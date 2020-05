Ett hotell holdt åpent på Svalbard, med knapt én gjest i døgnet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

BRÅSTOPP: Stein-Ove Johannesen, hotelldirektør på Svalbard, forteller om et spøkelsesaktig april. Foto: Privat

Aller størst var nedgangen på Svalbard. Der er april normalt en yrende måned for reiselivet. Men i år ble antall hotellovernattinger ble redusert med 98 prosent fra i fjor.

Kun ett hotell holdt åpent i et Svalbard stengt for turisme på grunn av koronakrisen.

– I store deler av april hadde vi ikke gjester. Men heldigvis hadde vi noen lokale bedrifter som brukte oss.

Det sier hotelldirektør Stein-Ove Johannesen ved Svalbard Hotell Polfareren.

41 gjestedøgn ble fasiten for april. Noe som gir 1,36 i snitt per døgn. Nesten alle de 56 ansatte har derfor vært permitterte. Johannesen selv og to lærlinger holdt driften i gang.

– Dette er en næring det har vært liv og røre hele tiden. Nå har det vært helt dødt, med nesten ingen ansatte og enda færre gjester, sier Johannesen.

Prøvet bransje

I hele landet var det rundt 330.000 overnattinger ved de kommersielle overnattingssteder i april. Det melder NTB. Dette er hele 84 prosent færre enn i april i fjor. Antallet er det laveste som er målt i en april måned siden Statistisk sentralbyrå (SSB) startet målingene i 1985.

– Dette fallet kommer etter en svært krevende mars-måned. Da falt overnattingene med 55 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Det sier rådgiver Jarle Kvile i SSB.

Verst for hotellene

Nedgangen skyldes blant annet at mange virksomheter måtte stenge ned da myndighetene 12. mars satte inne svært inngripende restriksjoner for å begrense spredning av koronaviruset. Sammenlignet med i fjor var rundt 20 prosent færre overnattingsvirksomheter åpne i år.

Antall på hotellovernattinger i april ble redusert med nesten 1,4 millioner. Det tilsvarer en nedgang på 87 prosent fra april i året før. Overnattinger på campingplasser gikk ned 73 prosent. Samtidig falt antall overnattinger på hyttegrender og vandrerhjem med 81 prosent.

UTFLUKTER: April er normalt en måned der turistene drar på utflukter. I år var det stille, veldig stille, for Tore Magne Hoem og Hurtigruten Svalbard. Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Hurtigruten Svalbard valgte å stenge sine tre hoteller på øygruppen.

– Det har vært en utrolig spesiell tid. Den desidert travleste perioden om vinteren var fullstendig tom for gjester. Det har vært merkelig. Det er noe vi aldri har opplevd før. Forhåpentligvis opplever vi aldri det igjen, sier Tore Magne Hoem.

Han er konstituert divisjonsdirektør for Hurtigruten Svalbard. Selskapet har permitterte nær 200 ansatte.

– Det har vært trist og kjedelig, selvsagt for selskapet, og for en hel masse ansatte, sier Hoem.

Fra 1. juni åpnes Svalbard igjen for turister.

Tøft for Oslo og Innlandet

Det var en kraftig reduksjon i hotellovernattinger i alle landets fylker. Oslo – der to av tre hoteller holdt stengt i april – og Innlandet – hvor halvparten av hotellene måtte stenge – ble spesielt hardt rammet

Innlandet hadde en nedgang på 92 prosent. Rogaland hadde den laveste reduksjonen i antall overnattinger, med 71 prosent.

LES OGSÅ: