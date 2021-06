Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag formiddag er ni personer bekreftet smittet av koronaviruset i Berlevåg.

Over 300 personer sitter i karantene. Det tilsvarer rundt en tredjedel av kommunens innbyggere.

– Vi kommer til å få flere prøvesvar tilbake i løpet av de nærmeste dagene, sier ordfører Rolf Laupstad.

Ikke kontroll på smitten

I Berlevåg er situasjonen foreløpig usikker fordi man ikke har kontroll på hvordan smitten har kommet inn i kommunen.

– De som driver smittesporing jobber hardt hele veien for å kartlegge, så vi finner ut hvor smitten kommer ifra, sier ordføreren.

De siste dagene har kommunen opplevd rundt to positive prøvesvar. Med de positive svarene øker også antall personer som må i karantene.

– Vi må få kontroll på dette, sier Laupstad til NRK.

Berlevåg har klart seg uten smitte stort sett gjennom hele pandemien, men Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kommunen hadde tirsdag et møte med FHI for å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes. De vil ikke gripe inn på dette tidspunktet i utbruddet.

– Foreløpig så håndterer vi det selv, sier Laupstad.

Ifølge FHI sine nettsider så har 311 fått første vaksinedose i Berlevåg, 218 av disse har også fått andre dose.

Økt smitte i Finnmark

Finnmark har de siste ukene opplevd flere smitteutbrudd. Den 20. mai fikk Hammerfest et stort utbrudd som førte til at kommunen måtte stenge ned. Først denne uken er noen av de lokale tiltakene lempet på.

I Vadsø måtte kommunen stenge to barnehager onsdag, i tillegg er ett trinn ved barneskolen og ett trinn ved Vadsø videregående skole i ventekarantene frem til fredag. Her er det totalt tre smittede, hvorav to ble bekreftet onsdag.

– Vi har hatt lite smitte i Vadsø, så denne smitten er kommet utenifra, sier ordfører i Vadsø Wenche Pedersen.

Kommunen har testet over 900 personer siden fredag.

Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen sier de slo hardt ned på smitten allerede ved første positive prøvesvar. Slik håper hun å få bukt med utbruddet tidlig. Foto: Knut-Sverre Horn

Alta kommune kunne også samme dag fortelle sine innbyggere at de ikke vil følge gjenåpningen av Norge. De må holde seg på tiltaksnivå to på grunn av fire ulike smitteklynger i kommunen.

– Vi vil ikke følge den nasjonale åpningen, og hvis ikke smittetrykket går ned får vi ikke den sommeren vi håpet på.

Det sa ordfører Monica Nielsen under formannskapsmøtet i Alta kommune.

Alle arrangement avlyst

Mandag fikk også Berlevåg bekreftet at de har smitte blant befolkningen. Det førte til at alle sosiale arrangementer ble avlyst og det ble innført skjenkestopp inntil videre.

Utbruddet påvirker næringslivet i Berlevåg. En av matbutikkene har foreløpig måtte stenge, på grunn av at de fleste ansatte sitter i karantene.

I tillegg holdes skolen stengt ut uka.

– Vi stengte ganske umiddelbart når vi fikk vite om smitten, så får resultatet av smittesporingen de neste dagene avgjøre hva vi gjør videre.

Ledelsen i Berlevåg kommune jobber på spreng i disse dager, for å få kontroll på smitteutbruddet. Foto: NRK

Ordføreren forteller om et Berlevåg han ikke kjenner igjen.

– Jeg hadde meg en tur ut i gata i går kveld, og det var ikke folk å se. Berlevåg er nærmest et lukket samfunn, for tiden.

Han håper at kommunen snart kan se en ende på utbruddet de står i.

– Vi satser på at vi får full kontroll ganske raskt på dette her, så vi kan begynne å åpne opp igjen.

