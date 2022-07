CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

I sommer er det allerede satt rekord for antall cruiseskip-besøk i landets nordligste kommune, Nordkapp.

Det er forventet at 135 cruiseskip skal komme innom Nordkapp havn i år. Så mange skip har aldri før besøkt kommunen.

I hele 2019 kom det 102 cruiseskip til havnen i Nordkapp, så langt i år er det tallet på 84.

– Vi ser på det som en veldig god begynnelse på den fremtiden som banker på døren, sier reiselivssjef i Visit Nordkapp, Martin Hansen.

Reiselivet er en del av folkesjelen i Nordkapp kommune, forteller Martin Hansen, reiselivssjef i Visit Nordkapp. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

Kystverket skriver på sine nettsider at 2022 er et rekordår for cruisetrafikk i Norge. Antallet besøkende har økt fra 3,7 millioner i 2019 til 4 millioner i år.

I landets nordligste kommune er turisme en av de viktigste næringene.

Ordføreren var bekymret for at cruiseturistene skulle forsvinne etter pandemien, han er nå lettet over at den er kommet sterkere tilbake.

– Cruisetrafikken er det som holder liv i kulturlivet, utestedene og mange av butikkene, sier fungerende ordfører i Nordkapp, Tor Mikkola.

Cruiseturismen er kommet sterkere tilbake, og det er Tor Mikkola, fungerende ordfører i Nordkapp kommune, lettet over. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Ikke uproblematisk

Cruisetrafikken kommer likevel ikke helt uten problematikk.

– Det er mange som vil oppleve naturen vi har i Norge, men det medfører også en miljøbelastning som det må iverksettes strenge tiltak for å møte, sier stifter av miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge.

Hauge forklarer at i 2025 skal verdenshavsfjordene kun ha utslippsfri trafikk. Dette medfører at det må bygges ut landstrøm til de skipene som skal besøke norske havner.

– Det kommer nå et strengere regelverk for cruisenæringen frem mot 2025 som må føre til nye og kreative løsninger på dette.

Vi må se på nye løsninger for å kunne fortsette med cruiseturisme i Norge, forteller Frederic Hauge, leder i Bellona. Foto: Bellona

Bellona jobber for å finne nye fremdriftsmidler innenfor maritim sektor, både med batterier, ammoniakk og hydrogen. De ser også på om man kan lage mindre båter som kan ta turistene utslippsfritt inn i verdenshavsfjordene.

– Det finnes løsninger, men disse tar tid å skalere opp. Når det gjelder landstrøm så trengs det en større offentlig satsing enn det vi ser i dag. Ikke minst i forhold til den veksten som nå dokumenteres.

Onsdag la årets 84. cruiseskipet til kai i Nordkapp. Enda forventes det 51 skip til i år. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

Frederic Hauge tror at å finne nye løsninger til cruisetrafikken er bedre enn å skulle kutte den ut.

– Det er viktig å huske på at når folk opplever fantastisk natur så blir de kanskje mer opptatt av å ta vare på den.

– Turismen er en del av folkesjelen

Reiselivssjef Hansen sier at antallet mennesker i byen nærmest dobles når det kommer inn et cruiseskip.

– Reiselivet er en del av folkesjelen vår og hvem vi er. Det er optimisme, folk gleder seg. Det betyr utrolig mye, sier Hansen.

I Nordkapp er cruisetrafikken viktig for utesteder, kulturliv og butikker. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

Han forteller at Nordkapp har brukt korona-årene på å forberede seg på møtet med årets cruiseturister.

– Når vi først har fått en rekord så skal den brytes. Vi tar dette som en utfordring til å gjøre ting enda bedre.

Katharina Kany og Michaela Kany har reist fra Tyskland til Nordkapp for å få med seg naturperlene landet har å by på.

Katharina og Michaela Kany har reist langt for å oppleve Nordkapp. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

– Vi synes Norge er et veldig nydelig land. En gang i livet må man reise for å se Nordkapp.

De har reist flere ganger med cruiseskip, og er veldig fornøyd med denne måten å reise på.