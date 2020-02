– Vi er redde for konsekvensene. Dette handler om oss og vi som går på denne skolen. Så hvis de tar så mye penger fra skolen så vil konsekvensene gå ut over oss, sier Erle Slåtto som er elev ved Tromsdalen skole.

Tromsø kommune er nødt til å kutte store summer i budsjettet sitt. Det skyldes blant annet et overforbruk på 140 millioner kroner i helse og omsorsgssektoren.

For å hente inn pengene, foreslår kommunen blant annet å kutte over 40 millioner kroner fra skolebudsjettet

I den forbindelse valgte elevrådet ved Reinen og Tromsdalen skole å samle byens elever til en demonstrasjon.

– Hvis skolen skal straffes for at kommunen ikke gjør jobben sin, kan vi miste vår favorittlærer, sier Anne, en av elevene ved Fagereng skole i Tromsø.

Hun får støtte av Kristoffer Widding på Reinen skole.

– Budsjettet går utover elevene og lærerne og det kan bli dårligere skolemiljø og det blir dårligere arbeidsmiljø for lærerne, sier han.

Som følger av kuttforslagene, kan rundt 50 lærerstillinger forsvinne.

Karoline Fagervik er elevrådsleder på Reinen skole og hun mener streik er en fin måte å si det man mener.

– Vi gjør det på grunn av at lærerne og rektor ikke har lov til å si ifra. Da må vi elever finne en måte å få sagt ifra på.

Flere hundre elever og voksne demonstrerte mot forslagene til kutt i skolesektoren i Tromsø kommune. Elevene er redde for konsekvensene dersom skolen kutter over 40 millioner fra skolesektoren. Foto: Silje Olsen Engenes / NRK Elever på vei til skoledemonstrasjonen i Tromsø, der elever fra Reinen og Tromsdalen skole har invitert til demonstrasjon mot kommunens foreslåtte millionkutt i skolesektoren. Foto: Silje Olsen Engenes / NRK Flere hundre barn streiker mot millionkutt i skolen. Foto: Silje Olsen Engenes / NRK Flere hundre møtte opp til demonstrasjonen onsdag formiddag. Foto: Silje Olsen Engenes / NRK

– Skal klare å lande med beina

– Vi må kutte over hele linjen. Både på administrasjonen, i politikerlønninger, i veier og vi må spare på skolen, sier leder for oppvekst- og utdanningsutvalget i Tromsø kommune, Benjamin Notkevich (SV).

Han understreker at politikerne jobber med å få summen ned.

Notkevich forteller at de ulike appellene fra demonstrasjonen har gjort inntrykk på han. Også under intervjuet med NRK får han flere kritiske spørsmål fra elevene.

– Er Tromsøbadet grunnen til at dere må kutte i skolen?

– Vi hadde nok vært i denne situasjonen her uansett, men det er ikke Tromsøbadet som er grunnen. Vi skal klare å få til gode skoler og vi skal klare å lande med beina, sier Notkevich.

I sommer 2019 stod Tromsøbadet klart til glede for frosne nordboere. Badet som egentlig skulle koste 690 millionar kroner, fikk til slutt en prislapp på nesten én milliard kroner.

Leder i oppvekst- og utdanningsutvalget, Benjamin Notkevich ble møtt med buing da han gikk opp for å snakke til demonstrantene. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Lærerne støtter elevene

Elevrådslærer ved Reinen skole, Ann Tone Håkonsen, forteller at hun støtter elevene fullt ut. Hun uttaler seg som fagperson og som privatperson.

– Jeg er stolt over at elevene tør å bruke ytringsfriheten sin, og at de ønsker å si noe om disse vedtakene som rammer hverdagen deres, sier hun.

Lærerne ved Reinen og Tromsdalen skole har ikke anledning til å delta i streiken i sin rolle som lærere. Håkonsen forklarer at det er på grunn av arbeidslivets regler om streik som da vil tre inn.

– Vi som lærere kan ikke streike uten at det er meldt inn på forhånd, sier Håkonsen.

Men flere lærere har i dag tatt permisjon for å delta i streiken, i rolle som foreldre.

– Jeg synes det er flott og viktig at foreldre støtter sine barn i denne saken, sier Håkonsen.