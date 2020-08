Færre ledige deltidsjobber i Norge – frykter studenter dropper ut

– Jeg hadde slitt økonomisk uten hjelp hjemmefra, sier Kristin Hallén Nielsen.

Som så mange andre studenter hadde hun planlagt å tjene opp penger til studiet gjennom en sommerjobb, men i år ble hun permittert.

Lønna fra sommerjobben skulle sørget for at hun kunne klare seg uten å jobbe i høst- og vårsemesteret.

Nå må hun se etter en deltidsjobb, men det er ingen enkel oppgave. Ferske tall fra finn.no viser en nedgang på 34.000 utlyste stillinger i år.

Kristin Hallén Nielsen kommer fra Jessheim, men er student i Alta. Foto: Privat

– Mange er permittert på grunn av koronasituasjonen, og det er bedrifter som ikke kan ta inn flere ansatte. Det gjør det vanskelig å få seg en ny jobb, sier Nielsen.

Frykter studenter kan droppe ut

Alta-studenten er glad for at foreldrene kan støtte henne økonomisk, og sier det er vanskelig å kunne leve av stipend og lån fra Lånekassen.

– Jeg hadde hatt råd til å betale husleien og slikt. Men det hadde blitt vanskelig å leve ved siden av og være med på sosiale ting, for eksempel.

Cecilie Roen er aktivitets- og informasjonsansvarlig for Campustinget Finnmark. Hun tror den økonomiske situasjonen kan få konsekvenser for det sosiale for flere studenter.

– Det kan hende noen velger å droppe ut, spesielt hvis de er tilflyttede studenter og bor på en plass hvor det kun bor studenter. Da kan det hende man føler seg såpass utenfor at man ikke trives og velger å droppe ut, sier hun.

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, forteller at studentene uten deltidsjobb tyr til ulike løsninger for å få økonomien til å gå rundt.

Andreas Trohjell er leder av Norsk studentorganisasjon. Foto: Benjamin Skaug

Noen må bruke oppsparte midler, andre får hjelp fra familie. Ifølge en undersøkelse fra 2016 brukte én av tre studenter kredittkort for å dekke mat og husleie, og tallet blir neppe lavere nå.

– Å ikke ha den inntekten man hadde budsjettert med, eller å ikke få de midlene fra sommerjobben man forventet å få, kan være en av faktorene som gjør at man ikke fortsetter å studere, sier NSO-lederen.

Vil ha ny støtteordning

Han mener det bør komme en ny ordning for studentene som er permittert eller ikke får deltidsjobb.

– I slutten av forrige semester kom det en krisepakke til studentene. Ikke alle disse midlene er brukt, så vi ser for oss at man kunne utvidet denne, sier Trohjell.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo vil ikke svare på om det kommer en ny støtteordning i høst.

– Vi følger den situasjonen som studentene står i tett, og vi vil fortsette å gjøre det i høst. Heldigvis har vi på plass 11 måneders studiestøtte, sier hun.