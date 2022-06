– Livsviktige diagnoser og behandling står i fare, sier direktør i IFE Radiofarmasi, Erik Flatmark.

De er ansvarlig for import og distribusjon av radiofarmaka til norske sykehus.

Radiofarmaka er medisiner som inneholder en radioaktiv del, som benyttes innen avansert diagnose og behandling av kritisk syke pasienter.

– Dette er livsviktige medisiner som har svært kort holdbarhet. Vi snakker om timer og ikke dager, sier Flatmark.

På grunn av den korte holdbarheten, fraktes som regel disse medisinene med fly innad i Norge.

– Vi er helt avhengig av en stabil situasjon på flytransport, sier Flatmark.

Mest kritisk for pasienter i nord

Helse Vest og Helse Midt-Norge kan få noen av medisinene fraktet med bil, men i Nord-Norge er avstandene så store at de ikke vil nå frem i tide.

IFE bruker det SAS-eide selskapet Trust Forwarding for å frakte disse medisinene. De har sendt en søknad til NHO luftfart om dispensasjon fra lockouten.

De har så langt ikke fått svar på denne søknaden, opplyser SAS til NRK.

29. juni skal de etter planen sende neste leveranse til Nord-Norge.

Hastemøte om beredskap

Søndag formiddag ble det kalt inn til hastemøte om beredskapen ved Finnmarkssykehuset.

En uklar situasjon for ambulanseflyene og mange innstilte fly, bekymrer medisinsk ansvarlig Harald Sunde.

– Mandag morgen er det bestilt 86 flyreiser med Widerøe til sykehus i Finnmark som ikke kan gjennomføres, sier han.

– Dette er pasienter som blant annet kommer til kreftbehandling. Vi vil forsøke å frakte noen av disse med bil, men det er ikke forsvarlig for alle.

Arbeidskonflikten mellom NFO og NHO luftfart fortsetter, og fra søndag av kan ikke 450 flyteknikere gå på jobb. Dette har ført til at Widerøe innstilte 67 innlandsflyginger søndag.

Over åtti pasienter skal reise med fly til sykehusene i Finnmark mandag. Innstilte fly gjør at mange ikke vil komme fram. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Må utsette operasjoner og behandling

Harald Sunde sier sykehuset nå forbereder seg på at behandlinger og operasjoner må utsettes fordi pasientene ikke kommer fram i tide.

– Med over åtti pasienter som har bestilt fly på mandag for å komme til behandling, er det klart at en del av disse ikke vil klare å komme seg til sykehusene. Da må vi avlyse og utsette behandlingene.

Men det er ikke bare pasientene som påvirkes av at kortbanenettet er stengt ned.

Harald Sunde sier de avlyste widerøe-avgangene også stopper ansatte, vikarer og spesialister. I tillegg sendes også ulike prøver til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for undersøkelser.

– Dette vil få konsekvenser for alvorlig syke pasienter som vi utreder og har til behandling.

Innstilte fly påvirker både pasienter og ansatte. Mange kommer seg ikke på jobb eller til behandling. Foto: Allan Klo/NRK

Vanskelig for pasienter fra Finnmark

Mange pasienter fra Finnmark flys inn til UNN i Tromsø for behandling. Dette gjelder spesielt kreftpasienter.

Fra medisinsk ansvarlig ved UNN Håkon Lindekleiv, får pressevakt Solveig Jacobsen bekrefter at det fra mandag vil bli vanskelig for pasienter særlig fra Finnmark.

Når det gjelder ansatte som skal på jobb ved sykehuset i Tromsø er det så langt ingen signaler på at dette vil bli noe stort problem.

– Vi kan ikke utelukke det, men det er ingenting som tyder på at det vil påvirke drifta vår, sier Jacobsen. De rapporter jevnlig om situasjonen til Statsforvalteren.

Harald Sunde, medisinsk ansvarlig ned Finnmarkssykehuset, følger nøye med hvordan innstilte fly påvirker beredskapen. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Folk kan ha venta på time i månedsvis

Statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker er nå bekymret for samfunnsberedskapen, og har sendt bekymringsmelding til Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB).

I Nord-Norge er det lange avstander. Hvis konflikten fortsetter får det store konsekvenser.

– Folk kan ha ventet på time i månedsvis. Det er mange gamle folk som reiser, og viss en må kjøre 50–60 mil så er ikke det et alternativ, sier Aspaker.