Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er helt spinnvilt at de kjører de samme reglene i alle fylkene og i alle kommunene. Jeg fikk helt sjokk da dette kom i dag, sier Edd Stian Sivertsen, som eier puben Blårock i Tromsø.

Han reagerer sterkt på at regjeringen strammer ytterligere inn på skjenkereglene nasjonalt, helt uten lokale tilpasninger.

Fra og med tirsdag er det full skjenkestopp over hele landet fra klokken 22. I Tromsø blir det en innstramming fra dagens regler, der man kan servere alkohol frem til midnatt.

– Jeg syns reglene her i nord er hårreisende. De gir ingen mening. Hadde det vært en smittebølge, måtte man selvfølgelig kjørt de hardeste restriksjonene. Men vi har nesten ikke hatt noe smitte her i nord. Det er latterlig, sier Sivertsen.

Pubeieren sier de vil følge de nye skjenkereglene og holde åpent i tiden fremover.

Nye skjenkereglene: Ekspandér faktaboks Skjenkestopp endres til kl. 22. Skjenkebegrensningen gjelder hele landet, og endres fra midnatt til klokken 22.

Kun tillatt med skjenking ved servering av mat.

Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Også ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener dette tiltaket er kritisk for både utelivs- og reiselivsbransjen.

– Jeg synes det er lite musikalsk, det regjeringa kom med i dag. Flere restauranter og utfartssteder innen reiseliv har akkurat fått hodet over vannet, og så kommer denne beskjeden. Jeg skjønner ikke hvordan regjeringa skal kompensere for det.

Han understreker at kommunen kun har hatt 48 smittetilfeller siden jul, og han mener reglene er for strenge. Flere av smittetilfellene har også vært tilknytta Forsvaret og innreisende som skal jobbe i fylket.

Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen er spent på hvordan regjeringa skal kompensere for det nye tiltaket. Foto: Terje Pedersen

Paradoksalt for Svalbard

I Longyearbyen framstår reglene som enda dårligere begrunnet.

– Jeg har snakket med flere i bransjen, og man opplever dette veldig todelt. Man har jo en tillit til regjeringa og ønsker å følge nasjonale regler, men samtidig oppleves det som merkelig når Svalbard er så isolert.

Det sier Terje Aunevik, som er leder i Svalbard Næringsforening. Han syns det er underlig at man legger lista likt for alle – ut fra de områdene som har mye smitte. Det har ikke Svalbard.

– Det er jo litt paradoksalt. Vi har jo strengere pålegg som kun gjelder for Svalbard, som at man må ha negativ test for å komme hit. Og det har man ingen andre steder i Norge. Men igjen, blir det for mange lokale varianter, blir det vanskelig å ha oversikt, sier Aunevik.

Leder i Svalbard Næringsforening Terje Aunevik føler de nye reglene er litt «overkill» for samfunnet i Longyearbyen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Rister på hodet av flere regler

I tillegg er det en regel flere i utelivsbransjen rister på hodet av.

Hvis du går opp til bardisken og bestiller en øl og et glass vann, kan du bære vannglasset eller en alkoholfri øl til bordet selv. Derimot må bartenderen gå etter deg til bordet og servere ølen når du har satt deg.

– Bartenderen springer seg jo i hjel. Køen hoper seg også opp fordi folk må vente ved disken når bartenderen følger folk rundt med drikken deres, sier Sivertsen ved Blårock i Tromsø.

Eierne av Blårock i Tromsø. Fra venstre: Pål Markussen og Edd Stian Sivertsen. De kjøpte baren i 2018. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen

Sivertsen mener regelen ikke har noen smittevernmessig verdi. Den fungerer kanskje enkelte plasser, men ikke for en liten pub, sier han.

Ansatt Lisa Bakkelund støtter Sivertsen.

– Det er jo mer utrygt for meg som bartender å måtte følge etter gjesten. For jeg kan jo ikke slenge ølen på bordet, sier Bakkelund.

Når hun må bøye seg for å sette ølen på bordet, kan hun ikke samtidig holde avstand til kundene.

– I stedet kunne jeg hatt den naturlige enmeteren ved baren. Man utsetter alle partene mye mer risiko, sier Bakkelund.