Derfor har Forsvarets vintertrening fått så mye kritikk – og slik svarer de på kritikken

– Hæren, som de alliertes vertsstøtte ansvarlig i Indre Troms, har hele tiden fulgt de gjeldene forskrifter og regler fra myndighetene. Siden 13.desember Hæren hatt særlige regler for innreisekarantene for militært personell, gitt i «Forskrift i smitteverntiltak» les Covid-forskriften, skriver Hærens talsperson, major Eirik Skomedal til NRK.

Videre skriver Skomedal at Hæren og Forsvaret forholder seg til de bestemmelsene som kommer fra myndighetene.

– Hæren har hatt kontroll og satt av dedikerte fasiliteter for innreisekarantene, samt isolasjon for de allierte gjennom hele perioden.

Hæren erfarer å ha hatt god dialog med kommuneoverlegene.

– Det kom endringer tett opp mot ankomst og juleferie for norsk personell, noe som førte til at det ved enkelte fasiliteter ikke hadde riktig kohort størrelse de første dagene ved ankomst. Dette førte til at innreisekarantene for dette personellet ble tilsvarende forlenget, skriver Skomedal.