Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Finnmark fylkeskommune har bestemt seg for å fjerne regnbuemotivet fra skolesekkene som deles ut til 1.-klassingene i fylket.

Dette har ført til reaksjoner fra både de som støtter og de som er imot beslutningen.

Anne Laila Persdatter Skum, som tidligere har uttrykt motstand mot regnbuemotivet, er glad for beslutningen og mener at det er en seier for kristne barn.

Sara Beate Eira, som tidligere har kjempet for å beholde regnbuemotivet, er skuffet over beslutningen og mener at det handler om mangfold og likeverd, ikke politikk.

Forslaget om nøytrale sekker ble fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet og Industripartiet, og støttet av Ap, Nordkalottfolket og Samelista, mens kun SV stemte imot.

Odd Erling Mikalsen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, sier at de ikke ønsker å prakke et politisk budskap på barn, og at de derfor velger å fjerne det. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg blir helt matt. I en verden med så mye grusomheter, så er det dette de velger å prioritere og fremme, sier Sara Beate Eira Persson.

Firebarnsmora fra Kautokeino har tidligere gått i bresjen for å beholde sekken med en mangefarget trekant på lokket.

Sara Beate Eira Persson er skuffet over at fylkeskommunen velger å fjerne regnbuemotivet på skolesekkene til seksåringene. Foto: Åse Margrethe Paulsen Pulk / Sametinget

Hvert år deler fylkeskommunen ut en skolesekk til alle førsteklassingene i fylket. I 2022 kom det en mangefarget trekant på lokket til sekken. Noen tolket det som regnbuefarger, mens andre så pride-logoen.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– En seier

I den samiske bygda Kautokeino ble det store protester.

Anne Laila Persdatter Skum var en av dem som gikk åpent ut og sa at hun overhodet ikke kunne gå med på at ungene skulle gå med reklame for pride- ideologien.

– Den er imot alt vi står for og tror på. At fylkeskommunene i det hele tatt presterer å komme med den til førsteklassingene er helt uhørt, sa Skum til NRK i juni 2022.

I dag er det en overlykkelig Skum som tar imot budskapet om at fylkeskommunen har valgt å fjerne regnbuesymbolet fra skolesekkene.

– Jeg er så glad og takknemlig. Dette var virkelig en seier. Nå er det ingen kristne barn som trenger å stå utenfor, når skolesekken skal deles ut, sier Skum.

Anne Laila Persdatter Skum er svært glad over at fylkeskommunen fjerner regnbuesymbolet på skolesekkene. Foto: Privat

Altaposten omtalte vedtaket på fylkestinget først.

Skum har sendt brev til fylkeskommunen, der hun har argumentert for at skolen ikke skal fremme politiske budskap.

– Jeg håper det er dette de har sett, og som gjør at de har valgt å fjerne symbolet, sier hun.

Skulle symbolisere håp

Sara Beate Eira Persson deler ikke gleden og mener dette ikke handler om politikk, men om mangfold og likeverd.

– Dette handler om å synes at kompisen din er like god som deg. Uansett utgangspunkt. Jeg synes fylkeskommune burde holde seg for god til å rippe opp i denne saken igjen, sier hun.

Tarjei Jensen Bech var fylkesordfører i Troms og Finnmark da regnbuemotivet ble lansert på skolesekkene.

Han har tidligere sagt til NRK at symbolet skulle stå for håp. Han viste til mantraet «Alt blir bra igjen», som sammen med regnbuen, ble brukt mye under koronapandemien.

– «Alt blir bra»-kampanjen og prideregnbuen er to forskjellige ting. Regnbuen har syv farger, mens prideflagget har seks, sier Anne Laila Persdatter Skum.

– Et vepsebol

Forslaget om nøytrale sekker ble denne uken fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet og Industripartiet. Ap, Nordkalottfolket og Samelista stemte også for, mens kun SV stemte imot.

– Her er det rett og slett voksne som tar politiske kamper på en enkel og fin sekk, sier Cato Kristiansen i SV.

Cato Kristiansen er ordfører i Loppa og sitter i samferdselsutvalget på Finnmark fylkesting for SV. Foto: Loppa SV / Loppa SV

Han mener at uavhengig av om man ser regnbuen som kun en regnbue, eller som et symbol for pride-verdiene, så bør det være uproblematisk.

– Vi lever i 2023. Dette handler om mangfold, det å være tolerant og godta hverandre som man er. Noe som er grunnleggende tanker i skolen, sier Kristiansen.

– Har man gitt etter for press her mener du?

– Det er vel det at de ikke orker å ta den diskusjonen. Det er jo et vepsebol å stikke hånda i, sier SV-politikeren.

Ønsker ikke konflikt

Odd Erling Mikalsen er hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune.

Han sier at de ikke ønsker å prakke et politisk budskap på barn, og at de derfor velger å fjerne det.

– Det kan skape konflikt og det ønsker vi ikke. Vi er opptatt av trafikksikkerhet og det er derfor vi deler ut den gule skolesekken, sier han.

– Men er regnbueflagget et politisk budskap?

– Det blir opptil enhver å tolke, sier Mikalsen.

Odd Erling Mikalsen er hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Han vil ikke ha bråk om regnbuesymbolet og vil derfor fjerne det. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Mener homofili er synd

Anne Laila Persdatter Skum understreker at hun ikke er imot homofile, og at hun fordømmer all hets og mobbing, uansett hvem det måtte rette seg mot.

– Alle mennesker er elsket og ønsket av Gud, men som bibeltro kristne mener vi at homofili er synd. Derfor vil vi som troende aldri kunne være inkludert i det budskapet pride står for, sier Skum.

Sara Beate Eira Persson synes det bare er trist at fylkeskommunen gir etter for press utenfra.

– Jeg synes det sier mye om dem som velger å fremme og støtte dette forslaget. De kaster bensin på et hat som allerede lever godt i seg selv, sier hun.

Og legger til:

– Hva blir det neste. At man skal fjerne regnbuen fra himmelen?