24. februar angrep 20 russiske helikoptre Butsja, hjembyen til Danil, som er en liten by i nærheten av hovedstaden Kyiv i Ukraina. Samme dag flyktet Danil sammen med sin mor og ei yngre søster.

Danil tenkte på forhånd at det kunne bli krig, men kunne ikke forestille seg at det virkelig ville bli det.

Før krigen gikk han på skole, var sammen med venner, og var opptatt av data som mange ungdommer er. Krigen snudde opp ned på alt.

Danil, mor og søster dro først til familie vest i landet, så til Polen før de bestemte seg å reise til Båtsfjord i Finnmark, der de også har familie.

Danil dro til Båtsfjord der hans russiske bestefar Alexander Geatkinski har bodd i over 20 år Foto: Bård Wormdal

Tøft møte med Finnmark

Bestefar til Danil er Alexander Geatkinski, en russer som sammen med sin kone har bodd i Båtsfjord siden 1998. Han har i mange år jobbet som mekaniker ved Barents Skipsservice i fiskeværet.

Danil sier at han den første måneden i Båtsfjord ikke klarte å gjøre noe. Han var helt satt ut. Sønderknust satt han hele dagen inne. Det var mørkt. Det var kaldt.

Han fikk dessuten høre om flere nye grusomheter i hjemlandet. Han fikk vite at en kamerat var blant de sivile som ble funnet i en av massegravene i hans hjemby. Mer sier ikke Danil om det.

Danil sier at han ikke klarte å gå ut den første måneden i Båtsfjord. Det ble et tøft møte med mørke og kulde i Finnmark. Foto: Stian Sætermo

Fikk sin første jobb i Båtsfjord

En dag besøkte 17-åringen sin bestefar på jobb på Barents Skipsservise. Den russiske deleieren av verkstedet, Nikolay Vaguyne, tilbydde da Danil jobb. Nikolay Vaguyne er opprinnelig fra Murmansk, men har bodd i Båtsfjord siden 1990-tallet.

Russiske fiskefartøy preger kaiområdet til Barents Skipsservice i Båtsfjord Foto: Bård Wormdal

For Danil ble det mekaniske verkstedet – der folk med ukrainsk, russisk, norsk og annen bakgrunn jobbet sammen – noe helt nytt. Han begynte å trives med maling og annet arbeid han ble satt til. Danil hadde aldri før hatt en jobb. Dette ville han fortsette med.

Ifølge Danil er jobben noe av det som skal til for at han igjen skal komme til hektene. Da får det så være at det mekaniske verkstedet med vel 20 ansatte tar imot russiske fiskebåter, noe som det er strid om, og som Danil slett ikke liker.

– Jeg støtter det ikke. Samtidig er det ikke bra om det blir et nei til russiske fiskebåter i norske havner. Det vil bety tap av arbeid og mindre penger for bedriften som jeg jobber for, sier Danil Biev.

Den ukrainske flyktningen Danil Biev får opplæring av den russiske deleieren av Barents Skipsservice Nikolay Vaguyne.

Får opplæring av russer

I dag får Danil opplæring av Nikolay Vaguyne i å bruke en dreiebenk. Det er russeren som står for mye av opplæringen som skjer på russisk.

Danil kan snakke russisk. De første årene på skolen lærte 17-åringen russisk før Ukraina ble mer vestvendt, og det ble mindre russiskundervisning i skoleverket i landet.

Nikolay Vaguyne er klar på at han ikke er helt enig i vestlig syn på Ukraina-krigen.

– Det er viktig å forstå hvorfor krigen brøt løs. Begge parter har et ansvar for krigen, sier han.

Nikolay Vaguyne sier at det på arbeidsplassen blir snakka om krigen, selv om han unngår å snakke med Danil om krigshandlingene. Danil vil ikke snakke så mye om det.

– Alt jeg vil si om det er at alle de russerne jeg jobber sammen på verkstedet er fine folk, sier Danil.

For Danil har jobben på det mekaniske verkstedet betydd en ny start. Foto: Bård Wormdal

Vil tilbake til Ukraina

Ulf Kristiansen er en annen deleier av bedriften, som også jobber på det mekaniske verkstedet. Han sier at flere nasjonaliteter under samme tak ikke skaper problemer.

– Vi diskuterer jo problemene med krigen. Men det har ikke skapt noen problemer mellom ansatte på grunn av det, sier Kristiansen.

Teknisk leder for Barents Skipsservice Ulf Kristiansen sier at krigen blir diskutert, men skaper ikke problemer mellom de ansatte Foto: Bård Wormdal

Danil Biev sier at han som ny i nord har opplevd å bli møtt av en vennlighet som han ikke har vært vant til fra sin hjemby i Ukraina. Likevel er hans drøm at det en dag er fred i Ukraina, og at han kan dra tilbake og være med å bygge opp sitt hjemland.