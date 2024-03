Torsdag formiddag fikk politiet melding om en skadet skiløper på Melkefjellet i Lavangen kommune.

– Norsk Folkehjelp melder at det er krevende å ta seg frem til pasienten, opplyste politiet.

Norsk Luftambulanse ble sendt til stedet. Personen er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge avdeling Harstad.

Skadeomfanget er ukjent, ifølge operasjonslederen i politiet i Troms.

Torsdag ettermiddag hadde en skiløpet i Tromsø behov hjelp for å komme seg ned fra fjellet. Frivillige fra Norsk Folkehjelp rykket ut.

Nesten samtidig hjalp Hovedredningssentralen i Nord-Norge en turist som hadde falt og skadet seg i Sherpatrappa i Tromsø.

Samtidig som denne personen ble ivaretatt av forbipasserende falt en annen person, opplyser politiet.

– To pasienter ble flydd av redningshelikopter til UNN, meldte politiet.

– Det har vært travelt i dag, med tre redningsaksjoner samtidig, sier operasjonsleder i politiet i Troms, Karl-Erik Thomassen, torsdag ettermiddag.

Torsdag kveld var det to nye hendelser i Sherpatrappa. To personer falt og klarte ikke å gå, opplyste operasjonslederen. Røde Kors ble sendt til stedet.

Røde Kors: Har mannskap ute i fjellene

Simon Johannesen Møllebakken er korpsleder i Tromsø Røde Kors Hjelpekorps. Han sier at det har vært en relativt rolig påske så langt.

– Vi har mannskap ute i fjellet og der folk ferdes for å være synlig og tilgjengelig hvis det skulle skje noe.

Korpslederen sier at det kan være vanskelig å være sikker når en ferdes ute i terrenget nå, selv om det er lav skredfare.

– Det kan være variasjoner ute i terrenget, som du ikke ser. Det er vanskelig å oppdage alle varseltegnene. Vårt mannskap er godt trent i å ta trygge rutevalg og komme med gode råd til de vi treffer ute i skog og mark.

Han sier at Røde Kors er opptatt av at folk kommer seg ut og koser seg i fjellet, og at de skal vite at hjelpekorpset er tilgjengelig.

Les også Forbered deg godt for påsketuren: Råd fra fjellklatrer Kristin Harila

Kraftig snøfokk og moderat snøskredfare

Det er utstedt farevarsel for kraftig snøfokk i Nordland, Troms og Finnmark.

I Lyngen, Tromsø og Sør-Troms er det torsdag liten snøskredfare, ifølge varsom.no. Det er moderat snøskredfare i Nord-Troms og Indre Troms.

I Finnmark, og store deler av landet, er det også moderat snøskredfare.

Ingrid Skrede, vaktleder for NVEs snøskredvarsling, sier at det er ganske stabile forhold flere steder i Troms og Finnmark.

– Enkelte steder er det mulig å løse ut små skred i den nyeste fokksnøen. Det må folk være obs på.

Vaktlederen sier det også kan gå noen naturlig utløse skred i bratte, sørvendte sider.

– Selv om det er faregrad en, så kan du løse ut mindre skred. Spesielt der hvor det er bratt eller terrengfelle. Det kan det være farlig hvis du blir revet med.