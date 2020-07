Fikk dødsdom i Norge, men ble kreftfri i USA – nå kjemper hun for etterbehandling

I januar fortalte NRK historien til Elisabeth Rasmussen som måtte reise til USA for å få kreftbehandling.

Etter flere år med opp- og nedturer, fikk hun konstatert brystkreft med spredning i desember. Da var beskjeden fra norsk helsevesen at de ikke kunne tilby annet enn lindrende behandling i påvente av døden.

Gode venner og familie kastet seg rundt og startet innsamlingsaksjon for å dekke livreddende behandling i USA.

Nå har fem måneder med behandling gitt resultater. Elisabeth er kreftfri, men trenger over 1,5 millioner kroner til en etterbehandling med protonstråling.

– Legene i New York har så langt klart å redde livet mitt ved å gjennomføre noe som ble sett på som umulig i Norge, sier Rasmussen til NRK.

– Jeg er kreftfri, og ikke friskmeldt. Men etterbehandlingen vil gi meg en større sjanse til å leve et langt og godt liv.

Rasmussen har kun gode ting å si om behandlingen i USA. Foto: Privat

Fikk kontrabeskjed

I desember fikk tromsøværingen diagnosen trippel negativ metastatisk brystkreft, stadium 4. I New York har hun fått en kombinasjonsbehandling bestående av cellegift og operasjon. Nå gjenstår etterbehandling med protonstråling.

Legen som først fortalte Rasmussen at hun ikke ville overleve, har siden skrevet en søknad hvor hun anbefalte at de skal dekke etterbehandlingen i New York, som har en prislapp på over 1,5 millioner kroner.

Fra før av har Rasmussen brukt over 1,5 millioner kroner til å betale for cellegift og operasjon.

Da NRK var i kontakt med Rasmussen i begynnelsen av mai fortalte hun at det var god kommunikasjon mellom legene i New York og i Norge.

8. juli kom kontrabeskjeden: Norsk helsevesen vil ikke dekke protonbehandlingen.

– I dette tilfellet er ikke protonbehandling dokumentert som mer virkningsfull enn fotonbehandling. Dette kunne pasienten fått i Norge, sier avdelingsleder ved Utenlandskontoret ved Oslo universitetssykehus (OUS), Harald Platou.

Han sier de har konkludert etter råd fra avdeling for kreftbehandling

Elisabeth Rasmussen trenger over 1,5 millioner kroner for å få dekket protonterapi i New York for å holde seg kreftfri. Foto: Elisabeth Rasmussen

Vil ikke dekke

Før det offisielle svaret forelå, la Rasmussen ut en videoappell på nettet. For å få oppmerksomhet rundt saken, og for at de som skulle ta den endelige avgjørelsen ville forstå.

– Både Memorial Sloan Kettering hvor jeg er pasient, og MD Anderson Cancer Center i Texas, er kjent for å være to av verdens beste kreftsykehus. Begge anbefaler protonstråling for brystkreft, sier Rasmussen til NRK.

– Protonstråling er definitivt det beste og tryggeste alternativet for meg. De norske legene taler altså de amerikanske ekspertene midt imot.

Klinikkleder for Kreftklinikken ved OUS, Sigbjørn Smeland, sier til NRK at han er godt orientert om behandlingsformen, og at de har hatt et flerårig samarbeid med kreftklinikken i Texas som Rasmussen refererer til.

Han mener imidlertid at Rasmussen ikke oppfyller flere av vilkårene for å få innvilget støtte til utenlandsbehandlingen.

Han mener også at protonbehandling kun bør benyttes i kliniske studier ved brystkreft.

– Protonbehandling har samme effekt på kreftsvulster som standard strålebehandling. Fordelen med protonbehandling er at den kan skåne omliggende friskvev på en bedre måte, sier Smeland.