunnet frykt

Norsk Sjømannsforbund mener reiselivet og politikere i nord bekymrer seg uten grunn.

– Særlig interesseorganisasjonene til cruisenæringen har pratet med veldig store bokstaver. Det har skapt en veldig ubegrunnet frykt, sier leder for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, Stian Grøthe.

Han sier han har sett de samme bekymringene før.

– Den næringa der har historikk for å true og spre bekymringer fra før. Det har tidligere vist seg helt ubegrunna.

Grøthe tror cruiseskipene fortsatt vil sette kursen lengst nord i landet, selv om det betyr høyere lønnsutgifter.

– Nord-Norge er noe av det fineste verden har å tilby. At cruisenæringen skal slutte å seile på destinasjoner som har noe å tilby som ingen andre har, det har jeg rett og slett ingen tro på.

Stian Grøthe er leder for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund. Han tror cruiseskipene vil fortsette å seile til Nord-Norge, selv om det blir dyrere for dem. Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK

Vil unngå sosial dumping

Nærings- og fiskeridepartementet har fått gjentatte anledninger til å svare NRK i denne saken. Dette har de ikke gjort.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sa i en pressemelding tidlig i mai at regjeringens mål er å unngå sosial dumping. De vil også unngå at norske redere, som bruker norske sjøfolk, skal bli utkonkurrert på hjemmebane.

Forslaget kom først ut i 2022, mens det reviderte forslaget kom ut 1. mai 2024.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss vil at de nye lønnsreglene skal bidra til å redusere sosial dumping. Foto: Allan Klo / NRK

Vil ha unntak i loven

Ap-ordfører i Nordkapp kommune, Jan Morten Hansen, går imot sin egen regjering i denne saken.

– Jeg er ikke imot norske lønns- og arbeidsvilkår, men jeg er skeptisk til at Norge skal regulere den internasjonale skipstrafikken. Ikke er jeg sikker på at det er mulig heller, sier Hansen.

Han deler bekymringen til at lovforslaget skal sparke bein under en rekke bedrifter i Nord-Norge. herunder hans egen kommune. Ordføreren opplyser at turistene legger igjen 230 million årlig i kommunen.

Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Morten Hansen (Ap) går imot sin egen regjering om forslaget til nye lønnsregler på norsk hav. Foto: Hanne Larsen / NRK

– Vi har jobbet lenge og hardt med å skape helårige arbeidsplasser i reiselivet. Så dette bekymrer meg, sier han.

Hansen er i kontakt med fiskeridepartementet om saken. Neste fredag skal han i møte med fiskeriministeren, som er tidligere ordfører i nabokommunen Hammerfest.

– Jeg håper de lager et unntak i loven når det gjelder denne type skipstrafikk, sier han.