Den stille uke startet rolig, men nå melder Røde Kors at de har fått stadig flere oppdrag i påska.

Så langt har de hatt 140 oppdrag. Det er nesten det samme som tidligere i år.

Flesteparten av oppdragene har vært henteoppdrag og skader, opplyser Tommy Eriksen.

Han er medlem i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

Det siste døgnet har det vært rundt 50–60 skader, ifølge Eriksen.

– Årets påske er veldig bra. Folk er godt forberedt, godt kledd, tar vare på seg selv og gjør fornuftige valg, sier han.

Rogaland, Telemark, Hordaland og Møre og Romsdal er fylkene med flest oppdrag, ifølge Eriksen.

– Det er mengden folk som er ute som avgjør hvor mange skader vi får. Når det er lite utfart, så blir det jo litt færre skader også.

Fire fallulykker på få timer

Også i Troms startet påsken ganske rolig, som i resten av landet.

Skjærtorsdag tok aktivitet seg opp i det nest nordligste fylket, sier Arnt Jøran Leander, operativ leder i Harstad Røde Kors Hjelpekorps. De har nå ansvaret for hele Troms.

Skjærtorsdag var det flere fallulykker i turistattraksjonen i Tromsø, Sherpatrappa.

Første falt en turist. Samtidig som denne personen ble ivaretatt av forbipasserende, falt en annen person. Røde Kors og redningshelikopter var på stedet.

Det er satt opp flere skilt i veien opp til Sherpatrappa i Tromsø, der flere falt. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

De to personene som falt ble fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Noen timer seinere var det to nye fallulykker i Sherpatrappa.

Totalt har det vært 15–20 oppdrag for Røde Kors Hjelpekorps i Troms.

På Svalbard har det også vært flere oppdrag for redningshelikopteret, ifølge Svalbardposten.

I Finnmark har ikke Røde Kors rykket ut til et eneste oppdrag.

Det opplyser operativ leder i Røde Kors i Finnmark, Aili Kristin Somby Eidebakk.

Flest skader i Telemark

Telemark er på skadetoppen i landet med 33 skader og 10 AMK-oppdrag hittil i påsken, ifølge tall fra Røde Kors.

Kjersti Veel Krauss er kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors Vestfold og Telemark. Hun mener skadene har en naturlig forklaring.

– Telemark er jo et fjellfylke og et sted der mange er på ski og koser seg ute, så jeg tenker at det for så vidt er logisk. Det er ikke sånn at folk er dårligere til å ta vare på seg selv her enn andre steder.

For det meste er det snakk om brudd, forstuinger, sår- og kuttskader, og akutt sykdom.

Kjersti Veel Krauss er kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors Vestfold og Telemark. Foto: Røde Kors

Drangedal Røde Kors fikk en spesielt travel dag skjærtorsdag med hele 12 skader totalt. Skadene kom etter en årlig afterski på Gautefall skisenter.

– Det var fyll og fest, stort sett, sier Krauss.

– Hva tenker dere i Røde Kors om at fest og fyll tar såpass mye av deres tid og ressurser?

– I Drangedal er de vant til dette og tenker at det er en del av påsketradisjonen. Så kunne vi jo ønske at folk klarte å passe på seg selv litt mer, men vi er der for å passe på, vi, lover hun.

Flere ulykker i alpinbakker

I Møre og Romsdal har det så langt vært 33 oppdrag for Røde Kors. Det har vært flere skader i alpinanleggene, sier vakthavende i Møre og Romsdal Røde Kors, Kjerstin Brautehaug.

Alpinanleggene rapporterer om at de fleste ulykkene skjer på slutten av dagen, når folk er slitne og det er oppkjørt snø.

Brautehaug oppfordrer de som kan til å komme seg ut de siste dagene av påskeferien, og huske på å ta med seg viktig utstyr.

– Vær beredt på at det kan skje ting, selv om det er en liten tur.

I Innlandet er det en økning av aktivitet, sier Mats Holtne. Han er operativ leder for Oppland Røde Kors Hjelpekorps.

– Det er flere folk i fjellet og et vær som tillater mer utendørs aktivitet

Ifølge han har det så flest skader etter fall i skiløypene og hyttefolk som er blitt syke og trenger hjelp til henting.

Forventer mer aktivitet når snøen kommer

I Nordland har Røde Kors hatt fem oppdrag så langt i påsken. Deriblant en mann som skadet seg på skitur i Narvik og en gutt som måtte hjelpes etter ei akeulykke i Hadsel.

– Antallet oppdrag er helt normalt for påska så langt. I fjor endte vi vel med en 12–15 oppdrag, så vi får se hva de neste dagene byr på. Det er som regel da det blir mest å gjøre, sier leder i Nordland Røde Kors Hjelpekorps, Arne André Karlsen.

Røde Kors har til sammen syv aktive vaktstasjoner i Nordland denne påska. Ifølge Karlsen har de møtt en god del turister ute i naturen.

– Men de har vært både godt skodd og godt kledd, så foreløpig er det ikke noe å utsette, sier han.

– Ingen skam å snu

– Været vil snu, så folk må tenke på det. Folk bør ta litt for mye klær med seg ut, sier den operative lederen i Harstad Røde Kors Hjelpekorps.

Hans kollega, Lisa Mari Nordby, leder for Harstad Røde Kors Hjelpekorps, vil også minne om fjellvettreglene.

– Det er lov å snu. Hvis du ser at det blir verre og verre, så må du heller snu enn å fortsette turen.

– Det er ingen skam å snu, sier Nordby.

Også landsmedlemmet i Røde Kors Hjelpekorps, Tommy Eriksen, har noen anbefalinger til de som skal ut på tur:

– Følge med på varsom.no og værmeldinger, og velge tur etter evne. Det kan være lokale forhold, så det er viktig å undersøke hvordan forholdene er der du er.

– Og også kose seg når du er ute på tur, sier Eriksen i Røde Kors Hjelpekorps.