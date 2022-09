Norge sa opp visumavtalen med Russland dagen etter Vladimir Putin varslet om delvis mobilisering.

Russere kan imidlertid fortsatt søke både visum og asyl i Norge.

– Norske myndigheter må kommunisere tydelig til russiske desertører og militærnektere at de kan søke en trygg havn fra Putins klør her, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Bjørnar Moxnes i partiet Rødt vil at Norge skal bidra til et internasjonalt rettsoppgjør mot Putin.

Flere av de russiske demonstrantene mot mobiliseringen har blitt arrestert. Og nå hevdes det at flere blir tvangsrekruttert.

For å svekke kampmoralen og viljen til krigen i Ukraina, mener Rødt at Norge må gå foran å tilby beskyttelse til soldatene som nekter å gå ut i krig.

I Russland kan man nå bli straffet i opptil 15 år om man nekter å bli innrullet i krigen, ifølge CNN.

Støtter strengere visum

Frp er positiv til å ta imot russere, men mener Norge må være mer forsiktige på den norsk-russiske grensen. At visumavtalen med Russland i går ble opphevet, støtter partiet.

– Her må vi være litt varsomme. Vi vet ikke helt hvem som faktisk kommer, og det legitime behovet må være på plass, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) i utenriks- og forsvarskomitéen.

En måte å løse det på er å få inn en form for sikkerhetsklarering av dem som vil inn til Norge, mener han.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) i utenriks- og forsvarskomitéen støtter at det skal være strengere visumregler. Foto: Ole Berg-Rusten

Likevel kan det være situasjoner der man blir nødt til å gå bort ifra dette.

– Hvis det kommer hundrevis eller tusenvis så blir det vanskelig å gjøre det. Vi kan ikke stoppe dem på grensen når de potensielt står i fare for å bli tatt tilbake av russiske myndigheter.

Tybring-Gjedde forstår godt at russiske menn ikke vil krige i Ukraina.

– Vi vil jo hjelpe de som flykter fra en krig, men det kan også være folk innimellom der som ser seg tjent med å komme til Norge, og som har helt andre intensjoner enn å bare beskytte seg mot mobilisering.

Høyres Ine Eriksen Søreide er leder for Utenriks- og forsvarskomiteen, men hun er ikke tilgjengelig for en kommentar i dag får NRK opplyst av hennes pressekontakt.

I et skriftlig svar opplyser Høyre at de «hele hele veien har ment at Norge bør følge samme linje som andre europeiske land i spørsmål om sanksjoner og andre tiltak mot Russland».

Vil ikke stenge ut russerne

Helsingforskomiteen er imot en situasjon der Norge stenger grensene helt til russerne. Og de mener vi må fortsette å ha en visumbehandling også for russerne.

– Det er viktig at vi kan holde en viss kontakt med russiske borgere fremdeles, sier Berit Lindemann, generalsekretær i Helsingforskomiteen.

Og de tenker særlig på russere som er imot krigen og jobber med menneskerettigheter.

Det er blant annet forskere og journalister som nå har vanskelige forhold, og vi må fortsatt kunne gi visum og slippe dem inn i landet, ifølge Lindeman.

Berit Lindemann, generalsekretær i Helsingforskomiteen, mener det er viktig at Norge opprettholder kontakt med russiske borgere. Foto: NRK

Samtidig så kan ikke Norge alene ha åpne grenser til russere som ikke ønsker å delta i krigen, mener Lindemann.

– Det blir en helt uhåndterlig situasjon for Norge. For vi snakker jo om flere hundre tusen mennesker.

NRK har sendt en henvendelse til den norske utenriksministeren om å kommentere saken, men har foreløpig ikke fått svar.