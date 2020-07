Familien var ute og stelte i hagen da de fikk uventet besøk i sommervarmen.

– Jeg hørte hunden min bjeffe, så jeg gikk for å se hva det var. Der sto det masse reinsdyr som ville inn, sier Aurora Olsen-Vogt på 14 år.

– Det hørtes nesten ut som de banka på døra med geviret sitt.

Hun og lillebroren Brage Olsen-Vogt på 8 år, åpnet døra og der sto det fire voksne reinsdyr utenfor med store gevir.

Spiste på en hortensia

På Kvaløya i Tromsø er det ikke uvanlig å se reinsdyr, men familien har aldri opplevd at de kommer så tett på huset.

GLEDELIG: Brage (8) og Aurora (14) Olsen-Vogt åpnet døra og så fire voksne reinsdyr utenfor. Foto: Janicken Olsen / Privat

– Hva tror du de gjorde rett utenfor inngangsdøra deres?

– Jeg tror de ville inn, men jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror de var der en stund før vi la merke til dem. De hadde spist mamma sin plante, sier Aurora.

– Det var litt synd for den har jeg gitt mye vann i sommer, men vi er så glade i dyr at vi synes det var mest artig, forteller moren til Aurora og Brage, Jannicken Olsen.

Reindrifta på Kvaløya har tidligere skapt stor debatt. I boligfeltet der familien bor spaserer de ofte rundt.

– Vi har dem i gata hvert år. Andre boliger har problemer med at de spiser i hagen deres, sier hun.

Trekker mot skyggen

Reineier på Kvaløya, Per Kitti, sier at reinen oppsøker skygge og den kalde sjøen i sommervarmen. I Tromsø er det tirsdag over 20 grader ute, men hele landsdelen opplever relativt høye temperaturer denne uken.

– Ja, det er varmen. Også er det deres måte å komme unna insekter på, sier Kitti.

– Hvordan takler dyra varmen?

– De sliter litt med varmen hvis det blir langvarig, men sånn er naturen. De takler det.

Han forteller at det er 10–12 reinsdyr som oppholder seg i boligområdet. Responsen fra dem som bor tett på dyra er blandet. Noen hisser seg opp mens andre blir begeistra.

– De er så tamme at det er umulig å jage dem. Vi prøver å få dem unna veien og jage dem ned i fjæra, sier Kitti.

Reinsdyr som tusler rundt i bebygde strøk er ikke noe nytt fenomen. Dette bildet er tatt på Kvaløya i Tromsø i 2014. Foto: Petter Strøm / NRK

Gode nyheter – for oss mennesker

De høye temperaturene i nord ser ut til å holde seg, ifølge meteorolog Elise Gloppen Hunnes. Det er nok til glede for mange, men dårlige nyheter for de pelskledde.

– Det kommer til å fortsette å ligge oppe på en 20–25 grader nå utover uka i Troms og Finnmark, så det er fortsatt veldig fine dager. I neste uke kan det bli mer spredt skydekke og litt regn, men temperaturene holder seg, sier Gloppen Hunnes.

I Trøndelag og sørover ser det imidlertid ut til å bli like temperaturer som i nord, men gråere vær.

– Både i dag og videre ser det ut til at det kan bli en del nedbør fra Trøndelag og sørover. Nå ser det ut til at nedbøren brer seg ganske godt over hele Sør-Norge. I morgen ser det ut til å være Vestlandet og Trøndelag som får mest nedbør, sier meteorologen.

