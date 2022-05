– Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Senterpartiets Geir Pollestad møter han NRK på Rådhusbrygga i Oslo for å kvittere ut en kampsak som sjømannsorganisasjonene har kjempet for lenge.

God stemning på kaia. Fra venstre: LO-leder Peggy Hessen Følsvik, fiskeriminister Bjørnar Skjæran, forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet og Senterpartiets Geir Pollestad. Foto: Tore Linvollen / NRK

– En historisk dag, sier Skjæran.

– I Norge har vi norske lønns- og arbeidsvilkår på land. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes til sjøs, sier Pollestad.

Lovforslaget vil bli sendt ut på høring mandag, samme dag som LO-kongressen åpner.

– Loven vil forsterke Norges posisjon som sjøfartsnasjon og hindre sosial dumping. Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Lovforslaget i korte trekk Ekspandér faktaboks Forslaget innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget bygger på anbefalingene til Holmefjordutvalget.

Departementet foreslår som hovedregel at skip som seiler mellom norske havner skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke.

For skip på sokkel og i norsk økonomisk sone gjelder kravet når skipet inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning eller anlegg, og skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel i minst 30 dager eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en tolvmåneders periode.

For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.

Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.

Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.

Det er arbeidsgiver eller rederi, som skal sørge for at arbeidstakerne får norske lønns- og arbeidsvilkår etter loven.

Sjøfartsdirektoratet får tilsynsmyndighet. (Kilde Nærings- og fiskeridepartementet)

Skeptiske redere

Forslaget fra regjeringen slår fast at skip som seiler mellom norske havner skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn.

– Dette kan være det vi trenger for å løfte norske sjøfart til nye høyder gjøre det mer attraktivt for ungdom til å satse på en karriere til sjøs , sier LO-sjefen.

Men forslaget har flere unntak. For eksempel omfatter det ikke skip som opererer i internasjonal fart. Heller ikke cruiseskip som tilbringer mindre enn halvparten av seilasen i norske farvann.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund er avventende til forslaget.

– Foreløpig har vi flere spørsmål enn svar, sier Solberg og sier han er nødt til å studere helheten i høringsforslaget før han kommer med en endelig uttalelse.

– Det er viktig for oss med rammevilkår som sikrer konkurransen for norske sjøfolk, men også for norske rederier. I internasjonal skipsfart er det jo ikke slik at lønna avhenger av hvor skipet seiler. Det er ikke svensk lønn i Sverige og dansk lønn i Danmark. Vi er nødt til å ha regler som kan gjelde på tvers av landegrenser når man seiler internasjonalt. Avgrensningen i forslaget vil være helt avgjørende i den sammenheng, sier Solberg.

Administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet avviser at det forekommer sosial dumping på norske skip og sier forslaget til regjeringen foreløpig etterlater flere spørsmål enn svar. Foto: Tore Linvollen / NRK

Jubler

I dag er kun hvert fjerde skip som seiler mer enn 10 dager i Norge, oppført i skipsregisteret med norske lønns- og arbeidsvilkår. Sjømannsorganisasjonene mener norske redere taper konkurransen med utenlandske redere, slik reglene er nå.

– Problemet er at man utkonkurrerer norske redere og norske sjøfolk. Det er fordi man kan seile på vilkår som ikke er på nivå med det det skal være i Norge, sier Hans Sande, som er administrerende direktør i Norsk sjøoffisersforbund.

LO-kameratene Hans Sande i Sjøoffisersforbundet og Johnny Hansen i Sjømannsforbundet gleder seg over nye regler. Foto: Tore Linvollen / NRK

Nå er de tre organisasjonene som representerer norske sjøfolk, spent på hvordan det et nytt lovforslag vil slå ut.

– Dette blir en syretest på hvordan norske redere har tenkt å sikre den maritime klyngen. Fortsetter de å velge utenlandske sjøfolk, når det koster det samme å ha norske? spør Jonny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Også Det norske maskinistforbund som er organisert i Unio, finner grunn til å rose regjeringen.

– En mangeårig kamp er kronet med seier. En kamp som går tilbake til 80-tallet og som fikk fornyet styrke under oljekrisen i 2014, sier Hege-Mereth Bengtsson i Maskinistforbundet til NRK.

Sjøfolk på utenlandske skip, har i dag lønn som ligger betydelig lavere enn norsk nivå. Bengtsson mener lovendringen vil gjøre det mer attraktivt å ansette norske sjøfolk.

– For regjeringen er det et viktig prinsipp at norske sjøfolk ikke skal utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønn, sier Skjæran.

Skjær i sjøen

Solberg i Rederiforbundet stiller også spørsmål ved hvordan de nye reglene kan håndheves i praksis overfor utenlandske skip som seiler i norske farvann.

– For hvis dette ikke kan kontrolleres overfor utenlandske rederier, så er dette et veldig svakt forslag, sier han.

På spørsmål om hun er trygg på at regelverket vil treffe godt nok, svarer LO-leder Peggy Hessen Følsvik som følger:

– Nå er det alltid sånn at når man vedtar nye lover og regler så vil de som gjerne ser for seg at de kan utnytte dette, de vil forsøke å få til det. Men jeg mener vi nå har fått et mye bedre grunnlag for at vi unngår sosial dumping langs kysten vår, enn det vi har hatt tidligere.

Rederiforbundet avviser på sin side at det foregår sosial dumping på norske skip.

– Vi er helt uenige i at det skjer sosial dumping på norske skip. Vi er veldig opptatt av ordnede lønns- og arbeidsvilkår og derfor forhandler også Rederiforbundet tariffavtaler med andre lands sjømannsorganisasjoner, sier Solberg.

Han mener regjeringen burde ha valgt andre tiltak enn lovendringer og sier det ville ha vært bedre å sikre den såkalte nettolønnsordningen i stedet. Ordningen sikrer støtte til rederiene for å ansette norske sjøfolk.

EØS

Konkurransebestemmelsene i EØS-avtalen kan være et annet skjær i sjøen for de nye reglene. Men fiskeriministeren føler seg trygg på at reglene ikke blir omstøtt av Brussel.

– Det ligger en prosessrisiko i dette lovforslaget, men vår vurdering er at vi har utformet loven i tråd med de internasjonale forpliktelsene som Norge har, sier Skjæran.

Han får også her full oppbakking av LO:

– Her er regjeringen modig og utnytter handlingsrommet som vi mener ligger i EØS-avtalen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Så her er dere beredt til å kjempe mot Brussel?

– Hvis det skulle bli aktuelt, så er vi absolutt det.