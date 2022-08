Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn har hatt kremjobben med å sjekke kjente hi. Denne sommeren har bydd på uvanlig mange møter med fjellets fremste sjarmør, som er kritisk truet av utryddelse.

– Det har vært et veldig godt år for fjellreven her på Varangerhalvøya, sier Michaelsen.

SNO bruker en rekke viltkameraer ved hiene i tillegg til egne observasjoner for å fastslå antall valper så sikkert som mulig.

– Vi har foreløpig 12 dokumenterte ynglinger, og vi har 76 valper som vi har klart å telle på bildene, sier Michaelsen.

Til sammenligning var det 7 kull og 27 valper i fjor – og fjoråret var faktisk et rekordår i nyere tid.

Bestanden har vært grundig overvåket siden 2001.

– Mange år har det ikke vært ynglinger i det hele tatt. Andre år har det vært én til tre ynglinger, så dette er et helt supert år!

Indre strøk av Trøndelag er et godt område for fjellrev i Norge. Der er over 60 valper født i år. Foto: Statens naturoppsyn

Minst 230 valper i hele landet

Ingen andre fjellområder i landet kan vise til så høye tall, men også Trøndelag har en rekke kull.

Sylan–Kjølifjell-området har minst sju kull med 36 valper. Blåfjella–Hestkjølen har seks kull med 28 valper.

Ellers yngler fjellreven i indre Troms; på Saltfjellet, Junkeren og Børgefjell i Nordland; Snøhetta i Innlandet; og på Finse og Hardangervidda i Vestland.

I alt har minst 239 valper kravlet ut av hiet denne sommeren.

Tallene på nettsiden til Norsk institutt for naturforskning er sist oppdatert 28. juli, så de vil trolig øke noe.

18 slike fôringsautomater på Varangerhalvøya gir fjellreven mat nok til ungene selv i et dårlig smågnagerår. Foto: Statens naturoppsyn

Frykter løshunder

Christer Michaelsen oppfordrer folk som treffer på fjellreven til å trekke seg unna og nyte synet på god avstand.

– Det kan være vanskelig å se dem. Men hvis du lytter, hører du fort at de begynner å varsle når du kommer i nærheten. Det er et slags bjeff. De vil vanligvis fortsette å varsle til du fjerner deg fra området. Hvis du går for nært dem, vil de gå ned i hiet og forhåpentlig bli der til du er borte.

Respektfulle turgåere er ikke noen stor trussel mot fjellreven, mener Michaelsen.

Derimot kan løshunder være et problem. Viltkameraene har avslørt flere hunder på fjellrevhi denne sommeren, altså i perioden med båndtvang.

– For hundene vil det være helt naturlig å gå bort til hiet, kanskje stikke hodet ned i åpningen og krafse og grave.

– I verste fall kan det jo være at valper er i området rundt hiet og ikke har oppdaget at en hund er i nærheten. Det kan få fatale konsekvenser for valpen. Den er på størrelse med en kattunge og har ikke mye å stille opp med, selv mot en vanlig selskapshund.

Christer Michaelsen ber folk passe godt på hunden – også etter at båndtvangen er over 21. august. Foto: Bård Wormdal

Kraftige tiltak

Fjellreven var svært vanlig i Norge i eldre tid, men den vakre pelsen ble artens skjebne: Den ble jaktet nærmest til utryddelse.

Selv om den ble totalfredet i 1930, har fjellreven slitt med å komme tilbake. At den øker i antall nå, skyldes kraftige tiltak.

I Varanger har SNO og lokale jegere skutt nær 4000 rødrever for å gi fjellreven mindre konkurranse om mat og hiplasser.

I flere fjellområder i både Sør- og Nord-Norge har det vært satt ut fjellrevvalper avlet i fangenskap for å styrke bestanden.

I tillegg er det satt ut hundefôr i automater med så trange åpninger at kun fjellrev – og ikke rødrev – kommer til.

Støttefôringen er trolig en viktig grunn til at fjellreven yngler i Varanger, der det er et middelmådig smågnagerår.

Årets valperekord i Varanger kommer etter at det er satt ut til sammen 67 valper fra fangenskap. De ble satt ut i 2018, 2019 og 2020. Foto: Statens naturoppsyn

Registrerte fjellrevvalper i Norge 2006 5 kull 13 valper 2007 16 kull 112 valper 2008 13 kull 53 valper 2009 0 kull 0 valper 2010 16 kull 79 valper 2011 40 kull 269 valper 2012 1 kull 4 valper 2013 24 kull 143 valper 2014 46 kull 321 valper 2015 40 kull 205 valper 2016 16 kull 60 valper 2017 40 kull 192 valper 2018 58 kull 301 valper 2019 26 kull 131 valper 2020 43 kull 183 valper 2021 54 kull 243 valper

Kilde: Ninas årlige rapporter om fjellrev i Norge