Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Studenter som tar hele eller deler av utdannelsen i Brasil, India, Kina, Japan, Sør-Korea eller Sør-Afrika kan få 4277 kroner ekstra i stipend hver måned.

Stipendet blir ikke gjort om til lån, selv om studenten har inntekt eller formue over Lånekassens grenser.

Regjeringen har bestemt at studentene skal få mer støtte i disse "Panorama-landene" fordi de mener de er strategisk viktige.

Studentorganisasjonen er kritiske til at det kun er noen få land ordningen gjelder for, og mener at studenter selv skal få lov til å velge hvor de skal på utveksling.

Det ekstra stipendet kommer i tillegg til basislånet, som er det vanlige studielånet. Dette lånet øker også fra neste studieår, fra 137.907 kroner til 151.690 kroner.

De som studerer i et av landene med ekstra stipend, kan dermed få utbetalt inntil 194.460 kroner for ett studieår.



Jenny Simenstad studerer en hel grad i Sør-Korea. Hun sier den ekstra støtten kommer godt med i et stramt studentbudsjett.

– Jeg synes det er fantastisk at støtten øker, og jeg tror flere studenter kommer til å merke at dette stipendbeløpet vil gjøre en forskjell i hverdagen, sier hun.

Student Jenny Simenstad er gradsstudent i Sør-Korea. Hun trives i utlandet og anbefaler nordmenn å ta en hel grad i utlandet. Foto: Privat

Simenstad sier det er dyrt å bo i utlandet, og tror at det ekstra stipendet kan vekke en større interesse for utenlandsstudier blant norske studenter.

Får ikke ekstrastøtten fra Lånekassen

I Stavanger møter NRK Simon Løge og Jonathan Myklebust, som begge skal til Milano i Italia på utveksling i høst.

Dermed går de glipp av nesten 4300 kroner hver måned de er i utlandet.

– Vi som reiser til Italia kunne jo også tenkt oss dette ekstrastipendet, sier Løge.

Studentene Løge og Myklebust sier de ikke ville valgt annerledes, og gleder seg til å reise til Italia. Foto: Fride Audunsdotter Westvik / NRK

Men de har søkt på Erasmus+-stipendet som gjør at de uansett kan få rundt 5000 kroner i måneden gjennom utvekslingen.

Stipendet omgjøres ikke til lån

Et stipend på 2675 kroner i måneden ble innført for utvekslingsstudenter i «Panorama-landene» for studieåret 2022–2023.

Fra og med i høst økes altså dette stipendbeløpet, og ordningen utvides til å også gjelde studenter som tar hele graden sin i utlandet.

Det er Lånekassen som gir stipendet, og det er der studenter må søke om støtten.

– Stipendet blir ikke gjort om til lån, selv om du for eksempel har inntekt eller formue over Lånekassens grenser, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Russland står også på listen over land med ekstra støtte, men på grunn av krigen blir det ikke gitt støtte til oppstart av nye studier i Russland.

Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke. Foto: Hege Aas

– Norge har behov for dette

Det er regjeringen som har bestemt at studentene skal få mer støtte i Panorama-landene. Disse landene mener regjeringen er strategisk viktige.

– De landene som er valgt ut, står for en høy og viktig del av verdens samlede kunnskapsproduksjon, sier statssekretær Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Kunnskapsdepartementet.

Han sier dette er land hvor Norges kunnskapspolitiske, næringspolitiske og utenrikspolitiske interesse sammenfaller.

– Norge har behov for at flere norske studenter får kunnskap om og erfaring fra disse landene.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Ivar B. Prestbakmo (Sp). Han sier det er et mål at flere norske studenter velger å ta deler av utdanningen i ikke-engelskspråklige land, for kunnskap om språk og kultur. Foto: William Jobling / NRK

Det ekstra stipendet er derfor ment å bidra til at flere studenter velger disse landene.

Stipendet utbetales én gang per halvår, og kan gis for inntil ti måneder hvert studieår.

Dermed kan studenter som studerer i Panorama-landene få over 42.000 kroner på ett studieår.

Dette året studerer rundt 850 nordmenn i ett av de utvalgte samarbeidslandene. De fleste er utvekslingsstudenter, som har et utenlandsopphold som en del av en norsk grad.

– Utenlandsstudier gir nyttige erfaringer i form av blant annet språkkunnskap og kulturforståelse, og det kan være et fortrinn når man senere skal ut i arbeidslivet, sier Bjerke i Lånekassen.

Studentorganisasjonen: – Feil

Studentorganisasjonen er kritiske til at det kun er noen få land ordningen gjelder for.

– Det er feil at studenter som reiser på utveksling til Panorama-landene skal premieres over andre, sier leder Oline Sæther.

Hun sier organisasjonen er opptatt av at studenter selv skal få lov til å velge hvor de skal på utveksling.

– Vi mener at beslutningen om hvor man ønsker å reise på utveksling skal være basert på egne faglige vurderinger, ikke på økonomiske interesser og ønsker om økt samarbeid med enkeltland, sier Sæther.

Oline Sæther er leder i Norsk studentorganisasjon. Hun mener myndighetene bør tilrettelegge for at institusjoner kan etablere gode internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, heller enn å forsøke å gjøre enkeltland til mer attraktive destinasjoner gjennom økonomiske støtteordninger. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Men lederen i Studentorganisasjonen sier de likevel er positive til at studentene i Panorama-landene får god økonomisk støtte.

ANSA mener stipendet gir motivasjon

Anna Handal Hellesnes er president i ANSA.

Hun mener økonomien for utenlandsstudenter generelt må styrkes gjennom økt studiestøtte, slik at alle har muligheten til å velge studier i utlandet.

– Først da blir stipendet en reell motivasjon for studenter til å velge Panorama-landene. Vi mener alle skal ha muligheten til å studere i utlandet og alle skal selv kunne velge studieland.

President i ANSA (samskipnaden for norske utenlandsstudenter), Anna Handal Hellesnes. Hun sier stadig flere nordmenn reiser på utveksling, men at det er en nedgang i antall studenter som tar hele graden sin i utlandet. Foto: ANSA

Student Simon Løge som skal til Milano, kunne heller tenke seg at den ekstra støtten ble delt på alle som studerer i utlandet.

Selv om støtten da ville vært mindre.

– Alle som reiser vil jo ha mest mulig i stipend, sier han.